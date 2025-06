Chi sperava di vedere già nei prossimi mesi un significativo salto di qualità per Siri, grazie all’integrazione di modelli linguistici di nuova generazione (quelli che Apple ha riunito sotto l’etichetta Apple Intelligence), dovrà ancora una volta pazientare. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg l’azienda avrebbe infatti posticipato il debutto dell’esperienza Siri potenziata con l’intelligenza artificiale a marzo 2026, all’interno dell’aggiornamento iOS 26.4 che solitamente viene rilasciato indicativamente a fine inverno.

Una finestra temporale che certifica l’ennesimo rinvio per un progetto che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare il cuore dell’evoluzione di Siri in chiave moderna.

Bisognerà attendere ancora per la nuova esperienza Siri

A raccontare lo scenario che si cela dietro le quinte è come sempre Gurman, da anni uno dei più affidabili osservatori del mondo Apple; secondo il suo report il nuovo Siri avrebbe dovuto debuttare già nell’autunno 2024, ma problemi tecnici legati a un’architettura ibrida (in cui vecchi e nuovi sistemi avrebbero dovuto coesistere) hanno causato malfunzionamenti nel 30% dei casi, rendendo il sistema instabile e poco affidabile.

Da qui una catena di rinvii, prima all’inizio del 2025, poi a maggio e infine alla primavera del 2026, in quella che appare ormai come una vera e propria ricostruzione dalle fondamenta.

A testimonianza della complessità e della tensione che circondano il progetto ci sono anche cambiamenti significativi a livello dirigenziale, John Giannandrea, figura storica nel settore, sarebbe stato rimosso dalle responsabilità su Siri e su altri prodotti consumer, probabilmente proprio a causa dei ritardi accumulati; al suo posto sarebbero subentrati Craig Federighi e Mike Rockwell (già noto per il suo lavoro su Apple Vision Pro), con l’obbiettivo dichiarato di portare Siri a un livello qualitativo all’altezza degli standard Apple.

L’ambizione in ogni caso rimane alta, il nuovo assistente, ricostruito su una base chiamata internamente Siri LLM, dovrebbe essere in grado di interagire con i contenuti visualizzati a schermo, gestire richieste complesse suddivise in più fasi, e offrire risposte più naturali e colloquiali, molto più vicine a quelle dei moderni chatbot basati su LLM.

A tal proposito, Apple starebbe anche testando internamente un’app chiamata Knowledge, pensata come una sorta di chatbot integrato in grado di attingere al web per fornire risposte aggiornate e dettagliate; una novità che, se confermata, segnerebbe una discontinuità importante rispetto all’approccio chiuso e on device che Apple ha sempre rivendicato.

Durante la recente WWDC 2025 Craig Federighi ha toccato l’argomento Siri solo di sfuggita, riconoscendo che il lavoro aveva bisogno di più tempo per raggiungere gli standard di qualità attesi, ma senza fornire una demo pubblica o dettagli precisi sulla roadmap. Il keynote è stato invece focalizzato sulle novità di Apple Intelligence e sugli strumenti per sviluppatori, lasciando ancora una volta Siri in secondo piano.

Un’assenza che ha alimentato le speculazioni, soprattutto considerando che Apple continua a parlare di rilascio nel prossimo anno, una formula volutamente vaga che lascia spazio a interpretazioni, per alcuni si trattava del 2025, mentre per altri appare ormai evidente che si tratti del 2026.

Alla luce di quanto emerso gli utenti dovranno segnare marzo 2026 come prima finestra credibile per il debutto del nuovo Siri, sempre che nel frattempo non ci siano ulteriori intoppi visto che il progetto sembra ancora in fase di assestamento.

Nel frattempo Apple continuerà probabilmente a rafforzare la propria infrastruttura IA con aggiornamenti intermedi e migliorie progressive, ma per l’assistente vocale conversazionale e intelligente che molti aspettano da tempo (e che la concorrenza ha già iniziato a rendere disponibile) ci sarà ancora da attendere.