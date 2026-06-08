In occasione della WWDC 2026 tenutasi nelle scorse ore, Apple ha presentato anche visionOS 27, il nuovo aggiornamento del sistema operativo dedicato ad Apple Vision Pro. La nuova versione punta tutto sull’integrazione con l’intelligenza artificiale, introducendo una versione completamente rinnovata di Siri e una serie di funzionalità pensate per rendere il visore sempre più utile nelle attività quotidiane e professionali.

La principale novità di visionOS 27 è l’integrazione con il nuovo Siri AI, una versione completamente ripensata dell’assistente vocale che sfrutta Apple Intelligence per offrire conversazioni più naturali e più coerenti con il contesto. Grazie all’integrazione con la nuova versione di visionOS, Siri AI sarà in grado di comprendere meglio il contesto personale dell’utente, recuperare informazioni da altri dispositivi dell’ecosistema Apple e gestire attività all’interno delle applicazioni.

Tante sono le possibilità offerte dal nuovo Siri AI all’interno di visionOS 27. Grazie alle sue capacità sarà infatti possibile instaurare conversazioni naturali con l’assistente e chiedere potenzialmente qualunque cosa si abbia in mente. Comprendendo meglio il contesto, l’assistente potrà per esempio trovare facilmente una foto scattata anni prima da trasformare in una scena spaziale, recuperare un articolo letto su un altro dispositivo o modificare rapidamente un messaggio appena inviato.

Il tutto sarà accompagnato da una nuova applicazione dedicata a Siri,che raccoglierà tutte le informazioni in un’unica interfaccia. Gli utenti potranno riprendere così una conversazione iniziata su iPhone direttamente su Apple Vision Pro, mantenendo la cronologia sincronizzata tra tutti i dispositivi dell’ecosistema della mela. Grazie a Visual Intelligence, inoltre, Siri può analizzare in tempo reale ciò che l’utente sta osservando attraverso il visore e rispondere contestualmente alle domande sugli oggetti presenti nel mondo reale o sui contenuti visualizzati nello spazio digitale.

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Apple Intelligence nelle app e nuove esperienze spaziali

Con visionOS 27, il colosso di Cupertino ha esteso le capacità di Apple Intelligence anche alle applicazioni più utilizzate. Il browser Safari, per esempio, guadagna nuove funzioni intelligenti che organizzano automaticamente i segnalibri e l’Elenco Lettura in base agli argomenti trattati, semplificando la gestione dei contenuti. L’app Password sarà in grado di individuare credenziali deboli o compromesse e suggerire di aggiornarle con caratteri più sicuri, mentre Image Playground potrà generare immagini in diversi stili e modificarle tramite istruzioni vocali o testuali.

Il vero punto forte di Apple Vision Pro sono però le esperienze immersive e con visionOS 27 vengono introdotte tante nuove funzionalità. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile trasformare una fotografia panoramica in una vera e propria scena spaziale da utilizzare come ambiente personalizzato del visore. Non manca inoltre la possibilità di importare e visualizzare modelli 3D provenienti dal Mac, facilitando così le attività di progettazione e revisione di contenuti professionali.

Tra le novità minori ma comunque interessanti troviamo un Centro di Controllo completamente ridisegnato e organizzato in tre sezioni distinte dedicate a notifiche e contenuti multimediali, controlli principali e ambienti immersivi. Con visionOS 27 le connessioni Wi-Fi risulteranno fino a tre volte più rapide e non mancano una sincronizzazione più veloce dei messaggi tra i dispositivi e nuovi widget. Vengono introdotti anche miglioramenti all’accessibilità grazie ad una versione aggiornata di Dwell Control, che permette di effettuare selezioni con gli occhi in modo più naturale e immediato.

Quando arriva visionOS 27

Con visionOS 27, il colosso di Cupertino conferma ancora una volta di voler rendere Apple Vision Pro molto più di un semplice visore per contenuti immersivi. L’integrazione profonda con il nuovo Siri AI e le nuove funzioni di Apple Intelligence trasformano il dispositivo in un assistente intelligente sempre presente nella quotidianità dell’utente.

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo autunno su Apple Vision Pro, mentre le nuove funzionalità di Siri AI arriveranno più avanti nel corso dell’anno e, almeno inizialmente, saranno disponibili soltanto in lingua inglese.