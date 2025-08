Nella serata di ieri, a quasi due mesi dal rilascio delle versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio delle beta 5 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

Abbiamo già avuto modo di vedere le varie novità annunciate in fase di presentazione e abbiamo già parlato delle novità ulteriori emerse dalla beta 1 di iOS 26, dalle beta 2 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe, dalle beta 3 di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26 e dalle beta 4 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe. In questo articolo, ci concentreremo sulla prossima versione di iOS, macOS e tvOS, raccontandovi le novità emerse dalla quinta beta per sviluppatori. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 5 di iOS 26

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) la beta 5 per sviluppatori di iOS 26, quinto passo di un lungo ciclo di sviluppo che ci accompagnerà fino a settembre 2025.

A differenza di quanto avvenuto in passato, con la beta 4 siamo entrati nella seconda fase del ciclo di sviluppo, ovvero quella che può contare anche sui beta tester pubblici: di norma, le build rilasciate ai soli sviluppatori registrati vengono estese anche ai beta tester pubblici nel giro di una settimana e, di conseguenza, queste novità saranno presto disponibili anche per loro.

A ogni modo, come di consueto, il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche tenendo conto del feedback ricevuto dagli sviluppatori e, in base alle segnalazioni online, sappiamo che sono tanti i feedback recapitati dalle parti di Cupertino. Andiamo quindi a scoprire le novità emerse dalla beta 5 per sviluppatori di iOS 26 (alcune sono presenti anche sulla controparte per iPadOS 26).

Apple non fa marcia indietro con il Liquid Glass: resta quello della beta 4 di iOS 26

La storia del Liquid Glass, uno dei paradigmi (se non “Il” paradigma) di tutti gli “OS 26” del colosso di Cupertino, è stata piuttosto travagliata: con il rilascio della beta 1, Apple è stata sommersa dalle critiche, dovendo un po’ correre ai ripari con la beta 2 e con la beta 3.

Con la beta 4 c’è stato un piccolo passo indietro, complice il fatto che di Liquid Glass era rimasto ben poco dopo i “miglioramenti” apportati con la beta 3. La beta 5 non porta stravolgimenti in tal senso, segno che dalle parti di Cupertino hanno deciso di proseguire su questa strada (che presenta alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda la leggibilità).

Con la beta 5 di iOS 26 ci sono comunque alcune piccole novità estetiche che coinvolgono il Liquid Glass (via 9to5Mac e via MacRumors). La prima riguarda i pulsanti “-” che compaiono quando vogliamo modificare il layout della schermata iniziale; adesso questi sfruttano le texture previste dal nuovo linguaggio di design e non più le versioni piatte e opache di iOS 18.

La seconda novità investe l’icona di AirDrop che, un po’ come tante altre app di sistema, è stata ridisegnata in chiave moderna: anche lo schema colori è stato invertito, con il blu che ora domina e il bianco che pervade solo la parte centrale, sfumandosi verso il blu man mano che ci allontaniamo dal centro.

La terza e ultima investe la Dock, la porzione della schermata iniziale dove sono presenti le quattro icone “fisse” che non cambiano mentre navighiamo tra le varie pagine. Rispetto alla beta 4, l’area attorno alle icone (quindi l’area del Dock) è stata resa più ampia.

Nuove animazioni per Centro di controllo e schermata di immissione del codice

Arrivati a buon punto dello sviluppo, è normale che Apple inizi a concentrarsi sull’affinamento di alcuni aspetti che possano rendere più appagante l’esperienza utente. In tal senso, il team di sviluppo ha lavorato su alcune animazioni di sistema con la beta 5 di iOS 26.

iOS 26 beta 5 tweaks Control Center’s animation pic.twitter.com/lf33mimNIW — Aaron (@aaronp613) August 5, 2025

Mentre il precedente post mostrava una nuova animazione “a rimbalzo” che si presenta allo scorrimento tra le pagine del Centro di controllo, il seguente post mostra invece una nuova animazione che compare quando inseriamo il codice dalla schermata di sblocco, con i numeri che rimbalzano sul posto.

iOS 26 beta 5 adds a new animation to the passcode screen pic.twitter.com/ZO54DZokA9 — Aaron (@aaronp613) August 5, 2025

Altre novità dalla beta 5 di iOS 26

Oltre a queste novità prettamente estetiche, c’è spazio anche per alcune piccole novità funzionali emerse dalla beta 5 di iOS 26 di cui parleremo in breve (via MacRumors):

App Fotocamera – alle impostazioni dell’app è stato aggiunto un interruttore che consente agli utenti di attivarre la modalità classica, ripristinando sostanzialmente il vecchio meccanismo di scroll tra le modalità di scatto/ripresa.

