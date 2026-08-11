Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 5 “per lo sviluppo” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il ciclo di sviluppo principale verso i prossimi “OS 27”.

In questo articolo ci concentreremo sulla quinta beta delle prossima versione di iOS, raccontandovi le principali novità emerse. Abbiamo già avuto modo di raccontarvi che, con la nuova generazione dei sistemi operativi della Mela Morsicata, le principali novità sono legate ad Apple Intelligence e alla nuova versione di Siri, chiamata Siri AI, che però non arriverà su iOS e iPadOS dalle nostre parti, almeno all’inizio. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Per iOS 27 e soci sono già arrivate le Beta 5

A un paio di mesi dalle Beta 1 che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo (e l’era degli OS 27) e a tre dal rilascio delle precedenti Beta 4, Apple ha da qualche ora rilasciato le nuove Beta 5 “per lo sviluppo” di tutti i sistemi operativi di prossima generazione.

Prima di passare all’analisi delle novità emerse da queste versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27: ecco le principali novità emerse dalla Beta 5

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 5 “per lo sviluppo” di iOS 27, quinto passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per circa un mese, probabilmente fino alla parte iniziale (o al massimo la metà) del mese di settembre.

Storicamente, il ciclo di sviluppo principale per iPhone è sempre stato il più interessante in assoluto per svariati motivi. Abbiamo installato la Beta 5 su un iPhone 14 Pro e, al netto delle novità legate ad Apple Intelligence che non possiamo mostrarvi direttamente (ma che vi mostriamo prendendo “in prestito” immagini da colleghi e insider) e a Siri AI (che inoltre non arriva da noi), non sembrano finora esserci stati grossissimi stravolgimenti rispetto ad iOS 26.

Nuove icone per alcune app di sistema

Beta dopo beta, Apple continua ad affinare il design in stile Liquid Glass delle icone delle app di sistema e, con la nuova Beta 5 di iOS 27, arrivano versioni più o meno riviste delle icone di cinque app: Safari, Impostazioni, Remote, Anteprima e Siri (via @aaronp613 su X).

Previous Next Fullscreen

Piccole modifiche nelle app Contatti e Orologio

Andando oltre, con la Beta 5 di iOS 27 due app di sistema hanno ricevuto piccole modifiche rispetto al passato, che vi possiamo mostrare confrontandole con le versione disponibili su iOS 26.6:

Contatti – Se nella scheda di un contatto è disponibile il dato “Società”, sia nell’elenco dei contatti che nei risultati della ricerca interna, verrà mostrato il nome della società nella riga subito sotto al nominativo del contatto.

– Se nella scheda di un contatto è disponibile il dato “Società”, sia nell’elenco dei contatti che nei risultati della ricerca interna, verrà mostrato il nome della società nella riga subito sotto al nominativo del contatto. Orologio – Nella sezione “Sveglie” dell’app orologio (ma anche nella sezione timer), il carattere risulta più spesso rispetto al passato.

Altre novità dalla Beta 5 di iOS 27

Al netto di queste novità “principali”, dalla Beta 5 di iOS 27 sono emerse altre novità “minori” che meritano comunque di essere menzionate.

Nuove impostazioni per la ricerca – Al percorso “Impostazioni > Cerca” è stata aggiunta la nuova sezione “Prima della ricerca” che consente agli utenti di decidere se la ricerca deve mostrare i risultati relativi alle app e, in tal caso, quante app (tra quattro e otto). È presente anche un’opzione per visualizzare i comandi rapidi delle app.

Nuove schermate di benvenuto per alcune app di sistema – Apple ha aggiunto nuove schermate di benvenuto per alcune delle proprie app di sistema, raccontando le novità di iOS 27. Nel nostro caso le abbiamo visualizzate nelle app Foto e Apple Music.

Quattro nuovi sfondi per Apple CarPlay – La Beta 5 di iOS 27 porta al debutto quattro nuovi sfondi per Apple CarPlay; tra questi abbiamo uno sfondo nero e uno color lilla, sia in versione chiara che in versione scura (via @aaronp613 su X).

Previous Next Fullscreen

Modificati due sfondi per Apple CarPlay – Con la stessa beta, il colosso di Cupertino ha modificato gli sfondi rosso e marrone di CarPlay (via @aaronp613 su X).

Rimossi alcuni sfondi per Apple CarPlay – Sempre con la stessa beta, Apple ha rimosso da CarPlay ben dieci sfondi disponibili in precedenza (cinque, a coppie tra chiaro e scuro); essi sono blu, verde, grigio, viola, verde acqua.

Previous Next Fullscreen

Supporto all’inglese “British” per Siri AI – La Beta 5 di iOS 27 aggiunge il supporto a una nuova lingua per la versione avanzata di Siri AI (quella disponibile sugli iPhone con almeno 12 GB di RAM); nello specifico, arriva il supporto all’inglese British (via MacRumors).

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalla Beta 5 “per lo sviluppo” di iOS 27; per quanto concerne le altre Beta, non sembrano esservi grosse novità rispetto alle precedenti. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando poi la mole di annunci alla WWDC26 e la solita politica di Apple di procedere con implementazioni graduali e di affinare le varie novità introdotte con ogni nuova versione in anteprima, immaginiamo che le prossime Beta 6 possano includere ulteriori novità.