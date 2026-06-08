In occasione della WWDC 2026 (la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori) inaugurata oggi da Apple, il colosso di Cupertino ha annunciato iOS 27 e le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, presentando la nuova generazione di Apple Intelligence, Siri AI e un pacchetto esteso di strumenti per il controllo parentale. Tra le novità c’è anche il nuovo App Store che introduce nuovi strumenti per la promozione delle applicazioni, modelli di abbonamento inediti e funzioni pensate per aiutare i genitori a gestire il tempo che i figli trascorrono sullo smartphone. Un annuncio che arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di uno studio che ha certificato come nel 2025 l’ecosistema dell’App Store abbia generato complessivamente 1.400 miliardi di dollari in vendite e fatturato stabilendo un record che conferma l’importanza della piattaforma.

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Nuovi strumenti per la promozione delle app

Per migliorare la visibilità delle app, Apple introduce i Creative Assets, ovvero contenuti visivi e video che potranno comparire nell’intestazione della pagina di un’app e nei risultati di ricerca. Affiancandosi agli screenshot e alle anteprime già esistenti, questi contenuti potranno essere usati per mettere in evidenza l’identità di un brand, promuovere offerte stagionali o segnalare nuovi contenuti. I Creative Assets sono compatibili con le pagine prodotto personalizzate e con gli strumenti di ottimizzazione già disponibili, così da consentire agli sviluppatori di testare quale approccio risulti più efficace per le loro specifiche esigenze.

Per semplificare la gestione di tutti questi contenuti, viene introdotta anche una libreria centralizzata all’interno di App Store Connect in modo da poter amministrare contenuti creativi, video di anteprima e screenshot, riutilizzandoli tra le diverse campagne promozionali. In questo modo non sarà necessario ricaricare i file ogni volta. È possibile inoltre sottoporre i materiali all’approvazione di App Review in modo indipendente rispetto agli aggiornamenti dell’app.

Collezioni personalizzate e offerte per i giochi

Per migliorare la scoperta delle applicazioni, App Store introdurrà collezioni personalizzate basate sugli interessi degli utenti, accompagnate da note esplicative che descrivono il motivo per cui una determinata app viene consigliata. Queste raccomandazioni potranno apparire nelle schede App, Giochi e Cerca, e si aggiorneranno nel tempo in base alle abitudini d’uso. Il rollout è partito in questa settimana in inglese negli Stati Uniti, ma nelle prossime settimane è prevista l’estensione ad altre lingue e regioni.

Gli sviluppatori di giochi avranno inoltre la possibilità di segnalare offerte e promozioni al team editoriale dell’App Store per ottenere visibilità sull’app Apple Games, attraverso un apposito meccanismo di candidatura denominato Featuring Nominations.

Abbonamenti di gruppo e pacchetti multi-sviluppatore

Sul fronte degli acquisti in-app, Apple amplia le possibilità per gli abbonamenti, introducendo due nuove modalità destinate a gruppi e organizzazioni. La prima, denominata volume purchasing e che sarà disponibile in autunno, consente di distribuire abbonamenti ad aziende e istituzioni scolastiche attraverso Apple Business Manager e Apple School Manager, con gestione delle assegnazioni integrata nei flussi già esistenti per la gestione dei dispositivi.

La seconda modalità, chiamata group purchases, permette a un singolo utente di acquistare più licenze e invitare altre persone ad accedere all’abbonamento. Ogni membro aderisce con il proprio account, rendendo semplice la gestione. Questa opzione, invece, sarà disponibile a partire dall’inverno.

Viene introdotta anche la possibilità di creare pacchetti tra sviluppatori diversi (i cosiddetti App Store Bundles) che consentiranno agli utenti di sottoscrivere più app di sviluppatori differenti a un prezzo vantaggioso. Gli sviluppatori potranno anche configurare Suite, ossia pacchetti in abbonamento non disponibili come acquisti individuali. A completare il quadro, gli strumenti di Retention Messaging saranno estesi a tutti gli sviluppatori: permetteranno di proporre offerte o comunicazioni personalizzate agli utenti che stanno per annullare un abbonamento.

Semplificazione del processo di invio all’App Review

Apple interviene anche sulla procedura di invio delle app all’App Review. Sarà possibile raggruppare più acquisti in-app e relativi elementi in un unico invio, riducendo così il numero di operazioni necessarie. Inoltre, le app e i giochi per Mac App Store non richiederanno più il supporto ai processori Intel con gli sviluppatori che potranno pubblicare versioni dell’app ottimizzate esclusivamente per Apple Silicon, eliminando la necessità di mantenere versioni separate.

Controllo per i genitori

L’ultima novità riguarda le funzioni pensate per i genitori. Con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 arriveranno le Time Allowances, che permetteranno di impostare limiti di utilizzo personalizzati per categorie di app come Intrattenimento, Giochi e Social Media. Queste impostazioni saranno personalizzate per fascia d’età sulla base di ricerche specialistiche. I genitori potranno modificare le impostazioni secondo le proprie valutazioni, e una nuova funzione Schedules consentirà di definire quali app sono accessibili in determinati momenti della giornata.

Per supportare queste funzioni, il questionario per la classificazione per età presente in App Store Connect sarà aggiornato a luglio. A quel punto gli sviluppatori potranno indicare se la propria app include funzionalità tipiche dei social media, così da garantire una categorizzazione corretta ai fini dei controlli parentali.