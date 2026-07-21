Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il ciclo di sviluppo principale verso i prossimi “OS 27”.

In questo articolo ci concentreremo sulla quarta beta delle prossima versione di iOS, raccontandovi le principali novità emerse. Abbiamo già avuto modo di raccontarvi che, con la nuova generazione dei sistemi operativi della Mela Morsicata, le principali novità sono legate ad Apple Intelligence e alla nuova versione di Siri, chiamata Siri AI, che però non arriverà su iOS e iPadOS dalle nostre parti, almeno all’inizio. Scopriamo tutti i dettagli.

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Per iOS 27 e soci sono già arrivate le Beta 4

A poco più di un mese dalle Beta 1 che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo (e l’era degli OS 27) e a un paio di settimane dal rilascio delle precedenti Beta 3, Apple ha da qualche ora rilasciato le nuove Beta 4 per tutti i sistemi operativi di prossima generazione.

Prima di passare all’analisi delle novità emerse da queste versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27: ecco le principali novità emerse dalla Beta 4

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27, quarto passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per un mese e mezzo, probabilmente fino alla parte iniziale (o al massimo la metà) del mese di settembre.

Storicamente, il ciclo di sviluppo principale per iPhone è sempre stato il più interessante in assoluto per svariati motivi. Abbiamo installato la Beta 4 su un iPhone 14 Pro e, al netto delle novità legate ad Apple Intelligence che non possiamo mostrarvi direttamente (ma che vi mostriamo prendendo “in prestito” immagini da colleghi e insider) e a Siri AI (che inoltre non arriva da noi), non sembrano finora esserci stati grossissimi stravolgimenti rispetto ad iOS 26.

Novità legate a Siri AI

La principale novità degli OS 27 è senza dubbio Siri AI, la versione di Siri finalmente potenziata da Apple Intelligence. Non sorprende, dunque, il fatto che beta dopo beta Apple stia affinando la situazione e implementando ulteriori novità. Ecco quelle emerse in tal senso dalla Beta 4 di iOS 27.

La prima novità legata a Siri AI è una nuova schermata di benvenuto che si concretizza quando gli utenti sfruttano per la prima volta il nuovo assistente potenziato dall’IA: “Un Siri tutto nuovo; cerca qualsiasi cosa o avvia una conversazione con Siri” (via @aaronp613 su X).

La nuova Beta 4 ha poi portato con sé un selettore della voce di Siri un po’ rivisto: sui dispositivi che non dispongono dell’opzione di impostare una voce personalizzabile (iPhone 15 Pro, tutti gli iPhone 16, iPhone 17), l’interfaccia ha l’aspetto della voce personalizzata con voci e accenti tra cui scegliere.

Sui dispositivi con il supporto alla personalizzazione profonda di Siri (iPhone Air, iPhone 17 Pro), invece, sono disponibili più opzioni vocali; è però presente un badge che suggerisce che queste saranno disponibili a breve (via aaronp613 su X).

Tra le impostazioni legate a Siri AI, invece, spuntano altre due opzioni: la prima è “Anteprima” e permette agli utenti di scegliere la lunghezza delle anteprime (delle conversazioni precedenti) nell’app Siri tra zero e cinque righe (via @aaronp613 su X); la seconda, sul fronte dell’accessibilità, consente agli utenti di scegliere se mostrare sempre la richiesta (ovvero la trascrizione di quanto detto) posta a Siri (via @aaronp613 su X).

L’ultima novità legata a Siri AI corrisponde a una scoperta effettuata dal noto insider Aaron Perris: la Beta 4 di iOS 27 contiene un file video che mostra l’anteprima di Siri AI in azione su visionOS.

iOS 27 beta 4 contains this video file of Siri AI on visionOS pic.twitter.com/16agLzL6q5 — Aaron (@aaronp613) July 20, 2026

Svelata la descrizione completa dello sfondo di iOS 27

Con la Beta 4 di iOS 27, Apple ha finalmente svelato la descrizione completa dello sfondo ufficiale della prossima generazione di iOS (assente fino alla precedente Beta 3):

Questo sfondo è caratterizzato da un divertente contrasto tra luce e ombra che prende vita con il passare delle ore. Puoi anche personalizzarlo con il colore che preferisci.

Apple prepara il terreno per iPhone Ultra

Analizzando il codice della Beta 4 di iOS 27, i colleghi di Macworld hanno trovato alcune interessanti stringhe di codice che suggeriscono i lavori in corso per la realizzazione di un iPhone con più batterie.

