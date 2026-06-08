Nel corso del keynote di apertura della WWDC 2026, Apple ha ufficialmente annunciato macOS Golden Gate 27, la nuova versione del sistema operativo dedicato ai Mac che arriverà in autunno. Dopo un anno caratterizzato dall’introduzione del linguaggio grafico Liquid Glass con macOS Tahoe 26, l’azienda di Cupertino sembra aver scelto una strategia differente per questa release, concentrandosi non soltanto sulle novità estetiche ma soprattutto sull’evoluzione di Apple Intelligence e sull’integrazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in praticamente ogni area del sistema operativo.

La protagonista assoluta è senza dubbio Siri AI, la nuova generazione dell’assistente intelligente di Apple che debutta finalmente anche su Mac insieme a una nuova esperienza di ricerca in Spotlight, a importanti aggiornamenti per Safari, Comandi Rapidi e Intelligenza Visiva e a una lunga serie di miglioramenti che coinvolgono prestazioni, accessibilità, sicurezza e controlli parentali.

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Apple rifinisce Liquid Glass e rende più coerente l’interfaccia

Una delle critiche più frequenti rivolte a macOS Tahoe 26 riguardava proprio l’implementazione di Liquid Glass, il linguaggio di design introdotto lo scorso anno; molti utenti avevano infatti evidenziato una certa mancanza di uniformità tra le varie sezioni del sistema operativo, con effetti traslucidi applicati in modo non sempre coerente.

Con macOS Golden Gate 27 Apple interviene direttamente su questo aspetto, perfezionando il comportamento degli elementi grafici e migliorandone l’integrazione all’interno dell’interfaccia. L’azienda parla di una leggibilità superiore grazie a rifrazioni più uniformi e a un contrasto migliorato, mentre gli utenti potranno scegliere il livello di intensità dell’effetto Liquid Glass tramite un nuovo cursore dedicato che consentirà di passare da un aspetto quasi trasparente a una resa completamente colorata.

Apple ha inoltre lavorato sull’uniformità delle finestre introducendo un raggio degli angoli costante per tutte le applicazioni e per le finestre di sistema, comprese quelle delle app che non sono ancora state aggiornate alle nuove linee guida. Debuttano inoltre barre degli strumenti unificate, sidebar estese fino ai bordi della finestra e nuove icone della barra dei menu, tutte modifiche che puntano a rendere l’interfaccia più moderna e coerente.

Spotlight cambia volto e diventa il centro dell’esperienza AI

Una delle aree che riceve il maggior numero di novità è Spotlight. Apple ha infatti riprogettato in profondità il sistema di ricerca e indicizzazione di macOS, con l’obiettivo di migliorare la velocità e l’affidabilità nella ricerca di file, cartelle, applicazioni e contenuti presenti sul Mac.

La novità più importante è rappresentata dalla nuova esperienza “Search or Ask“, che trasforma Spotlight nel punto centrale dell’interazione con l’intelligenza artificiale; quando l’utente inserisce una richiesta, il sistema è in grado di capire automaticamente se si tratta di una ricerca tradizionale oppure di una domanda destinata a Siri AI.

Secondo Apple, la nuova infrastruttura migliora sensibilmente la pertinenza dei risultati e rappresenta la base sulla quale poggiano molte delle nuove funzionalità intelligenti introdotte con macOS Golden Gate 27.

Siri AI arriva finalmente su Mac

La novità più attesa dell’intero aggiornamento è probabilmente Siri AI, la nuova generazione dell’assistente Apple alimentata da Apple Intelligence e progettata per offrire conversazioni più naturali, risposte più approfondite e una comprensione molto più avanzata del contesto personale dell’utente.

Apple descrive Siri AI come un vero assistente conversazionale, gli utenti potranno porre domande aperte, chiedere supporto per attività lavorative o creative, organizzare progetti, svolgere ricerche e ottenere risposte dettagliate su praticamente qualsiasi argomento.

