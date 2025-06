Nella serata di ieri, a due settimane dal rilascio delle versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio delle beta 2 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

Abbiamo già avuto modo di vedere le varie novità annunciate in fase di presentazione e abbiamo già parlato delle novità ulteriori emerse dalla beta 1 di iOS 26. In questo articolo, ci concentreremo sulla prossima versione di iOS e macOS e sulle novità emerse dalla seconda beta per sviluppatori, sottolineando soprattutto i cambiamenti rispetto alla precedente beta per sviluppatori.

Apple iOS 26: ecco le novità emerse dalla beta 2 per sviluppatori

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) la beta 2 per sviluppatori di iOS 26, secondo passo di un lungo ciclo di sviluppo che ci accompagnerà fino a settembre 2025.

La beta 2 è importante perché, almeno storicamente, corrisponde all’ultimo step della prima fase dell’intero ciclo di sviluppo, ovvero quella esclusiva degli sviluppatori registrati: a partire dalla beta 3 (attesa a luglio), il ciclo di sviluppo dovrebbe essere aperto anche ai beta tester pubblici.

A ogni modo, come di consueto, il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche tenendo conto del feedback ricevuto dagli sviluppatori e, in base alle segnalazioni online, sappiamo che sono tanti i feedback recapitati dalle parti di Cupertino. Andiamo quindi a scoprire le novità emerse dalla beta 2 per sviluppatori di iOS 26.

Trasparenza ridotta e maggiore leggibilità per iOS 26 con la beta 2

Una delle critiche più pesanti mosse alla beta 1 per sviluppatori di iOS 26 era legata alla scarsa leggibilità, soprattutto in alcuni contesti, derivante dal nuovo design Liquid Glass. Uno dei contesti in cui il problema era più evidente è il Centro di Controllo e, ascoltando il feedback degli sviluppatori, il colosso di Cupertino è corso ai ripari con la seconda beta (via 9to5Mac su X).

Nella beta 1, molti hanno notato che l’apertura del Centro di Controllo faceva fondere visivamente la sua interfaccia con quella sottostante, dato che l’effetto di sovrapposizione non era abbastanza forte, rendendo cursori, interruttori e pulsanti più difficili da leggere, soprattutto su sfondi chiari o più dettagliati, il che alcuni hanno interpretato come una condanna dell’intero concetto di Liquid Glass.

Con la seconda beta, per fortuna, questo problema è stato in parte corretto applicando un maggiore effetto di oscuramento e sfocatura dell’interfaccia sottostante e, di base, già contribuisce a migliorare la situazione. Anche i pulsanti sono stati rivisti per risultare “meno trasparenti” rispetto alla precedente beta.

Quando attiviamo la modalità ad alto contrasto, inoltre, vengono mostrati i bordi attorno agli elementi flottanti nella varie app di sistema per facilitarne il riconoscimento dei “limiti” spaziali (via Reddit).

Novità per varie app di sistema con la beta 2 di iOS 26

Passiamo ora ad alcune novità della seconda beta per sviluppatori di iOS 26 che investono alcune app di sistema targate Apple.

Novità per App Store

Nell’App Store, Apple ha aggiunto la sezione Accessibilità alle pagine delle singole app o dei singoli giochi: gli sviluppatori dovranno fornire (in fase di pubblicazione dell’app o del gioco) dettagli sulle funzioni di accessibilità supportate dal proprio prodotto affinché la sezione venga riempita di informazioni (via MacRumors).

Nuovo widget per Apple Music

Con la beta 2 per sviluppatori di iOS 26, l’app di Apple Music guadagna un nuovo widget chiamato Live Radio. Esso è disponibile solo nel formato “grande” e offre rapido accesso alle sei stazioni per la radio in diretta (h24, sette giorni su sette) del servizio di streaming.

Novità per Safari

Anche il browser Safari riceve alcune piccole modifiche con la seconda beta per sviluppatori di iOS 26: nello specifico, i controlli presenti nel menù Altro (…) sono stati rivisti con nuove icone, con un nuovo ordinamento e una nuova disposizione (via 9to5Mac).

Novità per Wallet

La beta 2 per sviluppatori di iOS 26 introduce il pieno supporto alla funzionalità di tracciamento degli ordini che Apple ha annunciato alla WWDC25. Esso si concretizza nell’app Wallet, dove è disponibile un’opzione che consente a Siri di analizzare l’app Mail per trovare gli ordini nella posta elettronica e andarli a tracciare, anche senza che siano stati effettuati pagando con Apple Pay (via MacRumors).

Altre novità minori dalla beta 2 di iOS 26

Andando oltre, la seconda beta per sviluppatori di iOS 26 porta con sé altre piccole novità che investono in generale l’interfaccia utente e/o il sistema operativo nella sua interezza:

Alle suonerie è stata aggiunta la Reflection “Alt 1” , ovvero la variante della suoneria Reflection che era stata scovata (ma risultava nascosta) nella precedente beta 1; il nome potrebbe essere provvisorio.

