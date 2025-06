Preparatevi, utenti Mac, perché Apple ha appena alzato il sipario su macOS Tahoe 26, la prossima rivoluzione per i vostri amati computer con la mela sul retro. Annunciato oggi, 9 giugno 2025, questo aggiornamento promette di trasformare il modo in cui interagiamo con il Mac, rendendolo più capace, produttivo, bello e intelligente. Addentriamoci nelle novità che porterà questo aggiornamento software.

Design completamente rinnovato: ecco Liquid Glass

La prima cosa che salta all’occhio con macOS Tahoe 26 è il suo design rinnovato. Così come fatto su iOS 26 e iPadOS 26, Apple ha lavorato per rendere gli elementi iconici di macOS, a detta loro, più espressivi, piacevoli e personali, pur mantenendo quella familiarità che ormai li contraddistingue. Il desktop, la Dock, la navigazione all’interno delle app e le barre degli strumenti, tutto è stato rivisitato con un’estetica rinnovata, ricca di trasparenze. Al centro di questa trasformazione c’è infatti il linguaggio di design Liquid Glass, un effetto traslucido che, come suggerisce il nome, riflette e rifrange l’ambiente circostante, dando profondità e un tocco di eleganza all’interfaccia.

La barra dei menu, ad esempio, diventa completamente trasparente, un dettaglio che cerca di dare ancora più ampiezza e immersivività. Allo stesso modo anche i controlli da visualizzare nella barra dei menu e nel Centro di Controllo, sfondo trasparente e possibilità di disporli a pacimento.

La personalizzazione si estende anche alle icone delle app, nuove e colorate tinte chiare e scure, e il nuovo look trasparente. C’è poi la possibilità di cambiare i colori delle cartelle e aggiungere un simbolo o un’emoji per conferire ancor più identità. Combinando queste opzioni con sfondi personalizzati e colori del tema, è poi più facile che mai rendere il Mac completamente personalizzando potendo osare.

L’obiettivo dichiarato di Apple è rendere il proprio più familiare, ma allo stesso tempo rinnovato.

Continuity: l’app Telefono sbarca su Mac insieme alle Live Activities

Una delle novità più attese è l’arrivo dell’app Telefono su Mac, grazie alla magia della Continuity. Quante volte, mentre eravate concentrati sul vostro lavoro al Mac, avete dovuto interrompervi per rispondere a una chiamata sull’iPhone? Ora, potrete gestire tutto direttamente dal computer. L’app Telefono su Mac non è una versione ridotta, ma offre le funzionalità dell’app per iPhone, inclusi Recenti, Preferiti e Segreteria Telefonica. Ma c’è di più: arrivano anche le ultime novità come Call Screening e Hold Assist.

Con Call Screening, il sistema risponderà automaticamente alle chiamate da numeri sconosciuti, chiedendo informazioni al chiamante in modo che voi possiate decidere se rispondere o meno – un’arma in più contro le chiamate indesiderate. Se vi trovate bloccati in attesa con un servizio clienti, Hold Assist vi permetterà di mantenere il vostro posto in coda mentre aspettate un operatore dal vivo, consentendovi di continuare a lavorare sul Mac.

Arrivano poi le Live Activities: dal vostro iPhone nelle vicinanze appariranno ora nella barra dei menu del Mac. Questo significa che potrete tenere d’occhio eventi in tempo reale – come l’arrivo di un Uber, un volo imminente o il punteggio di una partita – direttamente dal computer. Cliccando su una Live Activities, l’app corrispondente si aprirà in iPhone Mirroring, mostrandovi maggiori informazioni e permettendovi di agire direttamente dal Mac.

Spotlight: adesso è molto più di una semplice ricerca

Spotlight riceve il suo più grande aggiornamento di sempre. Quello che era già uno strumento utile per ricercare file all’interno del Mac, con macOS 26 Tahoe diventa ora un vero e proprio centro di comando. Quando effettuerete una ricerca, tutti i risultati – file, cartelle, eventi, app, messaggi e altro ancora – verranno elencati insieme e classificati in modo intelligente in base alla rilevanza per voi.

Le nuove opzioni di filtro vi permetteranno di restringere rapidamente le ricerche esattamente a ciò che state cercando, come ad esempio solo file PDF o messaggi di Mail. Una novità interessante è poi la capacità di Spotlight di mostrare risultati per documenti archiviati su unità cloud di terze parti. E se non sapete esattamente cosa state cercando? Nessun problema: le nuove visualizzazioni di navigazione di Spotlight renderanno facile scansionare le vostre app, i file, la cronologia degli appunti e altro ancora. È come avere una mappa interattiva di tutto il vostro universo digitale.

Un’altra chicca: tutte le vostre app saranno ora visibili in Spotlight, incluse quelle del vostro iPhone, grazie a iPhone Mirroring. Ma la vera svolta è la possibilità di eseguire centinaia di azioni direttamente da Spotlight, senza dover passare da un’app all’altra. Ad esempio inviare un’email, creare una nota o riprodurre un podcast semplicemente digitando un comando in Spotlight. E questo non vale solo per le app Apple: qualsiasi app potrà fornire azioni a Spotlight utilizzando l’API App Intents. Potrete anche eseguire Comandi Rapidi (Shortcuts) ed eseguire azioni dalla barra dei menu dell’app in cui state lavorando, il tutto senza staccare le mani dalla tastiera. Spotlight imparerà dalle vostre routine attraverso il sistema e vi suggerirà azioni personalizzate, come inviare un messaggio a un collega con cui parlate regolarmente. Infine, Spotlight introduce le quick keys, brevi stringhe di caratteri che vi porteranno direttamente all’azione desiderata.

