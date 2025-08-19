Il mercato dei servizi Luce e Gas era, è e probabilmente resterà uno dei più estenuanti e districati per i consumatori. Tra costi “nascosti”, tariffe poco chiare, imposte escluse e tentativi di frode da parte di soggetti terzi, il legislatore ha più volte cercato di fare chiarezza e mettere paletti vincolanti con l’esito però, spesso, di complicare invece che semplificare.

Parte della colpa è ovviamente da imputare anche ai fornitori stessi che, per i motivi di marketing più svariati, da sempre cercano di accaparrarsi il cliente in più a suon di promozioni, sconti e offerte, spesso volontariamente fumose con l’unico fine di strapparlo alla concorrenza.

Insomma, la scelta del giusto partner per il proprio fabbisogno domestico di energia o gas rappresenta una decisione cruciale per ogni famiglia al fine di non trovarsi spiacevoli inconvenienti in bolletta. A provare a fare “il supereroe della situazione” ci pensa Octopus Energy che è entrato nel mercato italiano proprio con l’obiettivo di essere un fornitore chiaro, trasparente e a disposizione del cliente. Dati aggiornati a maggio 2025 indicano che Octopus Energy è arrivato al suo primo traguardo: 500.000 utenze attive in Italia.

Dopo essere stati clienti effettivi per ben 2 anni (il primo periodo fatturato in bolletta risale a settembre 2023, come da foto sopra) di questo nuovo operatore, siamo pronti a chiarire i vari aspetti del servizio di Octopus Energy in questa recensione, dettagliando le informazioni essenziali che ogni potenziale cliente dovrebbe conoscere prima di prendere una decisione.

Chi è Octopus Energy

Octopus Energy è un’entità relativamente nuova nel vasto mare dei fornitori di energia. Fondata nel 2016 nel Regno Unito, l’azienda si è rapidamente espansa oltre i confini nazionali, arrivando a servire oltre 5 milioni di clienti in tutto il mondo, compresa l’Italia dal 2022. La missione di Octopus Energy è chiara e ambiziosa: accelerare la transizione verso un futuro energetico sostenibile, sfruttando esclusivamente fonti di energia rinnovabile come il vento e il sole.

I valori che guidano ogni azione di Octopus Energy, si legge sul sito ufficiale, sono l’innovazione, la trasparenza e la sostenibilità. Questi principi si riflettono non solo nella scelta delle fonti energetiche, ma anche nella gestione della relazione con i clienti e nell’offerta di contratti e servizi. L’azienda si impegna a demistificare il mercato dell’energia, offrendo soluzioni chiare, semplici e flessibili che rispondono alle diverse esigenze dei consumatori, senza vincoli contrattuali oppressivi.

La gamma di servizi offerti da Octopus Energy è semplice con tariffe fisse e flessibili, pensate sia per le piccole che per le grandi utenze. La compagnia si distingue per un approccio al cliente moderno e tecnologico, che include l’uso di piattaforme online per una gestione semplificata del proprio contratto e un servizio clienti sempre accessibile e multicanale. Nel corso dei pochi anni in cui è presente sul mercato italiano ha introdotto varie novità come l’applicazione per smartphone, la consultazione dei consumi per mese e poi per giorno e anche gli Energy Break ovvero eventi durante i quali Octopus Energy propone ai propri clienti di ridurre i consumi di elettricità, in genere per un’ora, in cambio di piccolo sconto in bolletta.

Le tariffe Octopus Energy sono convenienti?

