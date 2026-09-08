Con l’avvento della serie iPhone 18 possono presentarsi interessanti opportunità per acquistare gli attuali modelli a cifre scontate: è questo il caso di iPhone 17, disponibile da Esselunga con una particolare promozione che abbiamo già conosciuto altre volte. Se siete soliti fare la spesa nei supermercati Esselunga potete portarvi a casa lo smartphone Apple a 599 euro, ossia a 380 euro in meno rispetto al listino iniziale. Vediamo come.

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iPhone 17 in breve

iPhone 17 è il modello “base” della gamma 2025 della casa di Cupertino, completata da iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air (niente Plus). Risulta più grande rispetto al predecessore grazie a uno schermo da 6,3 pollici, un Super Retina XDR OLED a risoluzione 2.622 x 1.206 (460 PPI) con tecnologia ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120 Hz (e supporto all’Always-on Display).

A muovere il dispositivo c’è il SoC Apple A19 a 3 nm, formato da una CPU a 6 core, da una GPU a 5 core con acceleratori neurali e da un Neural Engine a 16 core. Al suo fianco trovano posto 8 GB di RAM e un minimo di 256 GB di memoria interna. A livello fotografico, iPhone 17 monta un sensore principale da 48 MP e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP, quattro volte più definito rispetto a quello presente sul predecessore (e che funge anche da sensore per gli scatti macro), oltre a un sensore anteriore da 18 MP.

Completa la connettività, tra 5G (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC e porta USB-C. La batteria è da 3692 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 40 W e la ricarica wireless (MagSafe) da 25 W.

Come funziona la promozione: ecco come pagare iPhone 17 599 euro

Apple ha lanciato iPhone 17 un annetto fa al prezzo consigliato di 979 euro (256 GB) e 1229 euro (512 GB), ma grazie all’offerta di Esselunga e alla carta Fidaty potete riuscire a portarlo a casa a 599 euro (colorazione bianca o nera). Come? Sfruttando la promozione e facendo la spesa da Esselunga.

Lo smartphone viene proposto in versione 256 GB quasi a prezzo pieno, a 959 euro, ma accompagnato da 12 buoni sconto da 30 euro ciascuno (per un totale di 360 euro) da utilizzare per le spese successive. Questi possono essere utilizzati per fare la spesa nei negozi: ciascun buono da 30 euro (cartaceo o digitale) può essere usato su una spesa da almeno 100 euro, fino a un massimo di 2 buoni al mese. Se siete comunque soliti fare la spesa presso Esselunga, dovreste riuscire a sfruttarli tutti, così da arrivare a pagare iPhone 17 599 euro.

Più nel dettaglio, queste sono le condizioni riportate da Esselunga:

è possibile acquistare un solo iPhone per carta Fidaty;

ogni buono può essere utilizzato una sola volta per una spesa in negozio oppure online;

possono essere utilizzati 2 buoni al mese fino al 31 marzo 2027 ;

; la soglia di spesa minima per l’utilizzo del buono si intende al netto di tutti gli sconti già applicati sui prodotti o sulla spesa stessa;

l’importo minimo per usare il buono non comprende ricariche telefoniche, farmaci, carte e cofanetti prepagati, alimenti per lattanti, contributi per i premi del Catalogo Fidaty e delle collezioni in corso, la quota di spesa pagata con i buoni pasto e tutti gli articoli preceduti da “NP” sullo scontrino;

per la spesa online, modifiche all’ordine successive alla data di scadenza del buono renderanno il buono inutilizzabile.

La promozione esclusiva è valida fino al 4 ottobre 2026, ma se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo: non trattandosi di negozi di elettronica, le scorte potrebbero essere molto limitate. L’offerta è disponibile solo nei negozi Esselunga, e non nei punti vendita laESSE o su esselunga.it, ma i buoni possono essere utilizzati anche presso questi canali di vendita. I buoni vengono visualizzati dopo l’acquisto nella sezione Buoni del sito, sull’app e direttamente sullo scontrino (qui per ulteriori dettagli e per il regolamento completo).