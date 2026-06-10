Tra le numerose novità annunciate durante la WWDC 2026, una delle più sorprendenti riguarda senza dubbio Siri. Con iOS 27 infatti, Apple ha deciso di introdurre una nuova applicazione dedicata al proprio assistente virtuale, una scelta che potrebbe apparire in contrasto con quanto dichiarato dall’azienda negli ultimi anni sul futuro dell’intelligenza artificiale del proprio ecosistema.

Per lungo tempo Apple ha infatti sostenuto che la propria visione dell’IA fosse diversa rispetto a quella dei concorrenti, mentre aziende come OpenAI, Google e Anthropic hanno costruito gran parte delle loro esperienze attorno a chatbot autonomi, il colosso di Cupertino ha sempre ribadito di voler integrare l’intelligenza artificiale direttamente nelle applicazioni e nelle funzionalità di sistema, evitando di creare un semplice strumento separato per le conversazioni.

L’arrivo di una vera e propria app Siri ha quindi sollevato più di qualche interrogativo, a fare chiarezza è stato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engeneering di Apple, che durante una sessione tecnica organizzata all’Apple Park dopo il keynote inaugurale della WWDC ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta.

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Siri continua a essere parte integrante di iOS

Secondo Federighi, Apple non considera Siri un chatbot tradizionale e nemmeno un’applicazione separata che gli utenti aprono esclusivamente per conversare con un’intelligenza artificiale.

L’obbiettivo dell’azienda resta quello di offrire un assistente profondamente integrato nell’esperienza d’uso quotidiana, capace di comprendere il contenuto visualizzato sullo schermo, interagire con documenti, applicazioni e attività in corso e fornire supporto contestuale senza costringere l’utente a spostarsi in un ambiente dedicato.

Per Apple dunque, il ruolo principale di Siri continua a essere quello di un assistente conversazionale che opera direttamente all’interno del sistema operativo. L’integrazione con le applicazioni, la comprensione del contesto e la capacità di intervenire nei flussi di lavoro quotidiani rimangono elementi centrali della strategia Apple Intelligence presentata negli ultimi anni.

Federighi ha sottolineato come tutte queste esperienze siano state progettate per essere una naturale estensione del sistema operativo piuttosto che un prodotto indipendente.

La nuova app nasce per gestire la cronologia delle conversazioni

La decisione di introdurre un’app dedicata è nata invece da un’esigenza molto specifica: consentire agli utenti di recuperare e continuare le conversazioni già avviate con Siri.

Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, le interazioni con l’assistente stanno diventando sempre più articolate e possono estendersi nel tempo; Apple si è quindi trovata a dover individuare un sistema semplice e immediato per permettere agli utenti di consultare le richieste precedenti, riprendere un argomento interrotto o continuare una conversazione avviata in precedenza.

Dopo aver valutato diverse possibilità, il team di sviluppo ha ritenuto che la soluzione più intuitiva fosse proprio quella di creare un’app dedicata accessibile direttamente dalla schermata Home di iPhone. Secondo Federighi, avere un’icona dedicata consente agli utenti di avviare rapidamente una nuova conversazione, tornare a quelle precedenti e gestire la cronologia in modo molto più naturale rispetto a quanto sarebbe stato possibile attraverso le sole interfacce di sistema.

Un cambio di rotta solo apparente

Le dichiarazioni del dirigente Apple suggeriscono quindi che l’introduzione dell’app Siri non rappresenti un cambio di filosofia rispetto a quanto sostenuto dall’azienda negli ultimi anni.

Alcuni potrebbero infatti ricordare come nel 2025 Federighi e Greg Joswiak avessero spiegato che Apple Intelligence non sarebbe stata costruita attorno a un semplice chatbot, ma a un insieme di funzionalità integrate in tutto il sistema operativo; la nuova applicazione non sembra smentire questa visione, ma piuttosto aggiungere un punto di accesso dedicato alle conversazioni e alla loro gestione.

In altre parole, Siri continuerà a vivere all’interno di iOS, di iPadOS e degli altri sistemi Apple esattamente come avviene oggi, mentre la nuova app fungerà principalmente da archivio e centro di controllo per le interazioni con l’assistente. Si tratta di una distinzione importante che potrebbe aiutare Apple a differenziare ulteriormente la propria strategia rispetto a quella adottata da molti concorrenti, sempre più orientati verso esperienze basate quasi esclusivamente sull’interfaccia chatbot.

Siri si prepara a una nuova fase

L’introduzione dell’app dedicata rappresenta comunque un passaggio significativo nell’evoluzione dell’assistente di Apple. Con Apple Intelligence destinata a diventare sempre più centrale nell’esperienza utente e con conversazioni che potranno estendersi nel tempo e coinvolgere più applicazioni contemporaneamente, la possibilità di consultare e gestire facilmente la propria cronologia potrebbe rivelarsi una funzionalità particolarmente utile.

Resta ora da capire come gli utenti accoglieranno questa novità e se l’app Siri riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante nell’utilizzo quotidiano degli iPhone aggiornati a iOS 27. Le spiegazioni fornite da Federighi mostrano comunque chiaramente come Apple continui a considerare Siri non come un semplice chatbot, ma come una componente sempre più integrata e fondamentale dell’intero ecosistema software dell’azienda.