Octopus Energy ha introdotto sul mercato italiano una serie di tariffe e tipologie di contratto che riflettono la sua filosofia incentrata sulla sostenibilità e sulla trasparenza. La varietà delle offerte proposte mira a soddisfare le esigenze di un ampio spettro di clienti, garantendo al contempo l’uso esclusivo di energia rinnovabile:

Octopus Fissa 12 M : con un prezzo bloccato per 12 mesi, questa tariffa offre stabilità e prevedibilità, eliminando le sorprese nella bolletta energetica;

: con un prezzo bloccato per 12 mesi, questa tariffa offre stabilità e prevedibilità, eliminando le sorprese nella bolletta energetica; Octopus Flex : una tariffa dinamica multi-oraria che si adatta ai consumi del cliente, ideale per chi ha uno stile di vita flessibile e può adattare il proprio consumo di energia alle fluttuazioni del mercato;

: una tariffa dinamica multi-oraria che si adatta ai consumi del cliente, ideale per chi ha uno stile di vita flessibile e può adattare il proprio consumo di energia alle fluttuazioni del mercato; Octopus Flex Mono : una versione semplificata della tariffa Flex, pensata per chi consuma energia in maniera costante durante il giorno;

: una versione semplificata della tariffa Flex, pensata per chi consuma energia in maniera costante durante il giorno; Intelligent Octopus: una tariffa per già clienti con auto elettrica, permette di spendere di meno durante la notte per ricaricare in maniera intelligente l’auto.

Octopus Energy punta a rendere le sue tariffe le più vantaggiose possibili, adattandole continuamente per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. I contratti proposti sono caratterizzati da un’impostazione chiara e da una politica di nessun vincolo contrattuale che permette ai clienti di cambiare o disdire il servizio senza penalità in qualsiasi momento. Questo approccio flessibile e customer-centric evidenzia la natura di Octopus nel riportare questa tipologia di servizio alla sua essenza reale senza costi nascosti o spiacevoli sorprese.

Nel momento in cui stiamo aggiornando questa recensione, Octopus Energy offre (a tutti) la seguente tariffa:

0,1089€ /kWh iva e imposte escluse;

84€ di costi di commercializzazione all’anno.

Che risulta attualmente fra le più competitive sul mercato, ad esempio A2A nello stesso giorno offre:

0,128€ /kWh iva e imposte escluse;

114€ di costi di commercializzazione all’anno.

Mentre Enel Energia offre:

0,127€ /kWh iva e imposte escluse;

144€ di costi di commercializzazione all’anno.

Pe rispondere alla domanda dunque confermiamo che le tariffe di Octopus Energy sono convenienti, fra le più basse sul mercato, anche e soprattutto se si considera la natura Green della fornitura e in genere i costi di commercializzazione più bassi. La situazione ovviamente può variare di giorno in giorni, in questa ottica viene in aiuto il portaledelleofferte.it di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per il confronto delle offerte in tempo reale.

Tariffa bloccata per un anno ma si può cambiare (in meglio)

In questi 24 mesi di fornitura, Octopus ha variato le sue tariffe più volte (almeno 9) andando a modificare sia il costo al kWh sia il costo di commercializzazione annuo. Ovviamente il contratto di fornitura è bloccato per 12 mesi di conseguenza nessuna di queste variazioni è stata applicata automaticamente.

L’aspetto interessante di Octopus Energy è che se la tariffa cambia in meglio, ovvero i costi vengono ritoccati al ribasso, è possibile contattare l’assistenza per effettuare il cambio tariffa gratuitamente, anche semplicemente tramite un messaggio WhatsApp. Questa poteva essere una pratica commerciale momentanea, un modo per far sentire coccolati i primi clienti, tuttavia abbiamo appurato che è possibile farlo sempre, anche dopo 1 anno di fornitura, anche un mese dopo l’altro.

Ad esempio la nostra fornitura partiva da un contatto pari a 0,168€ /kWh con 78€ di costi fissi, essendo stata rimodulata a 0,143€ /kWh con 78€ di costi fissi abbiamo chiesto il passaggio tramite un semplice messaggio WhatsApp che è avvenuto in giornata (con decorrenza il primo giorno del mese dopo), ovviamente senza interruzioni del servizio o della fornitura. Successivamente, essendo stato rimodulato il prezzo al ribasso a 0,111€ /kWh con 96€ di costi fissi (considerando che abbiamo un consumo elettrico importante) abbiamo chiesto il cambio alla nuova tariffa.

