Nell’articolo di oggi torniamo sull’argomento dei Mini PC per la prova sul campo di MSI Cubi Z AI 8M, ovvero una delle migliori proposte MSI nel segmento dei PC desktop rivolti alla produttività e più in generale al mondo del lavoro. Come probabilmente suggerisce la sigla, la serie MSI Cubi Z AI punta a offrire una gamma di Mini PC ultracompatti basati su Windows 11, con un occhio di riguardo all’AI che, vogliamo anticiparlo subito, secondo noi non rappresenta però la caratteristica più rilevante di queste macchine.

In un settore dove ormai la concorrenza è molto agguerrita, MSI cerca di imporsi con una gamma di sistemi molto curati, sia dal punto di vista del design che della qualità e della sostenibilità, puntando tra le altre cose a offrire una configurazione potente ma al tempo stesso efficiente con supporto per gli standard più recenti. Ma non perdiamo altro tempo e vediamolo un subito nel dettaglio.

Recensione MSI Cubi Z AI 8M: caratteristiche e design

Per riuscire nel suo intento, MSI Cubi Z AI 8M punta tutto sui processori AMD Ryzen 8000, nel dettaglio con i modelli della serie 8000HS che, ricordiamolo, identificano la piattaforma mobile AMD con architettura Zen 4 nome in codice “Hawk Point”. Non si tratta quindi della più recente proposta AMD, ma allo stesso tempo di una delle migliori e più riuscite per quanto riguarda il rapporto prestazioni / efficienza.

La versione di MSI Cubi Z AI 8M giunta in redazione è quella completa con Ryzen 7 8845HS, 16 GB di RAM DDR5 ed SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB. Guardando alla scheda tecnica, che trovare a seguire, notiamo subito che optando per questa piattaforma dobbiamo rinunciare alla più recente connettività WiFi 7, rimpiazzata in questa occasione dal WiFi 6E, altrettanto valido per lavorare e abbinata al Bluetooth 5.3.

La scelta operata da MSI non è da considerare casuale, ma guarda anche a contenere i costi, o meglio, a cercare di proporre una configurazione hardware ad alto profilo ma senza strafare con i prezzi di listino. I Ryzen 8000HS di AMD permettono di fare proprio questo: hanno un ottimo IPC, frequenze Boost abbastanza spinte, supportano le DDR5, SSD ad alte prestazioni e vantano una buona capacità di espansione senza strafare coi consumi di picco.

In questo caso, il Cubi Z AI 8M arriva configurato con 16 GB di DDR5 SODIMM a 5.600 MT/s, ovviamente in Dual-Channel e di conseguenza su due slot. Il sistema supporta un massimo di 64 GB (2x 32 GB), mentre riguardo lo storage è presente un SSD M.2 PCI-E Gen 4.0 x4 targato Phison; segnaliamo anche che non è previsto uno slot per montare un SSD standard da 2,5″.

Essendo un Mini PC rivolto ai professionisti, alle PMI e più in generale a chi lavora in ambito produttività, la dotazione di porte è completa, ulteriormente arricchita dalle due porte USB4 40 Gbps in dotazione alla soluzione AMD. Lo standard USB4 si può sfruttare attraverso le due porte USB-C poste sul retro, utili anche per portare il segnale video (Display Port) e ricaricare velocemente i dispositivi.

A bordo sono presenti poi due HDMI 2.1, due porte LAN 2,5 Gbps a marchio Realtek, cinque USB 3.2 10 Gbps, una USB 2.0, lettore SD e jack audio (sempre Realtek); la sicurezza è altrettanto curata con l’integrazione dTMP, mentre per quanto riguarda l’alimentatore MSI ci fornisce un’unità da 120 watt (più che sovradimensionata).

Il sistema MSI “AMD-based” ha altre due carte da giocare: la grafica integrata Radeon 780M, valida anche per giocare a 720P/1080P al (minimo dei dettagli), e l’NPU dedicata da 16 TOPS che permette di eseguire applicativi accelerati con l’AI, il tutto però con alcuni limiti (le più recenti arrivano oltre i 50 TOPS precisiamo).