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la capacità di comprendere il contesto personale, Siri AI sarà infatti in grado di recuperare rapidamente fotografie scattate anni prima, individuare email archiviate nella posta elettronica o trovare note salvate sul Mac semplicemente attraverso richieste formulate in linguaggio naturale.

L’integrazione con le applicazioni viene inoltre ampliata in maniera significativa. L’assistente può creare promemoria, inviare email, modificare messaggi, avviare chiamate, gestire note, controllare la riproduzione multimediale e svolgere numerose altre operazioni direttamente nelle app compatibili.

Apple ha inoltre introdotto una nuova applicazione dedicata che raccoglie tutte le conversazioni in un’unica interfaccia sincronizzata tra Mac e iPhone, gli utenti potranno riprendere conversazioni iniziate su un altro dispositivo, fissare quelle più importanti e avviarne rapidamente di nuove.

Siri AI potrà anche accedere a informazioni aggiornate provenienti dal web per fornire risposte più complete e contestualizzate. Apple ha inoltre confermato la possibilità di personalizzare la voce dell’assistente intervenendo su parametri come espressività, velocità e tonalità. La disponibilità iniziale di Siri AI è prevista in lingua inglese entro la fine dell’anno.

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Intelligenza Visiva diventa ancora più utile

Apple continua a investire anche su Intelligenza Visiva, che in macOS Golden Gate 27 riceve una nuova integrazione con Siri AI e una scorciatoia dedicata.

Gli utenti potranno selezionare qualsiasi porzione dello schermo, acquisire uno screenshot o condividere un documento PDF per ottenere spiegazioni, informazioni contestuali o eseguire azioni basate sui contenuti visualizzati.

Durante la presentazione Apple ha mostrato diversi esempi pratici, tra cui la possibilità di ottenere informazioni da immagini, ricercare elementi presenti sullo schermo oppure creare automaticamente eventi nel calendario a partire dai dati rilevati.

Safari sfrutta Apple Intelligence per diventare più intelligente

Anche Safari riceve un importante aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale. Il browser sarà in grado di organizzare automaticamente le schede aperte in gruppi tematici, rendendo più semplice ritrovare contenuti correlati durante sessioni di navigazione particolarmente intense.

Debutta inoltre la funzione Notify Me, che permette di monitorare le modifiche di una pagina web e ricevere una notifica quando vengono rilevati cambiamenti rilevanti, come un calo di prezzo, un riassortimento di prodotto o l’aggiornamento di una determinata pagina.

Tra le novità più curiose annunciate da Apple troviamo anche la possibilità di creare estensioni per Safari semplicemente descrivendone il funzionamento in linguaggio naturale, sarà infatti Apple Intelligence a generare automaticamente l’estensione richiesta dall’utente.

Comandi Rapidi e Strumenti di scrittura fanno un salto in avanti

Apple porta l’intelligenza artificiale anche in Comandi Rapidi, che diventa molto più accessibile grazie al supporto del linguaggio naturale; gli utenti potranno semplicemente descrivere l’automazione desiderata e il sistema creerà automaticamente la scorciatoia necessaria, collegando tra loro azioni provenienti da diverse applicazioni.

Anche gli Strumenti di scrittura vengono completamente rinnovati, sarà possibile generare bozze di email, ricevere suggerimenti per migliorare i propri testi e ottenere feedback contestuali sui contenuti scritti.

Nelle applicazioni Mail e Messaggi inoltre, Siri AI sarà in grado di adattare automaticamente stile, tono e punteggiatura alle abitudini comunicative dell’utente, rendendo i testi generati più naturali e coerenti con il proprio modo di esprimersi.

Foto, Password e altre app sfruttano Apple Intelligence

L’integrazione di Apple Intelligence si estende a numerose applicazioni di sistema. L’app Foto introduce nuovi strumenti di modifica intelligente che permettono di espandere le immagini, modificare l’inquadratura dopo lo scatto e rimuovere oggetti indesiderati in maniera ancora più efficace rispetto al passato.

