L’iPhone 16e è un dispositivo che sin dal primo impatto solleva più di qualche interrogativo. Si posiziona come l’alternativa più economica all’interno della lineup Apple, ma alcune scelte di design e hardware fanno emergere dubbi sulla sua reale convenienza rispetto agli altri modelli. La domanda centrale è chiara: ha senso acquistare iPhone 16e oggi oppure è preferibile guardare altrove? Magari sempre in casa Apple?

iPhone 16e, il solito riciclo funzionale

Dal punto di vista estetico, iPhone 16e è una specie di Frankenstein di più iPhone del passato. Il design riprende quello dell’iPhone 14, con l’unica novità dell’Action Button, ma senza il MagSafe. L’assenza di quest’ultimo è una scelta discutibile, soprattutto considerando che si tratta di una limitazione imposta e non di un vincolo tecnico. A completare il quadro c’è il notch, elemento ormai datato e che, rispetto alla Dynamic Island dei modelli superiori, comporta la perdita delle attività live.

Il display è un OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. Ma non è solo la frequenza di aggiornamento a segnare il passo: il pannello ha una luminosità di picco in HDR di 1200 nit, inferiore rispetto ai 1600 nit dell’iPhone 16 e ai 2000 nit in esterna, rendendolo meno visibile sotto la luce diretta del sole. Inoltre, è presente ancora il vecchio Ceramic Shield, senza il miglioramento apportato su iPhone 16 e 16 Pro, un’altra scelta che lo rende meno attrattivo rispetto agli altri modelli della stessa generazione.

Se c’è un aspetto che sorprende positivamente, è l’audio. L’iPhone 16e offre una qualità sonora superiore alle aspettative, con speaker ben bilanciati e un suono pulito e potente. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, mentre la porta USB-C rappresenta ormai lo standard nella gamma Apple.

Inutile sottolineare che l’ergonomia sia ottima, lo smartphone è compatto e leggero ma il design è un po’ troppo anonimo e la scelta di avere solo due colori (bianco e nero) non premia di certo la forma estetica del prodotto. Sarà mica una mossa per vendere più cover colorate e con MagSafe? Ah, la ricarica wireless c’è anche in assenza di MagSafe.

Apple iPhone 16e scheda tecnica Chip : Apple A18 (6 core CPU, 4 core GPU, Neural Engine)

: Apple A18 (6 core CPU, 4 core GPU, Neural Engine) Display : OLED 6.1″ 60 Hz notch

: OLED 6.1″ 60 Hz notch RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria interna : 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Fotocamera principale : 48 MP f/1.8

: 48 MP f/1.8 Fotocamera frontale : 12 MP f/1.9 Face ID

: 12 MP f/1.9 Face ID Batteria : 3961 mAh

: 3961 mAh Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Certificazione : IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

: IP68 (resistenza ad acqua e polvere) Extra: Action button

Il chip A18 è una sicurezza, il Modem C1 fa il suo lavoro

Sul fronte della connettività, Apple introduce per la prima volta il suo modem proprietario C1, realizzato a 4 nm + 6 nm da TSMC. I test iniziali non evidenziano problemi evidenti in termini di ricezione, ma alcune analisi di laboratorio indicano una stabilità leggermente inferiore rispetto ai modem Qualcomm usati su iPhone 16 e 16 Pro. Dove il C1 si distingue davvero è nell’efficienza energetica: consuma meno e contribuisce in maniera significativa alla durata della batteria. Tuttavia, il compromesso si fa sentire con l’assenza del supporto alle millimeter wave per il 5G e della tecnologia Ultra Wideband.

L’iPhone 16e monta il chip A18, lo stesso di iPhone 16, ma con una GPU leggermente ridotta rispetto ai modelli superiori. Nell’uso quotidiano, però, questa differenza è impercettibile: il dispositivo è veloce, reattivo e non mostra segni di rallentamento. Anche la gestione delle temperature è adeguata, evitando surriscaldamenti anomali.

iOS 18 è un sistema operativo maturo e finalmente completo anche sotto il punto di vista della personalizzazione, storicamente carente sotto quel fronte. Non ci sono bug evidenti o tanto impattanti da dover essere segnalati, la grande carenza è l’intelligenza artificiale ma arriverà a breve ma tocca ancora attendere e non è una cosa bella, in particolare per un brand come Apple e dopo aver incentrato tutto il marketing su Apple Intelligence.

Se dal punto di vista delle prestazioni siamo su un livello molto alto ma era lecito attendersi un risultato simile, iPhone 16e è un piccolo campione di autonomia. La batteria da 3961 mAh, unita al processore più efficiente e al nuovo modem, permette di ottenere un’autonomia sorprendente. iPhone 16e si avvicina alle prestazioni di iPhone 16 Pro Max in termini di durata, garantendo una giornata piena di utilizzo senza problemi, il tutto però essendo compatto e non ricorrendo ancora a nuove tecnologie come le batterie silicio carbonio.

iPhone 16e ritorna al passato: una singola fotocamera per tutto

Sul retro troviamo una singola fotocamera da 48 MP, ma è importante sottolineare che non si tratta dello stesso sensore presente su iPhone 16. La messa a fuoco è meno precisa, la stabilizzazione è meno efficace (non è integrata sul sensore), e nei video la differenza rispetto ai modelli superiori è evidente. Le prestazioni di giorno sono comunque buone, iPhone 16e scatta belle foto, gira dei buoni video ma appena le condizioni calano, è evidente che la singola fotocamera inizia a faticare di più richiedendo spesso l’intervento della modalità notte. La selfie cam fa il suo dovere, sia in foto che video.

L’assenza di una lente ultra-wide è una delle mancanze più difficili da digerire nel 2025, doveva esserci, avrebbe dato quella flessibilità creativa in più che ormai è da dare per scontata su uno smartphone comunque costoso. Anche il supporto video è limitato: non ci sono il 4K a 120 fps, la modalità Cinema e quella Azione, tutte funzionalità che arricchiscono l’esperienza sugli altri iPhone ma che qui sono state eliminate. Se non fate tante foto e video, iPhone 16e fa al caso vostro ma per tutti gli altri ci sono poche cose da dire su uno smartphone con una singola fotocamera nel 2025.

Conviene compare un iPhone 16e?

iPhone 16e lascia molte perplessità ed è un vero peccato. Non è un prodotto da scartare a priori, ma al prezzo di listino di 729 Euro è difficile consigliarlo. La mancanza di MagSafe, l’assenza di una fotocamera ultra-wide, un display datato e una connettività inferiore rispetto agli altri modelli lo rendono poco competitivo. Le dimensioni, l’autonomia e le prestazioni sono indubbiamente due punti di forza ma non bastano a giustificare l’acquisto quando anche un attualissimo iPhone 16 è disponibile a un prezzo simile su vari shop online.

Se il prezzo calerà nel tempo, potrebbe diventare un’opzione più sensata, ma al momento chi cerca un iPhone di fascia economica dovrebbe puntare direttamente sul modello 16 liscio, che offre un pacchetto complessivamente più equilibrato oppure orientarsi su un iPhone 15 pro ricondizionato che offre un tipo di esperienza totalmente diversa. iPhone 16e potrebbe diventare interessante quando andrà sotto i 600 euro, ampiamente sotto.