– alle impostazioni dell’app è stato aggiunto un interruttore che consente agli utenti di attivarre la modalità classica, ripristinando sostanzialmente il vecchio meccanismo di scroll tra le modalità di scatto/ripresa. App Mail – Nell’app per la posta elettronica è stato aggiunto un pulsante “Seleziona” in prima funzione; in precedenza, esso era nascosto nel menù Altro (ovvero “…”).

– Nell’app per la posta elettronica è stato aggiunto un pulsante “Seleziona” in prima funzione; in precedenza, esso era nascosto nel menù Altro (ovvero “…”). Riquadro Wi-Fi nel Centro di controllo – Aprendo il pop-up Wi-Fi dal Centro di controllo, verremo accolti da una nuova indicazione “a colpo d’occhio” sulla natura di una rete Wi-Fi; se la rete è protetta da password, accanto al simbolo del Wi-Fi è presente un lucchetto.

– Aprendo il pop-up Wi-Fi dal Centro di controllo, verremo accolti da una nuova indicazione “a colpo d’occhio” sulla natura di una rete Wi-Fi; se la rete è protetta da password, accanto al simbolo del Wi-Fi è presente un lucchetto. Wallet – Il pulsante “Pagamenti” per la Apple Card è stato rinominato in “Pagamenti preautorizzati” per renderne più chiara la natura.

– Il pulsante “Pagamenti” per la Apple Card è stato rinominato in “Pagamenti preautorizzati” per renderne più chiara la natura. Schermate di benvenuto per altre app – La beta 5 di iOS 26 include nuove schermate di benvenuto (Splash Screen) per alcune app di sistema come Freeform, Apple Music e Note, mostrando agli utenti le novità.

– La beta 5 di iOS 26 include nuove schermate di benvenuto (Splash Screen) per alcune app di sistema come Freeform, Apple Music e Note, mostrando agli utenti le novità. Batteria – Apple ha aggiunto un nuovo avviso sulla Dynamic Island che si manifesta quando la carica residua dell’iPhone raggiunge il 20%.

– Apple ha aggiunto un nuovo avviso sulla Dynamic Island che si manifesta quando la carica residua dell’iPhone raggiunge il 20%. App Fitness – Il team di sviluppo ha aggiunto una nuova icona per l’abbonamento premium a Fitness+.

La beta 5 di iOS 26 nasconde indizi sul display di Apple Watch Ultra 3

Analizzando la beta 5 per sviluppatori di iOS 26, il noto insider Aaron Perris ha scovato alcuni indizi legati al display dell’inedito Apple Watch Ultra 3 (via MacRumors).

Nello specifico, sembra che la build includa immagini che confermano il fatto che la terza generazione del Watch Ultra sia effettivamente in lavorazione e potrebbe contare su un display più grande, con risoluzione 422 x 514 pixel (contro i 410 x 502 pixel del display di Apple Watch Ultra 2). L’aumento nella risoluzione non è “enorme” ma la diagonale potrebbe sfiorare i 2 pollici (contro gli 1,92 pollici del modello più recente).

A questo punto, Watch Ultra 3 potrebbe arrivare tra fine estate e inizio autunno, affiancando gli iPhone 17, Apple Watch Series 11 e un nuovo modello di AirPods Pro nell’evento di lancio settembrino che dovrebbe svolgersi il 9 settembre 2025.

Una piccola novità dalla beta 5 di macOS 26 Tahoe

Passiamo ora a macOS 26 Tahoe, il sistema operativo di prossima generazione per i computer Mac, che con la beta 5 per sviluppatori guadagna una piccola novità estetica rispetto alla precedente beta 4.

Nello specifico, Apple ha sostituito la vecchia icona Macintosh HD, raffigurante un vero e proprio disco rigido a piatti, con una nuova icona che richiama le forme di un più moderno SSD (via 9to5Mac). Non si tratta di niente di trascendentale ma di qualcosa che, finalmente, proietta anche questo elemento estetico nel presente.

C’è una piccola novità anche nella beta 5 di tvOS 26

Chiudiamo la rassegna delle novità emerse dalle beta 5 per sviluppatori degli “OS 26” con una piccola novità che investe tvOS 26, la prossima versione di tvOS.

Nello specifico, stando a quanto condiviso dall’insider Aaron Perris su X, il team di sviluppo ha aggiornato la schermata di standby delle Apple TV con una versione in linea con i canoni del Liquid Glass.

La prima immagine della precedente galleria rappresenta la nuova versione, mentre la seconda immagine rappresenta la precedente; come potrete notare, la principale differenza investe l’orologio.

Queste sono le principali novità emerse finora dalle beta 5 per sviluppatori dei vari OS 26 di Apple. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto. Concludiamo sottolineando che, già stasera, potrebbero arrivare le prime beta pubbliche basate proprio su queste beta 4 per sviluppatori.