MSI Cubi Z AI 8M: compatto e curato

MSI Cubi Z AI 8M si presenta con uno chassis molto compatto da appena 0,9 litri. Le linee sono lineari ed eleganti, piuttosto “classiche” potremmo dire, e si allineano ad altri Mini PC che sposano questa tipologia di form-factor. Lo chassis misura 136 x 132 x 50,1 millimetri con un peso di soli 790 grammi, inoltre segnaliamo che il produttore utilizza il 53% di plastiche riciclate per la scocca.

Sul frontale sono presenti quattro USB-A 3.2 da 10 Gbps, jack audio e pulsante d’accensione, mentre tutto il resto è posizionato sul retro, fatta eccezione per il lettore SD che viene collocato sul lato destro.

Lungo i lati non troviamo particolari feritoie per o smaltimento dell’aria calda, presenti invece sul pannello posteriore e sulla base; la dissipazione è ovviamente attiva, mentre se volete qualche dato su temperature e rumorosità seguiteci nei prossimi paragrafi. Come altri Mini PC ultracompatti, anche la proposta MSI supporta infine l’installazione su monitor grazie al supporto per lo standard VESA 100 x 100.

MSI Cubi Z AI 8M: specifiche tecniche e modelli

MSI Cubi Z AI 8M è disponibile in due varianti, una con AMD Ryzen 7 8845HS e una con Ryzen 5 8645HS; l’azienda in realtà parla anche di una terza variante con Ryzen 9 8945HS che, almeno a oggi, non è visibile sul sito ufficiale MSI Italia. MSI Cubi Z AI 8M è disponibile sia come pre-assemblato che in versione barebone, ovvero senza RAM ed SSD.

Le versioni complete con Ryzen 7 8845HS e Ryzen 5 8645HS arrivano con 16 GB di RAM e un reparto storage SSD, rispettivamente da 1 TB (Ryzen 7) e 512 GB (Ryzen 5).

Scheda tecnica

Processore: AMD Ryzen 7 8845HS 5,1 GHz – 8C/16T – TDP 45 watt

Scheda grafica integrata: Radeon 780M – 12 CU – 2,7 GHz – DX12 e AMD FSR

RAM: 16 GB DDR5 SODIMM a 5.600 MT/s (Samsung) – Dual Channel (max. 64 GB)

Storage: SSD NVMe PCI-E 4.0 1 TB

Rete: 2x LAN 2,5 Gbps (Realtek RTL 8125B) WiFi 6E Bluetooth 5.3

Porte e connettori: 2x USB4 Type-C 40 Gbps (Display Port e Power Delivery a 15W) 5x USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Gbps (con ricarica) 1x USB 2.0 Type-A posteriore 1x jack stereo da 3,5 mm (Realtek ALC269) 2x HDMI 2.1 4K@60Hz 1x lettore SD

Alimentatore: esterno da 120 watt

Dimensioni: 136 x 132 x 50,1 millimetri

Sistema operativo Windows 11 Pro

Recensione MSI Cubi Z AI 8M: la nostra prova

MSI Cubi Z AI 8M ci ha fatto compagnia per circa una settimana. Lo abbiamo utilizzato in ambiti misti, fatta eccezione per il gaming; questo non perché sia poco valido, ma perché avevamo già testato Radeon 780M e soprattutto per via dell’ambito di destinazione del prodotto. Detto questo, per chi fosse interessato, con Cubi Z AI 8M potete far girare qualche gioco leggero a 720/1080P, il tutto senza aspettarsi frame-rate da record.

Le prestazioni della piattaforma AMD Ryzen 8000HS per noi non rappresentano una novità, e questa particolare configurazione con il Ryzen 7 8845HS ci permette di spaziare senza problemi dagli applicativi di ogni giorno al multitasking, il tutto con consumi sempre molto contenuti e lontani da un classico desktop.

