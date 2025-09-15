Come da programma, a una settimana e un giorno dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di iOS 26 e iPadOS 26, portando su tutti gli iPhone e iPad compatibili la prima versione “stabile” del sistema operativo di ultima generazione.

Le novità sono tantissime, a partire dal Liquid Glass che rivoluziona l’esperienza utente: ve ne abbiamo già parlato in due articoli dedicati, uno alla nuova versione di iOS e uno alla nuova versione di iPadOS. Prima di addentrarci alla scoperta dei dettagli sulle build in distribuzione e su come aggiornare i dispositivi compatibili, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 26 e iPadOS 26 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26 e iPadOS 26 su tutti gli iPhone e iPad compatibili. La prima versione stabile della nuova di iOS arriva al culmine di un ciclo di sviluppo che è durato oltre tre mesi.

La build che porta con sé la più recente versione di iOS 26 e iPadOS 26 è la 23A341 (sostituisce la 22G100 rilasciata come versione stabile di iOS 18.6.2 e iPadOS 18.6.2 lo scorso 20 agosto). L’aggiornamento a iOS 26 ha un peso di 822,1 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6.2).

Le note di rilascio di iOS 26

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano il nuovo major update sugli smartphone della Mela morsicata.

iOS 26 introduce un design rinnovato, esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale e miglioramenti alle app che utilizzi ogni giorno. Il nuovo design con Liquid Glass offre un’esperienza più coinvolgente e fluida per la schermata Home e quella di blocco, le app, la navigazione e i controlli. L’integrazione di Apple Intelligence supporta ancora più funzionalità e ti consente di ottenere maggiori informazioni sui contenuti sullo schermo, di accedere alla traduzione in tempo reale per comunicare in lingue diverse e di sbloccare nuove azioni in Comandi Rapidi per migliorare l’efficienza. Gli aggiornamenti delle app Telefono e Messaggi ti aiutano a rimanere in contatto ed eliminano le distrazioni, ad esempio le chiamate indesiderate. iOS 26 introduce anche significativi miglioramenti in Fotocamera, Foto, Wallet, CarPlay e molto altro ancora.

Le vulnerabilità di sicurezza risolte con iOS 26 e iPadOS 26

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 26 e iPadOS 26 (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (25 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26 sugli iPad.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche iOS 18.7 e iPadOS 18.7, ponendoli come “alternativa” per coloro che non volessero ancora procedere con l’aggiornamento alle nuove versioni dei più recenti sistemi operativi o per colora che non disponessero di un dispositivo supportato.