Image Playground continua a evolversi e consente ora di generare immagini in una gamma più ampia di stili, compresi quelli fotorealistici.

Anche l’app Password riceve una novità particolarmente interessante: il sistema può rilevare password deboli o compromesse e aggiornarle automaticamente per conto dell’utente, semplificando notevolmente la gestione della sicurezza online.

Apple rinnova completamente i controlli parentali

Un’altra area che riceve importanti miglioramenti è quella dedicata alla sicurezza dei minori, Apple introduce una nuova esperienza per i controlli parentali su Mac, iPhone e iPad, con impostazioni più semplici da configurare e strumenti più immediati per monitorare l’utilizzo dei dispositivi da parte dei figli.

Tra le novità più importanti troviamo Ask to Browse, una funzione che richiederà ai bambini di ottenere il permesso dei genitori prima di visitare nuovi siti web; le richieste verranno inviate tramite Messaggi e includeranno un’anteprima del sito da approvare o rifiutare.

Communication Safety amplia inoltre il proprio raggio d’azione, oltre ai contenuti che possono contenere nudità, il sistema sarà ora in grado di intervenire anche davanti a immagini e video particolarmente violenti o raccapriccianti condivisi tramite Messaggi, FaceTime e altre applicazioni compatibili.

Apple introduce anche Time Allowances, un nuovo sistema che consente di impostare limiti di utilizzo specifici per categorie di app come giochi, social network e intrattenimento, oltre alla funzione Schedules che permette di definire quali applicazioni possono essere utilizzate in determinati giorni o orari della settimana.

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Prestazioni, accessibilità e tante piccole migliorie

Apple ha spiegato di aver dedicato gran parte dello sviluppo di macOS Golden Gate 27 all’ottimizzazione delle tecnologie sottostanti, adottando una filosofia che richiama quella di Mac OS X Snow Leopard.

L’azienda promette AirDrop più veloce, una navigazione più rapida tra i file di rete, tempi di caricamento ridotti in Safari e una migliore reattività generale del sistema operativo.

Anche Mail riceve un nuovo sistema di ranking che punta a mostrare per primi i risultati più pertinenti durante le ricerche all’interno della posta elettronica.

Sul fronte dell’accessibilità arrivano descrizioni delle immagini più avanzate per VoiceOver e una nuova funzione che genera automaticamente sottotitoli sincronizzati per qualsiasi contenuto video, con possibilità di traduzione in altre lingue.

Apple introduce inoltre il supporto avanzato ai monitor ultrawide, che potranno raggiungere risoluzioni fino a 5K a 120 Hz, miglioramenti agli album condivisi di iCloud, una nuova esperienza per i podcast video e una versione aggiornata della modalità Flyover di Mappe che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire ricostruzioni più dettagliate degli ambienti.

Tra le altre novità figurano suggerimenti contestuali all’interno di Mail e Messaggi, la possibilità di creare eventi nel Calendario tramite semplici descrizioni testuali e una nuova funzione chiamata Call Context, capace di mostrare automaticamente informazioni utili durante le chiamate verso aziende e servizi.

Compatibilità e disponibilità

macOS Golden Gate 27 sarà disponibile in autunno e supporterà esclusivamente i Mac dotati di Apple Silicon. L’aggiornamento sarà compatibile con MacBook Air e MacBook Pro con Apple Silicon dal 2020 in poi, iMac dal 2021, Mac mini dal 2020, Mac Studio dal 2022, Mac Pro dal 2023 e con il nuovo MacBook Neo presentato nel 2026.

Apple ha inoltre confermato che gli sviluppatori potranno sfruttare nuove API dedicate per integrare le funzionalità di Apple Intelligence e i nuovi strumenti per la sicurezza dei minori all’interno delle proprie applicazioni.

Con macOS Golden Gate 27 l’azienda di Cupertino sembra dunque voler compiere il passo più importante finora nell’evoluzione di Apple Intelligence, trasformando Siri in un vero assistente IA e portando funzionalità intelligenti praticamente in ogni area dell’esperienza Mac.