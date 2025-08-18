A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, rilasciate poi come terze beta pubbliche qualche giorno dopo, Apple ha portato avanti il ciclo di sviluppo principale per tutti i sistemi operativi di prossima generazione.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 7 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, per il momento non ai beta tester pubblici. Come abbiamo avuto modo di dire (e ribadire), tutti i sistemi operativi sono accompagnati dallo stesso “numero” (che si riferisce all’anno in cui avranno vita maggiore, ovvero i quasi nove mesi che intercorrono da gennaio a settembre 2026), ricevono un profondo redesign in ottica Liquid Glass e possono contare su tantissime novità, anche sul fronte dell’intelligenza artificiale che sbarca anche su un altro sistema operativo. Questi aggiornamenti sono attesi in forma stabile nel mese di settembre 2025. Ecco tutti i dettagli.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple accelera nel ciclo di sviluppo degli OS 26

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio ai soli sviluppatori registrati delle beta 7 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, versioni in anteprima che portano avanti il lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che lo scorso 24 luglio è stato esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel mese di settembre: guardando alla scorsa generazione, iOS 18 e soci vennero rilasciati il 16 settembre 2024; quest’anno alcuni indizi sembrano suggerire il 15 settembre o il 22 settembre 2025, quindi siamo sempre più vicini alla fine.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per le due versioni di macOS prescedenti a macOS 26:

Release Candidate 3 di macOS 15.7 Sequoia tramite la build 24G214 (sostituisce la 24G210 rilasciata come RC2 lo scorso 11 agosto)

(sostituisce la 24G210 rilasciata come RC2 lo scorso 11 agosto) Release Candidate 3 di macOS 14.8 Sonoma tramite la build 23J10 (sostituisce la 23J10 rilasciata come RC2 lo scorso 11 agosto)

Beta 7 per sviluppatori di iOS 26 e iPadOS 26

La settima build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima iterazione di iOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone 11 del 2019 in poi), e della prossima iterazione di iPadOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 23A5326a (che sostituisce la 23A5318f rilasciata come versione rivista della beta 6 per sviluppatori di iOS 26 e iPadOS 26 il 14 agosto scorso).

Nello specifico di iOS 26, la build che porta con sé la beta 7 per sviluppatori ha un peso di 9,34 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build passa da una classificazione “f” a una classificazione “a”, raggiungendo la piena stabilità (sulla carta).

Beta 7 per sviluppatori di macOS 26 Tahoe

La settima build in anteprima della prossima iterazione di macOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti i computer Mac compatibili (modelli dal 2019-20 in avanti), è la 25A5346a (che sostituisce la 25A5338b rilasciata come beta 6 per sviluppatori di macOS 26 Tahoe lo scorso 11 agosto).

L’aggiornamento che porta con sé questa beta 7 per sviluppatori ha un peso di 7,59 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.6 Sequoia). Stando alla classificazione della stabilità della build, in questo caso passiamo da una classificazione “b” a una classificazione “a”; anche in questo caso, abbiamo raggiunto la “piena stabilità” (sulla carta).

Beta 7 per sviluppatori di watchOS 26

La settima build in anteprima del ciclo di sviluppo principale che ci porterà alla prossima iterazione di watchOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23R5346a (che sostituisce la 23R5340a rilasciata come beta 6 per sviluppatori di watchOS 26 l’11 agosto scorso).

Questo ciclo di sviluppo è ovviamente cruciale per il sistema operativo, dato che watchOS 26 potrà contare su alcune funzioni di Apple Intelligence e tantissime novità. Dal punto di vista della stabilità, la build mantiene una classificazione “a” che significa “piena stabilità” (almeno sulla carta).

Beta 7 per sviluppatori di tvOS 26

La settima build in anteprima per sviluppatori della prossima iterazione di tvOS è la 23J5346a (sostituisce la 23J5339a rilasciata come beta 6 per sviluppatori di tvOS 26 lo scorso 11 agosto). Dal punto di vista della stabilità, anche in questo caso passiamo permane una classificazione “a” (che significa “piena stabilità” sulla carta).

Beta 7 per sviluppatori di visionOS 26

Il team di sviluppo si preoccupa anche del ciclo di sviluppo principale che ci porterà alla prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 7 per sviluppatori di visionOS 26 tramite la build 23M5322b (sostituisce la 23M5328a rilasciata come beta 6 per sviluppatori di visionOS 26 lo scorso 11 agosto). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), passiamo da una build “b” a una build “a” (anche qua è raggiunta la “piena stabilità”).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Sono passati oltre due mesi dalla WWDC25, la conferenza per sviluppatori che come da tradizione, è servita ad Apple come occasione per annunciare la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2025-26.

Oltre alle novità annunciate durante il keynote di apertura della WWDC25 e alle novità disponibili sulle pagine Preview dei vari sistemi operativi sul portale della Mela morsicata, dalle versioni in anteprima emergono sempre alcune novità che andiamo a riepilogare di seguito.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 7 dei sistemi operativi iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, sono attualmente disponibili solo per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta (avviato lo scorso 24 luglio) e in questa guida vi spieghiamo come fare: nei prossimi giorni dovrebbe avvenire il rilascio della quarta tornata di beta pubbliche.