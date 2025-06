Apple ha ufficialmente annunciato tvOS 26, l’ultima versione del sistema operativo pensato per Apple TV e, come spesso accade in questi casi, non si tratta di un semplice aggiornamento estetico o funzionale; al contrario ci troviamo davanti a un update profondo che ripensa l’interfaccia utente, arricchisce l’esperienza multimediale e introduce novità che coinvolgono direttamente anche i dispositivi esterni come l’iPhone. Vediamo nel dettaglio tutte le principali novità.

Liquid Glass debutta anche su tvOS 26

Il cambiamento più evidente, quello che salta immediatamente all’occhio, è l’introduzione del nuovo design Liquid Glass, una soluzione grafica che aggiunge un tocco di luce e trasparenza all’interfaccia, rendendola al tempo stesso moderna, raffinata e più dinamica. Secondo quanto dichiarato da Apple questo nuovo stile è pensato per valorizzare ogni singolo elemento a schermo, senza mai distogliere l’attenzione dai contenuti principali.

Grazie al rendering in tempo reale Liquid Glass riflette e rifrange gli elementi circostanti, restituendo un effetto visivo molto più coinvolgente, specialmente in fase di navigazione tra film, serie TV e applicazioni; anche il Centro di controllo è stato aggiornato per mantenere il video in primo piano mentre si imposta una scena, si regola l’audio o si interagisce con il timer della pausa.

App Apple TV completamente rinnovata

Parallelamente al restyling dell’interfaccia generale, anche l’app Apple TV ha ricevuto un importante aggiornamento; le nuove illustrazioni ispirate alle locandine cinematografiche (anch’esse perfettamente integrate nel design Liquid Glass) permettono ora di visualizzare un numero maggiore di contenuti a colpo d’occhio, facilitando la scoperta di nuovi titoli tra serie TV, film e documentari.

Inoltre, con tvOS 26 è ora possibile stabilire che al riavvio Apple TV mostri automaticamente il profilo dell’utente attivo, così da accedere automaticamente alla propria watchlist, ai suggerimenti personalizzati e alle playlist di Apple Music senza ulteriori passaggi; un piccolo dettaglio che migliora notevolmente l’esperienza utente, soprattutto in famiglie dove più persone utilizzano lo stesso dispositivo.

Apple Music Sing ora permette l’utilizzo dell’iPhone come microfono

Un’altra novità particolarmente interessante riguarda il servizio Apple Music Sing, la funzione karaoke che con tvOS 26 diventa ancora più coinvolgente e social; è ora possibile trasformare il proprio iPhone in un microfono, amplificando la propria voce attraverso la TV e rendendo le sessioni di canto più divertenti e personalizzate.

Non solo, durante una serata karaoke ogni partecipante potrà usare il proprio iPhone per aggiungere brani alla coda o reagire con emoji sullo schermo, dando così vita a un vero e proprio party musicale casalingo. I testi in tempo reale vengono ora accompagnati da effetti visivi dinamici e, grazie alle nuove funzioni di traduzione e pronuncia, l’utente potrà cantare anche in lingue che non conosce, seguendo il testo in modo preciso.

FaceTime migliora ancora con tvOS 26

Con tvOS 26 anche FaceTime si arricchisce di funzionalità, diventando sempre più coerente con l’esperienza su iOS; i nuovi Poster di contatto mostrano il nome e la foto del contatto durante le chiamate, rendendo l’interazione più personale e riconoscibile.

Arrivano anche le trascrizioni live in sei nuove lingue (coreano, francese, giapponese, mandarino, spagnolo e tedesco) sfruttando l’intelligenza on device per trascrivere in tempo reale le conversazioni. Le notifiche di chiamata ora appaiono sullo schermo in base al profilo attivo e permettono di rispondere tramite gli altoparlanti HomePod o iPhone associati.

Altri miglioramenti

Tra le altre novità minori di tvOS 26 troviamo:

nuovi salvaschermo con spettacolari paesaggi aerei dell’India, perfetti per valorizzare il pannello della TV anche nei momenti di inattività

la possibilità di personalizzare i salvaschermo scegliendo quali raccolte mostrare (urbane, terrestri, paesaggistiche, subacquee)

il supporto alla selezione di un altoparlante AirPlay permanente, da associare come output audio principale per Apple TV

una nuova API per sviluppatori che collega i login delle app all’Apple Account, semplificando l’accesso ai propri contenuti preferiti anche su un nuovo dispositivo

Disponibilità di tvOS 26

Tutte le novità di tvOS 26 sono già disponibili per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program, mentre la beta pubblica arriverà nel corso del prossimo mese tramite il programma Apple Beta Software; l’aggiornamento finale invece sarà disponibile in autunno per tutti gli utenti come update gratuito.

Come sempre, alcune funzionalità potrebbero variare in base alla lingua o alla regione geografica, e non tutte saranno immediatamente disponibili su tutti i dispositivi compatibili.