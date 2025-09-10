Apple ha finalmente lanciato la serie iPhone 17, che arriverà sul mercato con a bordo iOS 26, la nuova versione del sistema operativo mobile dell’azienda statunitense.
Ma iOS 26 è destinato a sbarcare anche su tantissimi altri telefoni del colosso di Cupertino, che nelle scorse ore ha annunciato in via ufficiale quando ciò avverrà effettivamente.
Quando potrete installare l’aggiornamento ad iOS 26
Il giorno scelto da Apple per il via al rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé iOS 26 è lunedì 15 settembre 2025.
A partire da quel giorno, il nuovo sistema operativo mobile del colosso di Cupertino sarà disponibile per tutti i seguenti modelli del melafonino:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª generazione e successive)
Tra le principali novità che iOS 26 porterà con sé vi sono il design Liquid Glass (a dire di Apple, aggiunge espressività al design della schermata di blocco, della schermata Home, del Centro di Controllo, delle app e di molto altro), un notevole miglioramento delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (per esempio, gli utenti potranno interagire con i contenuti sullo schermo per fare domande, ricerche e altro ancora), inedite possibilità di personalizzazione per l’app Messaggi, una funzione di traduzione in tempo reale per Messaggi, FaceTime e Telefono, appositi strumenti per filtrare o eliminare le distrazioni, le attività in tempo reale e i tapback su Apple CarPlay.
Per ulteriori dettagli su tutte le novità di iOS 26 vi rimandiamo al sito ufficiale.
