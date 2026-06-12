La WWDC 2026 ha segnato un momento particolarmente importante per Apple e per il futuro di Siri, dopo anni di attesa, rinvii e indiscrezioni, l’azienda di Cupertino ha finalmente mostrato una versione profondamente rinnovata del proprio assistente digitale, ora capace di comprendere il linguaggio naturale, mantenere il contesto delle conversazioni e svolgere operazioni più avanzate all’interno delle applicazioni.

Le novità introdotte con Siri AI hanno inevitabilmente portato a confronti con i chatbot conversazionali che stanno dominando il panorama dell’intelligenza artificiale generativa, tuttavia, secondo Apple, l’obbiettivo non è mai stato quello di creare un assistente progettato per trattenere gli utenti all’interno di una conversazione o per instaurare una sorta di rapporto personale con loro.

A chiarirlo sono stati Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering, e Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing, durante una recente intervista.

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Per Apple l’IA deve essere uno strumento, non una destinazione

Nel corso dell’intervista, Federighi ha descritto l’intelligenza artificiale come una tecnologia destinata ad avere un impatto enorme sulla società, arrivando persino a paragonare la portata a quella della Rivoluzione Industriale.

Secondo il dirigente, molte persone guardano con preoccupazione alla rapidità con cui l’IA sta evolvendo e ai possibili effetti che potrebbe avere sul tavolo e sulla vita quotidiana. Apple riconosce queste preoccupazioni, ma continua a vedere l’intelligenza artificiale come uno strumento capace di migliorare concretamente l’esperienza degli utenti.

È proprio questo il punto che distingue la strategia dell’azienda da quella adottata da altri protagonisti del settore, Greg Joswiak ha infatti spiegato che Apple non sviluppa l’intelligenza artificiale come fine ultimo dei propri prodotti, ma si concentra sul modo in cui questa tecnologia possa migliorare funzioni e servizi già esistenti.

La filosofia di Cupertino sembra quindi essere quella di integrare l’IA in modo quasi invisibile, lasciando che lavori in background per semplificare attività quotidiane e ridurre il numero di passaggi necessari per comprendere un’azione.

Un esempio citato dagli stessi dirigenti riguarda l’app Messaggi, dove l’intelligenza artificiale può suggerire automaticamente la creazione di un evento nel calendario o proporre azioni contestuali senza costringere l’utente ad avviare una lunga conversazione con un chatbot.

Siri non vuole creare legami emotivi con gli utenti

La parte più interessante dell’intervista riguarda probabilmente il modo in cui Apple vede il rapporto tra utenti e assistenti virtuali. Federighi ha osservato che molti chatbot moderni puntano fortemente sul coinvolgimento, cercando di mantenere viva la conversazione il più a lungo possibile; in alcuni casi, secondo il dirigente, questi sistemi possono arrivare a incoraggiare gli utenti e condividere informazioni personali per creare una sensazione di vicinanza o connessione emotiva. Apple sostiene invece di aver scelto una strada completamente diversa.

La nuova Siri è stata progettata per essere utile, efficiente e focalizzata sui compiti da svolgere. L’assistente non cerca di instaurare rapporti personali, non prova a diventare un confidente e nemmeno a simulare relazioni affettive. Federighi ha spiegato in modo piuttosto diretto che Siri non è interessata a diventare un partner romantico o una presenza emotiva nella vita degli utenti.

Si tratta di una posizione che arriva in un momento particolarmente delicato per il settore dell’intelligenza artificiale, negli ultimi mesi si è infatti discusso molto dei rischi legati agli assistenti conversazionali sempre più realistici e della possibilità che alcune persone sviluppino forme di dipendenza o attaccamento nei confronti dei chatbot.

Apple sembra voler prendere le distanze da questo approccio, ribadendo che il ruolo dell’intelligenza artificiale deve essere quello di assistere l’utente e non di sostituire le relazioni umane.

Un approccio diverso rispetto a molti concorrenti

Anche Joswiak ha sottolineato come le motivazioni di Apple siano differenti rispetto a quelle di altre aziende tecnologiche. Secondo il dirigente, esistono modelli di business che traggono vantaggio dal mantenere gli utenti costantemente coinvolti all’interno di un’applicazione o di un servizio. Apple, invece, afferma di non avere interesse a massimizzare il tempo trascorso dagli utenti a parlare con Siri.

L’obbiettivo sarebbe piuttosto quello di fornire risposte rapide e pertinenti, lasciando poi agli utenti la libertà di decidere se approfondire ulteriormente un argomento oppure terminare l’interazione.

Questa visione si riflette anche nelle nuove funzionalità mostrate durante la WWDC 2026. Pur adottando molte delle tecnologie che caratterizzano i chatbot moderni, Siri continua a essere concepita come un assistente personale orientato alla produttività e all’esecuzione delle attività, piuttosto che come un interlocutore progettato per intrattenere.

Resta naturalmente da capire come gli utenti accoglieranno questa filosofia e se l’approccio scelto da Apple riuscirà a distinguersi in un mercato sempre più affollato di assistenti conversazionali avanzati. Una cosa, però, appare già piuttosto chiara, per Cupertino l’intelligenza artificiale deve aiutare le persone a fare meglio ciò che già fanno, non sostituirsi agli amici, ai partner o alle relazioni umane.