Il cambio tariffa inoltre comporta la ripartenza del periodo di fornitura, questo significa che se dopo 6 mesi con una tariffa avete chiesto di cambiarla con una più conveniente, dal giorno dell’effettivo cambio partirà un nuovo ciclo di 12 mesi.

Cosa succede dopo 12 mesi di fornitura con la tariffa fissa?

Se sottoscrivete la tariffa fissa, come nel nostro caso, dopo 9 mesi verrete contattati tramite email da Octopus Energy per proporvi la nuova tariffa che sarà applicata a scadenza. La procedura è facile: nella mail vi saranno elencate le nuove condizioni e con un pulsante potrete accedere al sito per confermare o meno la nuova tariffazione. Questa entrerà in vigore non subito ma a naturale scadenza del contratto ovvero al termine dei 12 mesi. Considerando però che si può sempre contattare il Call Center per far applicare una eventuale tariffa più conveniente, vi conviene accettare (essendo comunque la tariffa più vantaggiosa in quel momento) e monitorare nei mesi successivi se richiedere un cambio.

Octopus Energy penalizza la poca fedeltà

Un valore importante di Octopus Energy è la fedeltà, da entrambe le parti. In genere l’azienda non si rifiuta di attivare la fornitura tuttavia non ama i clienti che continuano a cambiare fornitore di conseguenza se dopo essere stati clienti, cambiate fornitore e subito dopo riprovate a tornare in Octopus Energy potrebbe esservi negata la possibilità di rientrare. Non è stato il nostro caso ma navigando in rete si possono leggere alcuni di questi casi con la risposta ufficiale di Octopus:

Al momento abbiamo deciso di attivare solo utenze che rispettano i criteri che, allo scopo di garantire la massima trasparenza e un servizio di qualità, abbiamo descritto sul sito:

👉🏻 maggiori informazioni Non trattiamo i nostri clienti come numeri, ma vogliamo costruire insieme a loro un percorso duraturo, certi di poter offrire un servizio eccellente a prezzi convenienti soprattutto nel lungo periodo.

Bolletta chiara

La fatturazione della fornitura di Octopus Energy è a cadenza mensile e non bimestrale come la maggior parte dei fornitori. Questo semplifica la lettura che comunque è semplificata da poche voci chiare. Ogni costo fisso è messo ben in evidenza così come tasse e imposte che, ricordiamo, sono voci che accomunano tutti i fornitori (non ci sarà fornitore che non ve le inserirà in fatturazione).

Tra aprile e maggio 2025 Octopus Energy ha rivisto le sue bollette con una grafica più accattivante e una ri-organizzazione delle informazioni, cercando di fare ulteriore chiarezza sulla composizione del prezzo finale. Ecco la nuova bolletta:

Previous Next Fullscreen

Proprio a causa dei vari costi fissi e variabili se si fa una semplice operazione matematica tra: costo totale fattura / kw consumati, non si otterrà mai la tariffa indicata sul sito. Questo infatti è un calcolo simpatico che qualcuno osa fare ma è irrealistico in quanto qualsiasi fornitura, come detto, prevede costi fissi e variabili aggiuntivi, tasse e imposte.

Nel quadro sintetico viene mostrato l’importo totale da corrispondere per le seguenti macro categorie:

Spesa per la materia energia , che varia in base ai consumi e alle altre voci elencate nella bolletta di dettaglio

, che varia in base ai consumi e alle altre voci elencate nella bolletta di dettaglio Spesa per il trasporto e la gestione del contatore , stabilita da ARERA e uguale per tutti i fornitori

, stabilita da ARERA e uguale per tutti i fornitori Oneri di sistema , definiti da ARERA, uguali per tutti i fornitori

, definiti da ARERA, uguali per tutti i fornitori Imposte : IVA e accise

: IVA e accise Canone RAI : predisposto dall’Agenzia delle Entrate

: predisposto dall’Agenzia delle Entrate Ricalcoli: importi fatturati a debito o a credito dell’utente

importi fatturati a debito o a credito dell’utente Altre eventuali voci, come interessi di mora, addebito o accredito del deposito, indennizzi, ecc.

