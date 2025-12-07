Apple si appresta a rilasciare in forma stabile iOS 26.2 e iPadOS 26.2, le nuove versioni intermedie per le più recenti generazioni dei sistemi operativi mobile, presentati in anteprima lo scorso 9 giugno (in occasione del keynote di apertura della WWDC25) e rilasciati per la prima volta in forma stabile lo scorso 15 settembre.

In questo contenuto andremo a riepilogare tutte le informazioni utili sui prossimi aggiornamenti intermedi di iOS e di iPadOS, molto importanti perché porteranno su tutti i dispositivi compatibili interessanti novità e, soprattutto, grossi affinamenti legati al Liquid Glass che continua a far discutere.

Le novità di iOS 26.2 e iPadOS 26.2

Il ciclo di sviluppo di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 è stato più breve del previsto ma non in termini di tempo (è comunque durato circa un mese) quanto in termini di versioni in anteprima: è una delle prime volte (se non la prima in assoluto), in cui il colosso di Cupertino ha rilasciato solo tre beta prima della Release Candidate che è arrivata lo scorso 3 novembre. Abbiamo visto, beta dopo beta, le novità implementate e, adesso, andremo a riepilogare le principali.

Traduzione in tempo reale delle AirPods in Europa

Apple ha confermato che la funzione di traduzione in tempo reale per AirPods Pro 3 e AirPods 4 (modello con ANC) che sfrutta Apple Intelligence (ed è quindi compatibile solo con iPhone 15 Pro e modelli successivi) sarà disponibile in Europa con l’aggiornamento a iOS 26.2. Abbiamo parlato di questa funzionalità in occasione del lancio delle cuffie più recenti.

Grossi affinamenti al Liquid Glass e animazioni più fluide

Il Liquid Glass è stato costantemente al centro della scena anche durante lo sviluppo di iOS 26.2: beta dopo beta, Apple ha messo in campo svariati miglioramenti che hanno esteso il nuovo linguaggio di design ad altre parti dell’interfaccia utente (come il Centro delle Notifiche) e hanno sensibilmente migliorato le animazioni, rendendole praticamente fluide come quelle mostrate durante la WWDC25.

In iOS 26.2 beta 3, the Liquid Glass animation feels smoother than beta 2 pic.twitter.com/NyFV8AKulz — Aaron (@aaronp613) November 17, 2025

Miglioramenti in ottica multitasking (solo iPadOS 26.2)

Dopo il ritorno di Slide Over a cui abbiamo assistito nel precedente ciclo di sviluppo, il team di sviluppo ha implementato ulteriori modifiche alla funzionalità con iPadOS 26.2, consentendo agli utenti di trascinare un’app dal dock dell’iPad (o dai risultati della ricerca Spotlight) per inserirla direttamente in una finestra Slide Over o Split View. Il tutto per migliorare in ottica multitasking l’esperienza utente su iPad.

Con iOS 26.2 e iPadOS 26.2 ci sono novità per tante app di sistema

Come avviene praticamente sempre, poi, anche con iOS 26.2 (e iPadOS 26.2) il colosso di Cupertino si è preoccupato di implementare miglioramenti, apportare modifiche e includere novità in moltissime app di sistema:

Freeform – la lavagna infinita per prendere appunti, disegnare, sfogare la creatività con possibilità di condivisione e collaborazione guadagnerà il supporto alle tabelle.

– la lavagna infinita per prendere appunti, disegnare, sfogare la creatività con possibilità di condivisione e collaborazione guadagnerà il supporto alle tabelle. Podcast – l’app per ascoltare i podcast guadagna tre novità (Capitoli, Menzioni nei podcast e Da questo episodio) per rendere più coinvolgente l’esperienza utente.

– l’app per ascoltare i podcast guadagna tre novità (Capitoli, Menzioni nei podcast e Da questo episodio) per rendere più coinvolgente l’esperienza utente. Apple News – l’app per le notizie riceve un nuovo design che semplifica l’interfaccia utente e offre la possibilità di raggiungere più rapidamente le tipologie di notizie più interessanti.

– l’app per le notizie riceve un nuovo design che semplifica l’interfaccia utente e offre la possibilità di raggiungere più rapidamente le tipologie di notizie più interessanti. Apple Music – l’app per lo streaming musicale accoglie il supporto ai testi delle canzoni offline; gli utenti potranno leggere il testo delle canzoni scaricate sul dispositivo senza la necessità di una connessione a internet.

– l’app per lo streaming musicale accoglie il supporto ai testi delle canzoni offline; gli utenti potranno leggere il testo delle canzoni scaricate sul dispositivo senza la necessità di una connessione a internet. Apple Games – l’app per i giochi, portata al debutto da iOS 26, attende nuovi modi per filtrare la libreria dei giochi, miglioramenti alla navigazione tramite controller e aggiornamenti in tempo reale per i punteggi delle sfide.

iPhone compatibili con iOS 26.2

La lista degli iPhone compatibili con iOS 26.2 è rimasta la stessa rispetto a iOS 26.1 e alla versione inaugurale di iOS 26: il colosso di Cupertino è solito mantenere invariata questa lista e, al massimo, aggiungere i nuovi dispositivi presentati nel frattempo.

iPad compatibili con iPadOS 26.2

Anche la lista degli iPad compatibili con iPadOS 26.2 non subisce modifiche rispetto a quella dei modelli compatibili con iPadOS 26.1: d’altronde, i modelli di iPad più recenti sono stati presentati nel mese di ottobre, mentre iPadOS 26.1 è stato rilasciato solo all’inizio di novembre.

Gamma iPad Pro iPad Pro 13 (8 a generazione, 2025) iPad Pro 13 (7 a generazione, 2024) iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017) iPad Pro 11 (6 a generazione, 2025) iPad Pro 11 (5 a generazione, 2024) iPad Pro 11 (4 a generazione, 2022) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

Gamma iPad Air iPad Air (7 a generazione, 2025) iPad Air (6 a generazione, 2024) iPad Air (5 a generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

Gamma iPad mini iPad mini (7 a generazione, 2024) iPad mini (6 a generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

Gamma iPad iPad (11 a generazione, 2025) iPad (10 a generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)



Quando arriveranno iOS 26.2 e iPadOS 26.2

Non abbiamo indicazioni ufficiali su quando verranno rilasciati iOS 26.2 e iPadOS 26.2 ma, considerando la disponibilità dalla prima parte di questa settimana delle Release Candidate, non ci vorrà molto prima dell’arrivo in forma stabile.

Il rilascio potrebbe avvenire in qualsiasi giorno della prossima settimana, già a partire da domani, lunedì 8 dicembre 2025, intorno alle 19:00 (ore italiane). Come di consueto, l’aggiornamento verrà distribuito tramite OTA e, almeno all’inizio, potrebbe volerci molto tempo per l’installazione.