BATTERY_HEALTH_STATE_FOOTER_NORMAL_MULTI_IPHONE – The batteries in this iPhone are performing as expected. NONGENUINE_BATTERY_MULTI_TEXT – The batteries in this iPhone could not be verified as genuine Apple batteries. Details may not be fully accurate. SERVICE_RECOMMENDED_MULTI_IPHONE – The health of the batteries in this iPhone has significantly degraded. An Apple Authorized Service Provider can replace the batteries to restore full performance and capacity.

Il nome del dispositivo non viene mai menzionato ma è logico che i pensieri vadano tutti al tanto chiacchierato iPhone Ultra, il primo e attesissimo pieghevole della Mela morsicata, per due motivi: solitamente Apple ha sempre fatto riferimento a una singola batteria (come sugli iPhone attuali); i pieghevoli a libro immessi in commercio, finora, hanno sempre avuto due batterie (un’unità divisa in due celle separate, una per lato).

Novità nelle impostazioni dalla Beta 4 di iOS 27

La Beta 4 di iOS 27 porta poi alcune novità (più o meno interessanti) tra le Impostazioni di sistema degli iPhone. La prima è reperibile al percorso “Impostazioni > App > Foto > Opzioni vista”: qua è stata introdotta la nuova opzione Zoom Photos to Fill (non ancora tradotta in italiano) che è attiva per impostazione predefinita e si preoccupa di ingrandire leggermente le foto che si avvicinano alle proporzioni dello schermo.

La seconda è reperibile al percorso “Impostazioni > App > TV” e si chiama Download automatici (nome tradotto in italiano, descrizione ancora no). È pensata per far sì che l’app Apple TV scarichi automaticamente i due episodi successivi a quello che l’utente sta guardando per poi eliminarli una volta terminata la visione.

La terza e ultima novità si concretizza al percorso “Impostazioni > Fotocamera > Formati”, nella sezione dedicata all’acquisizione video; subito sotto alla già esistente opzione Apple ProRes, sui modelli supportati è stata introdotta l’opzione ProRes Log Video Encoding che permette agli utenti di scegliere tra Log e Log 2 (via MacRumors).

Altre novità dalla Beta 4 di iOS 27

Al netto di queste novità “principali”, dalla Beta 4 di iOS 27 sono emerse altre novità “minori” che meritano comunque di essere menzionate.

Modifiche all’interfaccia utente per incollare il contenuto copiato – Rispetto a iOS 26, con iOS 27 cambierà l’interfaccia utente della tastiera quando è disponibile del contenuto da incollare. In alto, infatti, viene mostrata la riga con il suggerimento del contenuto da incollare: essa contiene un’anteprima (del testo o dell’immagine) e il nome dell’app da cui è stata copiata.

Lo slider “Audio adattivo” delle AirPods arriva nel Centro di Controllo – con la precedente Beta 3, il team di sviluppo ha aggiunto uno slider per regolare la modalità d’ascolto tra “più trasparenza” o “più cancellazione del rumore” rispetto alla modalità adattiva di base; questo stesso slider sbarca ora nel Centro di controllo (via MacRumors).

Funzione “Weelchair Control” rinominata in “Look to Drive” – Sapevamo già da maggio che Apple avrebbe presto introdotto una nuova funzione per Apple Vision Pro chiamata “Weelchair Control”, utile per gli utenti che utilizzano sedie a rotelle elettriche ma non possono usare il joystick e devono affidarsi a comandi di guida alternativi; essi potranno sfruttare il tracciamento oculare del visore; la nuova funzione è stata rinominata in Look to Drive.

Rimossa l’animazione dello sfondo verso il Centro delle notifiche – La Beta 4 di iOS 27 rimuove l’animazione introdotta con la precedente Beta 3 che si concretizzava quando un utente accedeva al pannello delle notifiche (la potete osservare in azione nel seguente video); non è chiaro se si possa trattare di qualcosa di definitivo o se la rimozione sia provvisoria, magari legata a bug e volontà di apportare miglioramenti.

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalla Beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27; per quanto concerne le altre Beta, non sembrano esservi grosse novità rispetto alle precedenti. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando poi la mole di annunci alla WWDC26 e la solita politica di Apple di procedere con implementazioni graduali e di affinare le varie novità introdotte con ogni nuova versione in anteprima, immaginiamo che le prossime Beta 5 possano includere ulteriori novità.