Nella sezione Dati di fornitura sono invece presenti informazioni specifiche sulla fornitura e sul contratto:

Il numero cliente , creato dal tuo fornitore per identificare la tua utenza

, creato dal tuo fornitore per identificare la tua utenza Il codice POD (Point of Delivery), ovvero il codice univoco del tuo contatore

(Point of Delivery), ovvero il codice univoco del tuo contatore La tipologia di mercato , libero (come nel caso di Octopus Energy) o tutelato/ a tutele graduali

, libero (come nel caso di Octopus Energy) o tutelato/ a tutele graduali La potenza impegnata , che solitamente per i clienti domestici è pari a 3kW

, che solitamente per i clienti domestici è pari a 3kW La potenza disponibile, ovvero la potenza massima che può essere fornita a seconda dell’impianto (pari al 10% in più rispetto alla potenza impegnata).

Com’è l’assistenza clienti di Octopus Energy

Quando nacque il principale neo di Octopus Energy in Italia era il sito web. Era tanto semplice quanto poco utile da un punto di vista del monitoraggio dei consumi. La dashboard utente era scarna di qualsiasi dato o funzionalità e l’unica cosa che era possibile fare era consultare le bollette. In questi due anni le novità sono state numerose e oggi il sito web è diventato un vero e proprio punto di forza permettendo di monitorare anche i consumi giornalieri con un ritardo di 24-72 ore.

Per fare un altro esempio fino a fine febbraio 2024 era possibile pagare le bollette Octopus Energy esclusivamente tramite addebito bancario mentre solo a Marzo 2024 è stata annunciata la possibilità di saldare le bollette tramite PagoPA (bollettino classico).

Di contro l’assistenza è stata da sempre di qualità, rapida, chiara e gentile. Octopus Energy mette a disposizione diverse modalità di contatto:

Telefono : Un numero verde è disponibile per coloro che preferiscono un contatto vocale diretto, ideale per discussioni complesse o per chi cerca un contatto umano, numero 02 3858 2776;

: Un numero verde è disponibile per coloro che preferiscono un contatto vocale diretto, ideale per discussioni complesse o per chi cerca un contatto umano, numero 02 3858 2776; Email : Per chi desidera inviare documenti o ha bisogno di formulare richieste meno urgenti, l’email rappresenta una soluzione valida.

: Per chi desidera inviare documenti o ha bisogno di formulare richieste meno urgenti, l’email rappresenta una soluzione valida. WhatsApp: L’assistenza tramite WhatsApp si è rivelata essere il canale più efficace, garantendo risposte entro poche ore e offrendo un servizio clienti agile e personalizzato, il numero è lo stesso 02 3858 2776.

L’unico numero da cui potreste ricevere contatto da Octopus Energy, e a ribadirlo è l’azienda stessa, è esclusivamente il seguente: 02 3858 2776. Qualora riceviate chiamate, sms o contatto da altri numeri NON si tratta di Octopus Energy. Il motivo di questa sottolineatura è presto detta

Aggiornamento 3 gennaio 2025

È passato oltre 1 anno da quando siamo passati a Octopus Energy e l’esperienza si conferma ancora più che promossa. Nella fatturazione di maggio è capitato un refuso in bolletta in quanto non stornarono la Componente PCV (come successo nei mesi precedenti). Mi hanno prontamente risposto che erano a conoscenza del problema e che avrei ricevuto di li a breve una nota di credito con compensazione nella bolletta successiva. Così è stato.

Nel mentre hanno annunciato la disponibilità dell’offerta Gas Naturale per chi volesse trasferire entrambe le utenze.

