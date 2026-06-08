È stata una WWDC a suo modo storica quella che si è appena conclusa, probabilmente una delle più importanti degli ultimi anni, nonché l’ultima da CEO di Tim Cook che saluta con un evento ricco di migliorie per l’intero ecosistema.

Apple ha svelato le nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi, da iOS 27 a macOS 27, passando per iPadOS, tvOS e visionOS, ma l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori si è concentrata soprattutto sulle enormi novità legate a Siri e all’intelligenza artificiale, che quest’anno compiono finalmente quel salto di qualità atteso da tempo nella forma di Siri AI.

In mezzo a questa valanga di annunci, però, non bisogna dimenticare watchOS 27, l’aggiornamento che porterà diverse funzionalità interessanti sugli Apple Watch di milioni di utenti e si allinea alla tendenza di questo WWDC, che non sia AI, legato all’affinamento e perfezionamento dell’esperienza utente generale; senza funzioni da urlo ma con numerose novità che ne contribuiscono a migliorare drasticamente l’esperienza quotidiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova versione del sistema operativo per lo smartwatch di Cupertino.

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Siri AI diventa davvero intelligente e compie il salto di qualità

La novità più significativa di watchOS 27, così come dell’intero ecosistema, riguarda senza dubbio Siri AI, la versione potenziata dell’assistente vocale che sfrutta appieno le capacità di Apple Intelligence.

Siri raggiunge la maturazione promessa nel 2024 diventando finalmente un assistente conversazionale capace di rispondere a domande aperte, suggerire idee per routine di allenamento e sostenere conversazioni naturali.

Un dettaglio importante riguarda la comprensione del contesto personale visto che ora Siri AI potrà trovare risposte pertinenti semplicemente chiedendo di cercare numeri, dettagli, testo, immagini e così via in tutto il sistema operativo; può anche agire direttamente nelle app, condividendo i dettagli di un volo con la famiglia, avviando una canzone consigliata o impostando un nuovo obiettivo per gli anelli di Attività, il tutto con linguaggio naturale.

Apple ha introdotto anche un’app Siri dedicata che raccoglie tutte le conversazioni in un unico posto, che arriva anche su watchOS. Questo significa poter iniziare una domanda su iPhone e continuare esattamente da dove si era rimasti su Apple Watch, con la possibilità di fissare le conversazioni importanti per un accesso rapido.

Precisiamo che Siri AI arriverà inizialmente solo in lingua inglese nel corso dell’anno e più avanti (ma non sappiamo ancora, di preciso, quando) in Europa.

Nuova griglia dinamica delle app

L’interfaccia di watchOS 27 accoglie alcune migliorie che vogliono migliorare l’esperienza quotidiana e lo fa a partire da una griglia dinamica delle app completamente ripensata.

Il sistema evidenzia automaticamente le applicazioni suggerite da Siri, incluse quelle più utilizzate e quelle aperte di recente, con l’app Siri sempre posizionata al centro della schermata, per rendere più facile e immediato accedere alle applicazioni più usate; allo stesso modo in cui, per esempio, l’app Allenamento mostra nella parte superiore dell’interfaccia le attività più praticate.

Workout Buddy si evolve con nuovi dati e consigli

Gli appassionati di fitness troveranno diverse novità interessanti col nuovo Workout Buddy che accoglie nuovi consigli e commenti basati sui dati, offrendo motivazione personalizzata basata sulla cronologia degli allenamenti con informazioni sui progressi relativi a passo, distanza e durata degli esercizi.

Una novità pratica è che Workout Buddy funziona ora anche senza iPhone nelle vicinanze, permettendo di allenarsi senza dover portare il telefono in tasca o in mano.

Per coloro i quali corrono su tapis roulant, Apple ha migliorato gli algoritmi di tracciamento del movimento per misurare la distanza di corse e camminate indoor con maggiore precisione direttamente dal polso.

Workout Buddy arriva inoltre in spagnolo, ampliando la platea di utenti che possono ricevere motivazione personalizzata nella propria lingua.

Monitoraggio ciclo introduce il supporto per perimenopausa e menopausa

Una novità significativa per la salute femminile è il Monitoraggio Ciclo nell’app Salute che introduce il supporto per perimenopausa e menopausa.

L’app potrà inoltre ora inviare notifiche quando i pattern del ciclo registrati suggeriscono l’inizio della perimenopausa, permettendo di tracciare i sintomi correlati, direttamente nell’app, e accedere a risorse educative dedicate selezionate da Apple in collaborazione con centri di ricerca di primo livello.

Nuovo gesto tap e miglioramenti Smart Stack

watchOS 27 introduce un nuovo gesto tap: toccando insieme indice e pollice una sola volta si può selezionare un widget nello Smart Stack e vedere rapidamente le informazioni rilevanti, anche quando l’altra mano è occupata ma si vuole comunque consultare lo smartwatch mentre tiene qualcosa in mano.

Lo Smart Stack riceve nuovi suggerimenti contestuali: possono apparire widget per fare gli auguri di compleanno a un contatto, visualizzare la posizione dell’auto parcheggiata, modificare la sveglia oppure fissare la carta dei trasporti per controllare rapidamente il saldo.

App Dov’è riprogettata e Call Context

Un’altra novità corposa arriva anche sull’app Dov’è, ora semplificata: Trova Dispositivi, Trova Persone e Trova Oggetti sono ora integrati in un’unica interfaccia con visualizzazione centrata sulla mappa, rendendo più semplice localizzare tutto ciò che interessa.

Una funzione interessante è Call Context: durante una chiamata con un’attività commerciale, il sistema può mostrare proattivamente informazioni rilevanti dalle app, come un codice di conferma da Mail quando si chiama una compagnia aerea.

Wallet, Child Safety e compatibilità

L’app Wallet permette ora di creare pass personalizzati per qualsiasi tessera o abbonamento che utilizzi QR code o codice a barre, come la tessera della biblioteca, con accesso rapido dall’app o dallo Smart Stack.

Per quanto riguarda la sicurezza dei più piccoli, Child Account offre protezioni integrate, mentre Apple Watch For Your Kids permette di configurare un Apple Watch per il proprio figlio anche se non possiede ancora un iPhone.

watchOS 27 sarà compatibile con Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra 3, e richiede iPhone 11 o successivo (o iPhone SE di seconda generazione o successivo) con iOS 27.