Nella serata di ieri, a oltre due mesi dal rilascio delle versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio delle beta 6 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

Abbiamo già avuto modo di vedere le varie novità annunciate in fase di presentazione e abbiamo già parlato delle novità ulteriori emerse dalla beta 1 di iOS 26, dalla beta 2 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe, dalle beta 3 di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26, dalle beta 4 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe e dalle beta 5 di iOS 26, macOS 26 Tahoe e tvOS 26. In questo articolo, ci concentreremo sulla prossima versione di iOS, iPadOS e macOS, raccontandovi le novità emerse dalle seste beta per sviluppatori (che arriveranno presto tra le mani dei beta tester pubblici come terze beta pubbliche). Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 6 di iOS 26 (e iPadOS 26)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) la beta 6 per sviluppatori di iOS 26, sesto passo di un lungo ciclo di sviluppo che ci accompagna già da un paio di mesi e proseguirà fino al prossimo mese di settembre.

A differenza di quanto avvenuto in passato, siamo entrati nella seconda fase del ciclo di sviluppo, ovvero quella che può contare anche sui beta tester pubblici, solo con le beta 4: di norma, le build rilasciate ai soli sviluppatori registrati vengono estese anche ai beta tester pubblici nel giro di qualche giorno (o al più di una settimana) e, di conseguenza, queste novità saranno presto disponibili anche per loro.

A ogni modo, come di consueto, il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche tenendo conto del feedback ricevuto dagli sviluppatori e, in base alle segnalazioni online, sappiamo che sono tanti i feedback recapitati dalle parti di Cupertino. Andiamo quindi a scoprire le novità emerse dalla beta 6 per sviluppatori di iOS 26 (alcune sono presenti anche sulla controparte per iPadOS 26).

Il Liquid Glass riceve ulteriori aggiornamenti con la beta 6 di iOS 26

Nel bene e nel male, il Liquid Glass è l’assoluto protagonista di questo ciclo di sviluppo, pronto a rivoluzionare l’esperienza utente con il suo fare vetroso e i giochi di luce con effetti di trasparenza marcati.

Dopo una beta 5 di assestamento e senza affinamenti estetici, con la beta 6 di iOS 26 è il momento di alcuni miglioramenti (via 9to5Mac):

L’orologio della schermata di blocco presenta caratteri più marcati di Liquid Glass, risultando più trasparente rispetto al passato; molto dipenderà comunque dallo sfondo impostato sul dispositivo.

La barra di navigazione interna alle app, quella che consente di muoversi tra le schede dell’app stessa, presenta miglioramenti sul fronte della leggibilità, a prescindere dal contenuto presente sotto di essa.

Sempre restando sulla barra di navigazione interna alle app, sono stati inseriti nuovi effetti di “dispersione”, evidenziati dal seguente video.

🔥iOS 26 BETA 6 adds dispersion (more rainbow reflections) 🌈 pic.twitter.com/WUQMFWGLdi — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) August 11, 2025

Gli interruttori presenti nelle varie pagine delle impostazioni di sistema sono stati modificati per riflettere al meglio i caratteri del Liquid Glass.

iOS26 Beta 6 Toggles show liquid glass look on tap now with more chromatic aberration ! pic.twitter.com/5jOW6wbV5J — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 11, 2025

Con la beta 6 di iOS 26 le app si avviano molto più velocemente

Come anticipato, il ciclo di sviluppo degli OS 26 è ormai in essere da oltre due mesi e, come di consueto, andando avanti la stabilità e le prestazioni delle build migliorano: le beta 6 sono le più stabili (sulla carta) finora rilasciate e, a quanto pare, ciò è riscontrabile anche nell’uso quotidiano.

Per rendere più “veloce” l’avvio delle app, con la beta 6 il team di sviluppo ha accelerato l’animazione utilizzata quando si effettua un tap su un’app dalla schermata iniziale dell’iPhone (via 9to5Mac): questo non significa che l’app si carichi più velocemente, aspetto che dipende da altri fattori, ma il tempo tra tap e apertura è stato velocizzato perché le animazioni “obbligatorie” sono più veloci.

Novità e modifiche per alcune app di Apple

La beta 6 di iOS 26 è stata l’occasione per Apple di affinare, modificare o fare marcia indietro su alcuni aspetti estetici ma anche su alcune app predefinite presenti sugli iPhone.

Ad esempio, con iOS 18 l’app Calcolatrice ha guadagnato tante novità interessanti ma, al contempo, una criticità: è stato rimosso il tasto dedicato “C” (Clear Button), quello utile per cancellare ciò che è stato digitato.

Con la nuova beta 6 della prossima versione di iOS, il colosso di Cupertino ha ripristinato questo tasto, spostando il tasto “operazione di negazione” (ovvero il “+/-“) in basso a sinistra, al posto del pulsante per alternare le modalità della calcolatrice che, di conseguenza, viene spostato in alto a destra sullo schermo (via 9to5 Mac).