Aggiornamento 19 agosto 2025

Sono passati praticamente 2 anni da quando abbiamo attivato la fornitura con Octopus Energy e continuiamo a ritenerci soddisfatti dell’esperienza. Octopus Energy è effettivamente sempre stata chiara nelle comunicazioni tramite e-mail con anticipo rispetto ad eventuali scadenze (ad esempio ci ha informato 3 mesi prima della scadenza della tariffa fissa per proporci la nuova tariffa fissa 12M o aspettare), oppure per proporci eventuali sfide come ad esempio un Eenergy Break che siamo riusciti a portare a termine. La sfida era ridurre il consumo elettrico tra le 20 e le 21 di un preciso martedì, in cambio abbiamo ricevuto 2€ di sconto sulla bolletta successiva.

Nel mentre abbiamo chiesto altri 3 cambi tariffari, di cui due a distanza di meno di 30 giorni, entrambi effettuati col semplice invio di un messaggio tramite WhatsApp e un secondo messaggio di semplice ringraziamento :).

Attenzione: sono passato a Octopus Energy e mi chiamano per problemi o cambio fornitura

Attenzione, qualsiasi chiamata riceviate per conto di Octopus Energy, verificate sempre che questo contatto avvenga dal numero 02 3858 2776, in qualsiasi altro caso chiudete la chiamata senza fornire dati o informazioni. Non sono poche infatti le segnalazioni di utenti che, una volta passati a Octopus Energy, sono stati inondati di chiamate da parte del presunto operatore per problemi di fornitura, problemi di allacciamento, problemi nel contratto, problemi infrastrutturali di zona, con invito a cambiare operatore anche solo temporaneamente.

Octopus Energy avvisa più volte sul proprio sito di stare attenti a queste chiamate che tutto sono fuorché chiamate da parte dell’operatore. È molto difficile (leggasi impossibile) infatti che un fornitore non riesca ad allacciarvi il servizio in quanto l’infrastruttura è sempre la stessa, per tutti i fornitori.

Qualora abbiate dubbi riguardo una chiamata ricevuta potete sempre ri-attaccare e chiamare direttamente Octopus Energy al numero 02 3858 2776 per conferma delle comunicazioni ricevute.

Ci teniamo a specificare che questo capita non solo con il fornitore in oggetto ma dopo qualsiasi cambio di fornitura Luce o Gas.

Considerazioni finali dopo 24 mesi di Octopus Energy

Octopus Energy sembrava fin da subito la classica “startup” che cerca di rivoluzionare un mercato stantio e complesso grazie al digitale, come abbiamo visto in tanti altri settori come ad esempio quello della Telefonia Mobile. Si propone come un servizio semplice ma efficace, inizialmente scarno ma con un’assistenza pronta a rispondere e a soddisfare le esigenze di tutti. Le tariffe in genere più convenienti rispetto al mercato rappresentano un ottimo incentivo per provare il servizio unito al tema della sostenibilità ambientale per cui il fornitore comunica di fornire solo energia Green.

Il passaggio ad Octopus Energy è gratuito e potete fare la richiesta online sul sito ufficiale in pochi minuti, il passaggio vero e proprio si completerà in genere al primo giorno del secondo mese successivo a quello della richiesta (ad esempio 1 maggio facendo la richiesta durante il mese di marzo).

Come abbiamo visto si tratta di un fornitore diverso dagli altri con innanzitutto l’attenzione al cliente; al momento l’unico limite rimasto è l’impossibilità di attivare una fornitura ad aziende e Partite Iva.

Pro: Energia 100% green;



Tariffe convenienti, sia fissa che variabile;



Possibilità di cambiare tariffa con quella più conveniente;



Chiarezza nella fatturazione;



Assistenza celere e reattiva tramite WhatsApp. Contro: Non disponibile per aziende e partite iva.

*Link affiliato, percepiamo una commissione su eventuali stipule, tuttavia l’esperienza qui descritta non ha carattere pubblicitario ed è frutto di un’esperienza reale, senza contatti con l’azienda.