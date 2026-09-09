A pochi minuti dalla conclusione dell’evento di lancio degli iPhone 18 Pro, di iPhone Duo e dei nuovi dispositivi indossabili, Apple ha avviato il rilascio, sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici, delle versioni in anteprima “finali” per tutti i sistemi operativi della prossima generazione.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le Release Candidate di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27. Tutti i sistemi operativi ricevono alcuni affinamenti in ottica Liquid Glass e possono contare su tantissime novità, anche e soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale che amplia il suo raggio d’azione grazie all’arrivo di Siri AI. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle nuove build, attese in forma stabile il 14 settembre 2026, e come installarle.

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Apple conclude il ciclo di sviluppo principale degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio a tutti i beta tester (sviluppatori registrati e pubblici) delle Release Candidate di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, versioni in anteprima che fanno parte del lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, potenziale ultimo passo prima del rilascio in forma stabile. Guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025: Apple ha confermato ufficialmente che i nuovi sistemi operativi verranno rilasciati ufficialmente il 14 settembre 2026 come aggiornamento gratuito.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche nuove versioni in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode, per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 27 Golden Gate e per le due generazioni di iOS e iPadOS dello scorso anno:

Release Candidate di Xcode 27 tramite la build 27A266a (che sostituisce la 27A5252f rilasciata come Beta 6 di Xcode 26 lo scorso 24 agosto)

tramite la build (che sostituisce la 27A5252f rilasciata come Beta 6 di Xcode 26 lo scorso 24 agosto) Release Candidate 4 di macOS 26.7 tramite la build 25G229 (sostituisce la 25G227 rilasciata come RC3 lo scorso 31 agosto)

tramite la build (sostituisce la 25G227 rilasciata come RC3 lo scorso 31 agosto) Release Candidate 4 di macOS 15.8 tramite la build 24H23 (sostituisce la 24H22 rilasciata come RC3 lo scorso 31 agosto)

tramite la build (sostituisce la 24H22 rilasciata come RC3 lo scorso 31 agosto) Release Candidate di iOS 26.7 di iPadOS 26.7 tramite la build 23H24 (sostituisce la 23G90 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 26.6.2 lo scorso 8 settembre).

La nona (e potenzialmente ultima) build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima generazione di iOS e iPadOS, disponibile per tutti i beta tester, è la 24A435 (sostituisce la 24A5430a rilasciata come Beta 8 di iOS 27 e iPadOS 27 il 31 agosto scorso). Nello specifico di iOS 27, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 8,46 MB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla Beta 8 di iOS 27) e un peso di 9,53 GB su iPhone 17 (provenendo da iOS 26.6.2).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile di iOS: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; capitolo iPad, invece, alcuni modelli escono di scena e gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2020 in avanti.

La nona (e potenzialmente ultima) build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima generazione di macOS è la 26A428 (sostituisce la 26A5425a rilasciata come Beta 8 di macOS 27 Golden Gate lo scorso 31 agosto).

Per quanto riguarda la compatibilità, sparisce il supporto ai modelli dotati di CPU Intel: macOS 27 Golden Gate sarà compatibile esclusivamente con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon.

La nona build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima iterazione di watchOS, disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi), è la 24R363 (sostituisce la 24R5360a rilasciata come Beta 8 di watchOS 27 lo scorso 31 agosto).

Questo ciclo di sviluppo è stato piuttosto interessante per il sistema operativo (sul fronte delle novità), anche perché abbiamo assistito alla fine del supporto per i modelli più datati e limitati sul fronte dell’hardware.

La nona build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima generazione di tvOS è la 24J360 (sostituisce la 24J5360a rilasciata come Beta 8 di tvOS 27 e audioOS 27 il 31 agosto scorso). Rispetto agli altri OS 27, con tvOS 27 non sono attese grossissime novità: infatti, tvOS è stato quasi assente dal keynote di apertura della WWDC26.

Il team di sviluppo chiude anche il ciclo di sviluppo principale verso la prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Release Candidate di visionOS 27 tramite la build 24M362 (sostituisce la 24M5361a rilasciata come Beta 8 di visionOS 27 lo scorso 31 agosto).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Con la WWDC26 dello scorso giugno, come da programmi, Apple ha annunciato la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2026-27. Ecco un recap di tutte le novità annunciate nel mese di giugno.

Andando oltre rispetto alle novità annunciate, sono tantissime e le novità aggiunte con le varie beta del ciclo di sviluppo e le principali ve le abbiamo raccontate in articoli dedicati che trovate linkati di seguito:

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, sono già disponibili sia per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta (avviato lo scorso 24 luglio) e in questa guida vi spieghiamo come fare.