Apple Intelligence: un salto di qualità per l’intelligenza sul Mac

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che fornisce informazioni utili e pertinenti, diventa ancora più capace con macOS Tahoe 26, mantenendo sempre al primo posto la protezione della vostra privacy. Senza ripeterci abbiamo elencato tutte le novità di Apple Intelligence nell’articolo dedicato.

Gaming su Mac: una nuova era con Apple Games e Metal 4

Se siete appassionati di videogiochi, macOS Tahoe 26 ha in serbo novità anche per voi. Arriva Apple Games, un’app dedicata che offre ai giocatori una “casa” per tutti i loro giochi, rendendo più facile tornare ai preferiti, scoprire nuovi titoli su misura e giocare con gli amici. Un hub centrale dove la vostra libreria di giochi è organizzata, accessibile e integrata con le funzionalità social.

Con il nuovo Game Overlay, potrete comodamente regolare le impostazioni di sistema, chattare con gli amici o invitarli a giocare, il tutto senza dover lasciare la vostra partita. Mentre la Modalità Risparmio Energetico estende le sessioni di gioco e massimizza il tempo di gioco a batteria.

Per gli sviluppatori, macOS Tahoe 26 introduce Metal 4, che porta grafica ancora più avanzata e tecnologie di rendering di nuova generazione ai giochi. Tra queste, MetalFX Frame Interpolation e MetalFX Denoising, per immagini più fluide e frame rate più veloci.

Altre novità minori di macOS 26 Tahoe

macOS Tahoe 26 è poi ricco di altre novità minori che però dovrebbero migliorano l’esperienza quotidiana. Safari ad esempio offre un’esperienza fresca ma familiare, presenta un design delle schede arrotondato che fluttua nella barra degli strumenti, insieme a una barra laterale rinnovata con nuove sezioni per aiutarvi a trovare più facilmente i contenuti salvati come Pannelli iCloud e Salvati. E per una protezione ancora maggiore dai tracker durante la navigazione, Safari offre ora una protezione avanzata dal fingerprinting in tutta la navigazione per impostazione predefinita.

L’app Messaggi introduce invece sfondi, sondaggi e una vista dettagli ridisegnata che vi aiuta a navigare facilmente fra ciò che è stato condiviso in una conversazione. Inoltre, presenta indicatori di digitazione nei gruppi per far sapere ai partecipanti esattamente chi sta per intervenire, così come la possibilità di aggiungere facilmente nuovi contatti direttamente dalla chat di gruppo.

Journal arriva su Mac, rendendo facile catturare e scrivere di momenti quotidiani ed eventi speciali quando si ha la giusta ispirazione. Potrete tenere più diari per vari aspetti della vita, tutti sincronizzati tra i dispositivi Apple.

L’app Foto ha un design aggiornato che include nuovi elementi Liquid Glass, miglioramenti per la personalizzazione, flussi di lavoro più semplici e coerenza della barra laterale con iPadOS. Le Pinned Collections arrivano su Mac, così potrete accedere alle raccolte che usate di più con un clic sulla barra laterale. Troverete anche nuovi pulsanti per accedere rapidamente alle opzioni di filtro e ordinamento in tutte le viste, e la possibilità di personalizzare le dimensioni delle tessere delle Raccolte.

Su FaceTime, la pagina di destinazione è stata ridisegnata e presenta ora i Poster di Contatto dei chiamanti recenti, i controlli in stile Liquid Glass che ora fluttuano in basso a destra e si ritraggono per creare più spazio, e un nuovo pulsante “Altro” vi permette di accedere rapidamente a funzionalità come SharePlay e Live Translation.

Note aggiunge la possibilità di importare ed esportare una nota in un file markdown e il supporto per catturare conversazioni nell’app Telefono come registrazioni audio con trascrizioni.

Le funzionalità di accessibilità introducono la Lente d’Ingrandimento (Magnifier) su Mac, che consente agli utenti con ipovisione di ingrandire l’ambiente circostante utilizzando la Fotocamera, Continuity su iPhone o fotocamere USB collegate, applicare filtri immagine per rendere gli elementi più facili da vedere o leggere, e persino cambiare prospettiva quando si visualizzano presentazioni o libri da un’angolazione. Altre funzionalità includono Accessibility Reader, una nuova modalità di lettura a livello di sistema progettata pensando all’accessibilità; una nuovissima esperienza Braille Access che offre un’interfaccia user-friendly per coloro che utilizzano un display braille connesso, e Vehicle Motion Cues, che aiuta a ridurre il mal d’auto in un veicolo in movimento.

Con Password, infine, potrete facilmente fare riferimento alle modifiche apportate ai vostri account, inclusa la verifica delle versioni precedenti delle password salvate, insieme ai dettagli su quando sono state modificate.

Quando sarà disponibile macOS 26 Tahoe?

Quando sarà possibile installare macOS 26 Tahoe? La buona notizia è che tutte queste funzionalità sono disponibili per gli sviluppatori (e quindi i test) a partire da oggi attraverso l’Apple Developer Program su developer.apple.com. Per chi non è sviluppatore, una beta pubblica sarà disponibile attraverso l’Apple Beta Software Program il mese prossimo su beta.apple.com. Il rilascio ufficiale per tutti gli utenti avverrà come aggiornamento software gratuito nell’autunno 2025.