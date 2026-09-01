A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima (poi rilasciate anche come quinte beta pubbliche), Apple ha portato avanti il ciclo di sviluppo principale degli OS 27, un percorso che si sta avvicinando rapidamente alla sua conclusione, rilasciando nuove versioni in anteprima.

Nella serata italiana di ieri, il colosso di Cupertino ha rilasciato le Beta 8 “per lo sviluppo” e le Beta 6 “pubbliche” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi supportati e registrati per ricevere le nuove versioni in anteprima. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle nuove build e come installarle.

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Apple porta avanti il ciclo di sviluppo degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori registrati delle Beta 8 “per lo sviluppo” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, versioni in anteprima che costituiscono l’ottavo passo nel lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, rilasciate anche ai beta tester pubblici come Beta 6 “pubbliche”, che fanno parte di un percorso che ormai ha quasi raggiunto la sua naturale conclusione: affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso a brevissimo (guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025), qualche giorno dopo l’evento di lancio dei nuovi iPhone.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 27 Golden Gate:

Release Candidate 3 di macOS 26.7 tramite la build 25G227 (sostituisce la 25G224 rilasciata come RC2 lo scorso 24 agosto)

tramite la build (sostituisce la 25G224 rilasciata come RC2 lo scorso 24 agosto) Release Candidate 3 di macOS 15.8 tramite la build 24H22 (sostituisce la 24H20 rilasciata come RC2 lo scorso 24 agosto)

Beta 8 “per lo sviluppo” di iOS 27 e iPadOS 27

L’ottava build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale della prossima generazione di iOS e iPadOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica”, è la 24A5430a (sostituisce la 24A5424a rilasciata come Beta 7 di iOS 27 e iPadOS 27 il 24 agosto scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile di iOS: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; capitolo iPad, invece, alcuni modelli escono di scena e gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2020 in avanti.

Nello specifico di iOS 27, la build che porta con sé la Beta 8 “per lo sviluppo” ha un peso di 996,6 MB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla Beta 7 di iOS 27). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), restiamo su una classificazione “a” (che indica la piena stabilità, almeno sulla carta).

Beta 8 “per lo sviluppo” di macOS 27 Golden Gate

L’ottava build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26A5425a (sostituisce la 26A5421a rilasciata come Beta 7 di macOS 27 Golden Gate lo scorso 24 agosto).

Per quanto riguarda la compatibilità, sparisce il supporto ai modelli dotati di CPU Intel: macOS 27 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon. Stando alla classificazione della stabilità della build, restiamo anche in questo caso su una classificazione “a” (piena stabilità, almeno sulla carta).

Beta 8 “per lo sviluppo” di watchOS 27

L’ottava build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi), è la 24R5360a (sostituisce la 24R5358a rilasciata come Beta 7 di watchOS 27 lo scorso 24 agosto).

Questo ciclo di sviluppo si configura come piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), anche perché termina il supporto ai modelli più datati e limitati sul fronte dell’hardware. Dal punto di vista della stabilità, restiamo su una classificazione “a” (che significa piena stabilità, almeno sulla carta).

Beta 8 “per lo sviluppo” di tvOS 27

L’ottava build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima generazione di tvOS è la 24J5360a (sostituisce la 24J5358a rilasciata come Beta 7 di tvOS 27 e audioOS 27 il 24 agosto scorso).

Rispetto agli altri OS 27, con tvOS 27 non sono attese grossissime novità: infatti, tvOS è stato quasi assente dal keynote di apertura della WWDC26. Dal punto di vista della stabilità, restiamo su una una classificazione “a” (indica la piena stabilità, almeno sulla carta).

Beta 8 “per lo sviluppo” di visionOS 27

Il team di sviluppo porta avanti anche il ciclo di sviluppo principale verso la prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Beta 8 “per lo sviluppo” di visionOS 27 tramite la build 24M5361a (sostituisce la 24M5359a rilasciata come Beta 7 di visionOS 27 lo scorso 24 agosto). Stando alla classificazione della stabilità della build, anche in questo restiamo su una build “a” (piena stabilità, sulla carta).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Con la WWDC26, come da programmi, Apple ha annunciato la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2026-27. Ecco un recap di tutte le novità annunciate nel mese di giugno.

Andando oltre rispetto alle novità annunciate, sono tantissime e le novità aggiunte con le prime cinque beta del ciclo di sviluppo e le principali ve le abbiamo raccontate in articoli dedicati che trovate linkati di seguito:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Beta 8 “per lo sviluppo” dei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 sono già disponibili per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: le Beta 6 “pubbliche”sono già disponibili al download per tutti i beta tester pubblici selezionando “Beta pubblica di xOS” alla voce “Aggiornamenti beta”.