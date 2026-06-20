Lo scorso 8 giugno, Apple ha presentato tutti i sistemi operativi della generazione 2026/27, caratterizzati da una nuova spinta dell’intelligenza artificiale grazie a Siri AI potenziato da Apple Intelligence. A beneficiare di queste novità c’è anche watchOS 27, la nuova generazione del sistema operativo che gira a bordo degli Apple Watch.

Al netto delle novità, che vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato (e che possono essere già provate dai beta tester), è saltato subito all’occhio il fatto che la nuova generazione di watchOS “faccia fuori” un gran numero di smartwatch, limitando la propria compatibilità ai modelli lanciati dal 2023 in avanti. Negli ultimi giorni il colosso di Cupertino ha voluto fare chiarezza, raccontando il perché di questa scelta.

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watchOS 27 fa fuori cinque Apple Watch

Consultando la lista dei dispositivi compatibili con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e watchOS 27, è impossibile non notare come Apple abbia fatto uno step “importante”, terminando il supporto software per un numero considerevole di dispositivi, soprattutto datati.

Mentre gli iPhone sopravvivono nella loro interezza nel passaggio da iOS 26 a iOS 27, lo stesso non si può dire per gli iPad (nel passaggio da iPadOS 26 a iPadOS 27 salutano la compagnia i modelli precedenti al 2020), per i computer Mac (nel passaggio da macOS 26 Tahoe a macOS 27 Golden Gate salutano la compagnia tutti i modelli con CPU Intel) e soprattutto per gli Apple Watch.

Per quanto concerne gli smartwatch del colosso di Cupertino, il passaggio da watchOS 26 a watchOS 27 corrisponde alla “fine dei giochi” per tutti i modelli precedenti al 2023 supportati finora: parliamo di Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra; il modello più “vecchio” compatibile col nuovo aggiornamento è Apple Watch Series 9.

Apple spiega il perché di questa scelta

Cait Dooley, Product Marketing Manager per Apple Watch e Apple Health, e David Clark, direttore senior della divisione watchOS Software Engineering presso Apple, hanno fornito maggiori dettagli sui dispositivi che verranno aggiornati a watchOS 27 durante un’intervista con i colleghi di TechRadar.

Clark ha affermato che uno degli obiettivi di watchOS 27 era quello di “ampliare le funzioni di intelligenza artificiale su Apple Watch per renderlo un vero partner con Apple Intelligence“, dato che in Apple considerano gli Apple Watch come il dispositivo più “conveniente” per interagire con Siri (e quindi anche con il nuovo Siri AI).

Alla domanda relativa al perché molti Apple Watch rimangano “a bocca asciutta” nel passaggio da watchOS 26 a watchOS 27, la risposta dei due dipendenti Apple è stata abbastanza chiara. Queste le parole di Dooley:

“Con ogni nuova versione del software, su ciascuna delle nostre piattaforme, vogliamo sempre garantire la migliore esperienza possibile, quindi potenza e prestazioni sono per noi una priorità”, ha affermato Dooley. “Le fantastiche nuove funzionalità di watchOS, incluse le capacità dell’intelligenza artificiale Siri e la nuova gesture del tocco, funzionano al meglio con la potenza di elaborazione di Apple Watch Series 9 e successivi, Ultra 2 e successivi e SE 3. I dispositivi più vecchi possono comunque essere abbinati a iPhone con il software più recente e che continuano a ricevere aggiornamenti di sicurezza, in modo da poter continuare a godere di un’esperienza Apple Watch ottimale.”

Non vi sono dichiarazioni esplicite, è vero, ma è chiaro che il motivo dell’abbandono di tutti i modelli precedenti al 2023 sia da ricercare nel chip attorno a cui ruotano gli smartwatch. Gli unici modelli sopravvissuti, infatti, integrano i più recenti (e potenti) chip Apple S9 e S10, probabilmente in grado di gestire le esigenze tecniche di Siri AI.

In conclusione va però ribadito che tutte le funzioni legate ad Apple Intelligence continueranno ad essere limitate agli Apple Watch aggiornati a watchOS 27 che verranno collegati ad uno degli iPhone compatibili con l’IA della Mela morsicata, ovvero tutti i modelli della serie iPhone 17 (modelli Pro, modello Air e iPhone 17e compresi), su tutti i modelli della serie iPhone 16 (iPhone 16e compreso) oltre a iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.