, ovvero la variante della suoneria Reflection che era stata scovata (ma risultava nascosta) nella precedente beta 1; il nome potrebbe essere provvisorio. Cambia l’ allineamento delle icone delle app nel Dock quando non sono presenti quattro app; anziché essere allineate al centro, sono allineate a sinistra; non è chiaro se si tratti di un bug o di una scelta oculata.

quando non sono presenti quattro app; anziché essere allineate al centro, sono allineate a sinistra; non è chiaro se si tratti di un bug o di una scelta oculata. Nell’app Messaggi , quando riceviamo un messaggio da un mittente sconosciuto, verrà mostrato un badge di notifica blu e non rosso.

, quando riceviamo un messaggio da un mittente sconosciuto, verrà mostrato un badge di notifica blu e non rosso. ChatGPT integrato in Siri fa distinzione tra due tipologie di richiesta, ovvero tra limite sulle immagini da generare e limite sulle altre richieste.

integrato in Siri fa distinzione tra due tipologie di richiesta, ovvero tra limite sulle immagini da generare e limite sulle altre richieste. Apple ha migliorato la descrizione della modalità Risparmio Energetico , rendendo più chiara la sua utilità e su cosa va a intervenire. “L’iPhone ridurrà temporaneamente alcune attività in background, la velocità di elaborazione, la frequenza di aggiornamento e la luminosità del display e limiterà alcune funzionalità come il 5G, la sincronizzazione con iCloud, il recupero della posta e altro ancora.”

, rendendo più chiara la sua utilità e su cosa va a intervenire.

Indizi su iPhone 17 Air dalla beta 2 di iOS 26

Più che un’ulteriore novità, la beta 2 per sviluppatori di iOS 26 nasconde una potenziale curiosità, indicando la possibile risoluzione di iPhone 17 Air, l’inedito iPhone super sottile che sembra candidato a prendere il posto del modello Plus all’interno della gamma.

Alla beta 2 è stato aggiunto un nuovo sfondo con il pesce pagliaccio che gode di una risoluzione non corrispondente a quella di altri iPhone già esistenti e, di conseguenza, suggerisce possa trattarsi di una risoluzione ad hoc proprio per iPhone 17 Air (via 9to5Mac).

Nello specifico, la risoluzione dello sfondo è pari a 420 x 912 pixel: in modalità “retina 3x”, essa diventa 1.260 x 2.736 pixel, un valore molto molto simile ai 1.260 x 2.740 pixel di cui parlavano i rumor per il display dell’inedito smartphone che dovrebbe avere una diagonale da 6,6 pollici (intermedia tra Pro e Pro Max) e supportare il refresh rate a 120 Hz.

Apple macOS 26 Tahoe: ecco le novità emerse dalla beta 2 per sviluppatori

Mentre iOS 26 ha fatto scalpore soprattutto per problematiche legate all’eccessiva trasparenza e alla scarsa leggibilità, macOS 26 Tahoe è stato un po’ criticato per colpa di iPadOS 26, il sistema operativo per iPad che nella prossima versione offrirà un’esperienza utente (quasi) identica a quella offerta da un computer Mac.

Apple continua logicamente per la sua strada e, rispetto alla precedente beta 1 per sviluppatori, la nuova beta 2 per sviluppatori di macOS 26 Tahoe offre alcune piccole novità.

Nuova opzione per mostrare lo sfondo nella barra dei menù

Con la seconda beta per sviluppatori di macOS 26 Tahoe, Apple ha aggiunto una nuova opzione che consente agli utenti di attivare (mostrare) lo sfondo nella barra dei menù (Impostazioni > Barra dei menù > Mostra sfondo nella barra dei menù).

Questa nuova opzione è disattivata per impostazione predefinita ma, quando attivata, fa esattamente ciò che promette: ripristina lo sfondo opaco nella barra dei menù su tutta la larghezza del display del computer Mac ma non influisce sul testo o sul posizionamento degli elementi (via 9to5Mac).

Cambia l’icona del Finder

Con la prima beta per sviluppatori di macOS 26 Tahoe, Apple aveva modificato sensibilmente l’icona del Finder, invertendo anche i colori tra la parte sinistra e la parte destra dell’icona.

Con la seconda beta per sviluppatori, invece, Apple ha ripristinato l’ordine dei colori, cambiando tutta l’icona (che rispetto al passato presenta un contorno a tinta unita) rispetto alla versione precedente (via 9to5Mac).

Queste sono le principali novità emerse finora dalle beta 2 per sviluppatori di iOS 26 e macOS 26 Tahoe. Se dovessero spuntar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto.