Mentre nel panorama Android è sempre più alta la febbre per i Pixel 10 che verranno presentati da Google il prossimo 20 agosto, nel mondo iPhone c’è attesa per i prossimi iPhone 17 ma non è ancora chiaro quando Apple abbia in programma di presentarli ufficialmente.

Nelle ultime ore è emerso un nuovo report proveniente dalla Germania secondo cui agli operatori di telefonia mobile locali sia già stata confermata la data dell’evento di lancio che, ancora una volta, si svolgerà a settembre.

Ecco le probabili date di lancio/disponibilità degli iPhone 17

Una decina di giorni fa abbiamo provato a dare i numeri circa il rilascio al pubblico di iOS 26 e, affidandoci alla storia, abbiamo puntato su lunedì 15 settembre 2025 o lunedì 22 settembre 2025 come date più probabili.

Storicamente, la nuova versione di iOS viene rilasciata al pubblico qualche giorno dopo rispetto al lancio della nuova generazione di iPhone e, spesso, il rilascio della Release Candidate è coinciso è avvenuto al termine del keynote di presentazione dei Melafonini.

Un nuovo report del portale tedesco iphone-ticker.de porta con sé una interessante informazione fornita dagli operatori tedeschi di telefonia mobile: gli iPhone 17 verranno presentati martedì 9 settembre 2025; se così fosse, mancherebbe poco più di un mese al grande evento.

A far compagnia ad iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, dovremmo trovare Apple Watch Series 11 (e, forse, un nuovo Watch Ultra e un nuovo Watch SE) e nuove cuffie della gamma AirPods.

Tutti i dispositivi protagonisti dell’evento di lancio del 9 settembre 2025 saranno poi ufficialmente in vendita (quindi effettivamente disponibili all’acquisto), tramite Apple Store e tutti i partner autorizzati, a partire dal 19 settembre 2025, ovvero 10 giorni dopo l’annuncio.

Lo scorso anno gli iPhone 16 vennero annunciati lunedì 9 settembre 2024 per poi essere ufficialmente in vendita dal 20 settembre successivo; Apple non ha mai seguito un giorno fisso per questi eventi, quindi quest’anno potrebbe benissimo svolgersi in un qualsiasi giorno della settimana che inizia con lunedì 8 settembre 2025.

Tornando ad iOS 26, queste informazioni possono aiutarci a trovare una data più precisa per la distribuzione al pubblico del sistema operativo (ma anche di tutti gli altri OS 26) che potrebbe avvenire il 15 settembre 2025, a pochi giorni dalla Release Candidate che a questo punto potrebbe essere distribuita il 9 settembre 2025 o comunque in quella settimana.

Chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali provenienti dal colosso di Cupertino. Di conseguenza, come di consueto, è bene prendere tutto con le pinze finché non arriveranno le conferme (o le smentite) del caso.