È passato poco più di un mese dalla presentazione di watchOS 26, avvenuta in contemporanea con tutti gli altri “OS 26” di Apple lo scorso 9 giugno, e il ciclo di sviluppo è già giunto alla terza beta per sviluppatori (che ha portato un paio di novità estetiche sugli Apple Watch).

In attesa che il ciclo di sviluppo venga esteso anche ai beta tester pubblici, dobbiamo parlarvi di qualcosa che potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma che, praticamente da sempre, è prassi per i produttori di dispositivi elettronici: non tutte le funzionalità della prossima versione di watchOS saranno disponibili su tutti gli Apple Watch supportati.

watchOS 26 tiene “vivi” tutti gli Apple Watch che eseguono watchOS 11

A differenza di iOS 26 che ha “fatto fuori” i tre iPhone del 2018 (ovvero iPhone Xr, iPhone Xs e iPhone Xs Max), watchOS 26 supporterà ufficialmente gli stessi modelli di smartwatch della Mela morsicata che erano già supportati da watchOS 11:

Pur essendo una buona notizia, soprattutto per i possessori dei modelli più datati tra quelli supportati, è abbastanza comprensibile il fatto che negli anni l’hardware abbia fatto passi in avanti (seppur minori rispetto a ciò che vediamo sugli iPhone).

Abbiamo visto che su iOS, soprattutto in seguito all’avvento di Apple Intelligence, si è aperta una forbice (che cresce di anno in anno) tra dispositivi più datati e dispositivi più recenti (vi abbiamo già raccontato delle funzioni di iOS 26 che non saranno disponibili su tutti gli iPhone supportati). Qualcosa di simile avviene anche su watchOS.

Alcune funzioni di watchOS 26 funzionano solo su alcuni Apple Watch

Delle funzionalità introdotte con la prossima versione di watchOS, ce ne sono alcune che non saranno compatibili con tutti i modelli ufficialmente supportati ma solo con i tre modelli più recenti (ai quali si affiancheranno il nuovo o i nuovi smartwatch attesi a settembre), ovvero Apple Watch Series 10, Series 9 e Ultra 2. Le funzionalità in questione sono quattro e, di seguito, ve ne parliamo in breve.

Gesto “Scatto del polso”

È un nuovo gesto, introdotto con watchOS 26, che consente agli utenti di silenziare le chiamate in arrivo e i timer, ignorare le notifiche (e altre azioni non meglio precisate) con un gesto che prevede la rotazione del polso verso l’esterno. È pensato per migliorare l’usabilità a una mano degli Apple Watch.

Traduzione in tempo reale

La traduzione in tempo reale è una funzionalità di Apple Intelligence (necessita, quindi, anche di un iPhone compatibile in accoppiata con lo smartwatch) che arricchisce l’app Messaggi della traduzione automatica nella lingua preferita dell’utente per i messaggi ricevuti e, al contempo, rispondere con una traduzione istantanea.

Regolazione automatica del volume

Con watchOS 26, gli Apple Watch più recenti saranno in grado di regolare il volume dell’altoparlante per le chiamate in arrivo, le notifiche e Siri in base al rumore dell’ambiente circostante; è un modo per far sì che l’utente possa non preoccuparsi di disturbare le persone che ha intorno.

Risposte intelligenti migliorate

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo in lingua inglese e, dato che si tratta di una funzione parte di Apple Intelligence, necessita dell’utilizzo di un iPhone compatibile con l’IA del colosso di Cupertino in abbinata all’Apple Watch.

A ogni modo, watchOS 26 introduce un nuovo modello linguistico on-device che analizza il contesto della conversazione per proporre generare risposte più pertinenti alla conversazione stessa.