A tre settimane dall’estensione del programma di anteprima dei sistemi operativi di prossima generazione anche ai beta tester pubblici, Apple ha rilasciato le terze beta pubbliche di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 e tvOS 26 su tutti i dispositivi compatibili.

Queste terze beta pubbliche corrispondono (o quasi) alle beta 6 per sviluppatori rilasciate nella giornata di lunedì 11 agosto e, di conseguenza, dovrebbero portare a tutti i beta tester pubblici le medesime novità. Come abbiamo avuto modo di dire (e ribadire), tutti i sistemi operativi sono accompagnati dallo stesso “numero” (che si riferisce all’anno in cui avranno vita maggiore, ovvero i quasi nove mesi che intercorrono da gennaio a settembre 2026), ricevono un profondo redesign in ottica Liquid Glass e possono contare su tantissime novità, anche sul fronte dell’intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli.

Apple ha rilasciato le beta 3 pubbliche degli OS 26

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio ai beta tester pubblici delle terze beta pubbliche (corrispondenti alle recentissime beta 6 per sviluppatori) di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 e tvOS 26, versioni in anteprima che fanno parte della seconda fase del lungo ciclo di sviluppo principale che ci porterà verso i sistemi operativi della generazione 2025-26.

Scopriamo i dettagli di queste build in anteprima, le terze dopo l’apertura del ciclo di sviluppo ai beta tester pubblici, parte di un percorso che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in forma stabile atteso nel mese di settembre; quest’anno alcuni indizi sembrano suggerire il 15 settembre o il 22 settembre 2025.

Dettagli delle build

Quasi tutte le build rilasciate ai beta tester pubblici come terze beta pubbliche corrispondono alle build che sono state rilasciate ai soli sviluppatori registrati nella serata italiana di lunedì 11 agosto 2025, eccezion fatta per la build di iOS 26 e iPadOS 26 che è stata leggermente rivista.

Terza beta pubblica di iOS 26 e iPadOS 26 Codice build: 23A5318f (sostituisce la 23A5308g rilasciata come seconda beta pubblica) Compatibilità: iPhone, modelli dal 2019 (iPhone 11 e successivi) Compatibilità: iPad, modelli dal 2018-19

e

Terza beta pubblica di macOS 26 Tahoe Codice build: 25A5338b (sostituisce la 25A5327h rilasciata come seconda beta pubblica) Compatibilità: computer Mac (modelli dal 2019-20 in avanti)

Terza beta pubblica di watchOS 26 Codice build: 25R5340a (sostituisce la 23R5328g rilasciata come seconda beta pubblica) Compatibilità: Apple Watch modelli dal 2020 (Apple Watch 6 e successivi)

Terza beta pubblica di tvOS 26 Codice build: 23J5339a (sostituisce la 23J5327g rilasciata come seconda beta pubblica) Compatibilità: Apple TV (modelli HD e 4K)



Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Sono ormai passati più di due mesi dalla WWDC25, la conferenza per sviluppatori che come da tradizione, è servita alla Mela Morsicata come occasione per annunciare la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2025-26.

Oltre alle novità annunciate durante il keynote di apertura della WWDC25 e alle novità disponibili sulle pagine Preview dei vari sistemi operativi sul portale della Mela morsicata, dalle versioni in anteprima emergono sempre alcune novità che andiamo a riepilogare di seguito.

Come scaricare le terze beta pubbliche degli OS 26 di Apple

Apple ha da tre settimane avviato il ciclo di sviluppo “pubblico” dei sistemi operativi della generazione 2026 e, di conseguenza, tra i profili è stato aggiunto il nuovo profilo che consente di ricevere le beta pubbliche (ovvero “iOS 26 Public Beta” e così via a seconda del sistema operativo).

Gli utenti che selezionano questo profilo, possono scaricare gli aggiornamenti via OTA direttamente dai loro iPhone o iPad (o dagli altri dispositivi) compatibili, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”; lo stesso discorso vale per tutti gli altri dispositivi coinvolti.

Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS o iPadOS (o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di prossima generazione della mela morsicata), dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, prima di potere procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (vi rimandiamo nuovamente alla nostra guida con la procedura completa per tutti i sistemi operativi).