Apple ha profondamente rivisto l’app Fotocamera con iOS 26. Come avvenuto per il Liquid Glass, alcune modifiche apportate all’interfaccia utente non sono state accolte benissimo dagli utenti. Tra queste rientra il comportamento dello slider delle modalità.

Con la precedente beta 5, il team di sviluppo aveva introdotto una impostazione per consentire agli utenti di ripristinare il vecchio comportamento dello slider, convinta che alcuni preferissero comunque il nuovo comportamento. Con la beta 6, arriva la resa: Apple ha rimosso questa opzione perché ha ripristinato direttamente il vecchio comportamento (via 9to5Mac).

Gli iPhone guadagnano 6 nuove suonerie con la beta 6 di iOS 26

Con la prossima versione di iOS, Apple sta cercando di ampliare il parco di suonerie messe a disposizione degli utenti. Finora avevamo scoperto una nuova versione “remixata” della suoneria predefinita ma, a questa, si aggiungono altre cinque nuove versioni “remixate” che portano a 7 varianti totali per la suoneria Reflection con iOS 26 (via 9to5Mac).

C’è anche una suoneria inedita

Oltre alle cinque varianti aggiuntive della suoneria Reflection (protagoniste nel precedente video), la beta 6 aggiunge anche una suoneria totalmente nuova chiamata Little Bird (la potete ascoltare nel seguente video).

La beta 6 di iOS 26 nasconde indizi su una inedita gesture per le AirPods

Analizzando la beta 6 per sviluppatori di iOS 26, i colleghi di 9to5Mac hanno individuato una nuova “risorsa” di sistema che sembra rappresentare una nuova gesture per le AirPods che si attiva premendo contemporaneamente entrambi gli steli delle cuffie.

L’immagine, riportata di seguito, contiene parole in varie lingue (inglese, portoghese, francese e tedesco), è associata all’app Traduci di Apple ed è qualcosa di pensato specificatamente per le AirPods Pro 2 e per le AirPods di quarta generazione.

Tutti questi indizi messi insieme portano a una sola funzionalità, ovvero la traduzione in tempo reale. Si tratta di qualcosa che il colosso di Cupertino non ha menzionato durante la WWDC25 ma che, grazie a rumor di inizio anno, sapevamo essere in lavorazione.

Se lato cuffie gli unici due modelli esistenti in grado di supportare tale funzionalità sembrano quelli sopra-citati, per quanto concerne gli iPhone è difficile stabilire qualcosa sulla compatibilità: un paletto potrebbe essere il supporto ad Apple Intelligence; andando oltre, potrebbe anche trattarsi di una funzione esclusiva per i prossimi iPhone 17.

Dalla beta 6 di macOS 26 Tahoe emerge un indizio sui futuri Mac?

Con iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, Apple ha introdotto nuove esperienze di “onboarding” (benvenuto), panoramiche che mettono in risalto le funzionalità degli iPhone, degli iPad e dei computer Mac aggiornati alla prossima versione del relativo sistema operativo.

Zac Hall, un editor di 9to5Mac, ha condiviso su X il video di onboarding di iOS 26 e, a cascata, quello di macOS 26 (condividiamo il video qui sotto) che risulta molto interessante principalmente per un dettaglio.

macOS Tahoe onboarding video in beta 6 pic.twitter.com/YSn0YFPtUo — Zac Hall (@apollozac) August 11, 2025

Il MacBook presente nel video di onboarding non presenta un notch. Questo non vuol dire per forza che i prossimi MacBook non avranno il notch, elemento che potrebbe rimanere sui notebook della Mela morsicata almeno fino al 2027.

È più probabile che Apple abbia preferito fare in modo che il notch non risultasse visibile o, più semplicemente, abbia evitato di proposito la presenza del notch. Indizio o casualità, solo il tempo ci darà una risposta.

Sempre restando in ambito Mac, la beta 6 per sviluppatori di macOS 26 Tahoe include una nuova schermata iniziale riepilogativa per le novità dell’app Foto (via 9to5Mac).

Facendo un passo indietro e tornando al sopra-citato post su X di Zac Hall, dal video di onboarding di iOS 26, invece, possiamo apprezzare la riprogettazione e le modifiche apportate all’app Fotocamera di iPhone e molto altro.

iOS 26 onboarding in beta 6 pic.twitter.com/fuvmTzoNHO — Zac Hall (@apollozac) August 11, 2025

Queste sono le principali novità emerse finora dalle beta 6 per sviluppatori dei vari OS 26 di Apple. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto. Concludiamo sottolineando che, già stasera, potrebbero arrivare le terze beta pubbliche basate proprio su queste beta 6 per sviluppatori.