Il sistema può contare su utility di gestione come MSI AI Engine ed MSI Center, ci permette di utilizzare le funzionalità di Copilot di Windows 11 e, caratteristica vitale in ottica multitasking/produttività, supporta ben quattro display 4K. Nell’utilizzo quotidiano non abbiamo avuto mai intoppi, il sistema si dimostra sempre reattivo ed efficace, merito anche del buon SSD PCI-E 4.0.

MSI Cubi Z AI 8M: temperature e consumi

Prima di vedere qualche benchmark velocistico, parliamo un attimo di temperature e consumi. Possiamo dirvi che il Mini PC MSI è come da pronostico piuttosto fresco e silenzioso. Nonostante le dimensioni contenute, sotto carichi impegnativi come Cinebench R23 non superiamo i 76 °C sulla CPU, mentre il chip grafico non si schioda dai 58 °C di media neanche se giochiamo per 30 minuti; in questo contesto, anche la temperature dell’SSD NVMe può essere definita molto buona.

Durante l’esecuzione di applicativi “standard”, il Cubi Z AI 8M è quasi inudibile, mentre sotto carico con ventola al 100% non si superano comunque i 42 dBA (che non sono male). Riguardo i consumi, la CPU è impostata con un TDP fino a 54 watt, registrabili solo con carichi multi-threading come il rendering, ambito dove l’intero sistema tocca più o meno gli 80 watt.

MSI Cubi Z AI 8M: prestazioni

Lo abbiamo anticipato poco sopra, le prestazioni globali del sistema MSI ci hanno convinto e, in linea di massima, non si discostano da altri Mini-PC di questo taglio che sposano la stessa tipologia di processore. Per avere un termine di paragone però, a seguire vi lasciamo qualche test sintetico paragonato ad altri modelli che abbiamo testato in passato.

Quanto costa e dove acquistare MSI Cubi Z AI 8M

Al momento della stesura dell’articolo, la disponibilità in Italia di MSI Cubi Z AI 8M non è ancora molto buona; per questo motivo non possiamo darvi dettagli precisi sul prezzo della configurazione in prova. Il costo di sicuro sarà variabile in base al modello e alla piattaforma, di conseguenza sarà inferiore per le varianti barebone che non includono storage e RAM (una spina nel fianco).

Facendo una breve ricerca, per la variante barebone più economica dovremmo essere intorno ai 450-500 euro, mentre a oggi se cerchiamo la versione completa non riusciamo a trovarla a meno di 800-1.000 euro. MSI Cubi Z AI 8M dovrebbe comunque arrivare presto su Amazon Italia, dove attualmente possiamo reperire quasi tutti i Mini PC a marchio MSI.

Considerazioni

MSI Cubi Z AI 8M si è dimostrato un Mini PC molto equilibrato sotto il profilo qualità/prezzo, garantendo buone prestazioni velocistiche e consumi piuttosto buoni che di sicuro “invogliano” quegli utenti che ancora lavorano su vecchi desktop poco efficienti. Curato nel design e nei materiali, il sistema MSI se la cava bene in tutti gli applicativi CPU-oriented, con qualche opzioni per i casual gamer che però rimane una chicca secondo noi aggiuntiva.

L’NPU in dotazione ci permette di sfruttare applicativi accelerati con l’AI, ma non aspettiamoci miracoli e limitiamoci alle funzioni base di Copilot. Tra gli appunti che possiamo fare c’è la mancanza di un secondo slot M.2, molto comodo in questi casi, ma a questo punto l’utente dovrà compensare o con un upgrade del sottosistema SSD NVMe o con un buon drive esterno, magari da usare via USB4.

Di questo Mini PC ci convincono infine anche il dissipatore e le temperature di esercizio, decisamente contenute se paragonate ad altri sistemi compatti con Ryzen 8000HS, anche quando mettiamo la CPU alla corda. Chiudendo sul prezzo, a oggi non è semplice trarre delle conclusioni del tutto oggettive, la crisi che interessa RAM ed SSD incide molto e può senza dubbio penalizzare il prodotto al pari delle aziende concorrenti.