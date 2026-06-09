Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili, inaugurando il ciclo di sviluppo principale verso i prossimi “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta delle prossime versioni di iOS e macOS, raccontandovi le principali novità emerse. Quest’anno le principali novità sono legate ad Apple Intelligence e alla nuova versione di Siri, chiamata Siri AI, che però non arriverà su iOS e iPadOS dalle nostre parti, almeno all’inizio. Scopriamo tutti i dettagli.

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Apple ha appena inaugurato l’era degli OS 27

A praticamente un anno dall’inaugurazione dell’era degli OS 26, quelli che hanno stravolto la storica numerazione frammentata dei sistemi operativi, in occasione del keynote di apertura della WWDC26, Apple ha inaugurato l’era degli OS 27.

Il colosso di Cupertino ha “spezzato” la tradizione dei comunicati stampa dedicati ai singoli sistemi operativi, dando risalto a Apple Intelligence e Siri AI e raggruppando tutte le nuove “esperienze” all’interno di un unico comunicato stampa.

Sul fronte dei dispositivi supportati, al netto degli iPhone e dei visori supportati che rimangono gli stessi, Apple ha voltato pagina, salutando i computer Mac con CPU Intel e rimuovendo dai dispositivi supportati alcuni iPad, tre generazioni di Apple Watch e le Apple TV più datate; a proposito di Apple TV, tvOS è stato il sistema operativo meno protagonista del keynote.

Ecco le novità emerse dalla Beta 1 di iOS 27

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27, primo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per circa tre mesi, fino alla metà del mese di settembre.

Storicamente, il ciclo di sviluppo principale per iPhone è sempre stato il più interessante in assoluto per svariati motivi. Abbiamo installato la Beta 1 su un iPhone 14 Pro e, al netto delle novità legate ad Apple Intelligence che non possiamo mostrarvi direttamente (ma sono esattamente quelle annunciate dal colosso di Cupertino) e a Siri AI che non arriva da noi, non ci sono poi grossi stravolgimenti rispetto ad iOS 26.

iOS 27 affina il Liquid Glass dando maggiore controllo all’utente

Tra le impostazioni di sistema, Apple ha aggiunto la nuova sezione Aspetto che racchiude al suo interno alcune delle impostazioni precedentemente collocate nella sezione Schermo e luminosità, inclusa la voce Liquid Glass.

Con le ultime release di iOS 26, l’utente poteva regolare il Liquid Glass su due opzioni “Vetro” o “Opaco”. Con iOS 27, invece, l’utente ha a disposizione un cursore che permette di scegliere il livello di trasparenza/opacità del vetro in maniera più fine. La “scala dei valori” va da “più trasparente” a “opaco”.

Apple ha rivisitato le icone di molte app di sistema

Con iOS 27, Apple ha ridisegnato nuovamente le icone delle app di sistema per cercare di perfezionare ulteriormente il Liquid Glass Design e far sì che le icone non appaiano sfocate.

Stando alla descrizione fornita dal colosso di Cupertino, le nuove icone sono “più nitide e dettagliate” e, probabilmente, rappresenteranno un buon compromesso tra l’estetica mantenuta fino ad iOS 18 e il Liquid Glass estremo delle prime iterazioni di iOS 26.

Nuovi sfondi dedicati di iOS 27

Anche con iOS 27 debutta una raccolta di sfondi dedicata e questa è già disponibile con la Beta 1 della prossima versione di iOS. Ecco la descrizione: “Questo sfondo presenta un giocoso contrasto di luci e ombre che prende vita cambiando con l’ora del giorno. Può anche essere personalizzata con il colore che preferisci.”

Lo sfondo è disponibile in tre varianti: iOS 27 (l’utente può scegliere di adattarlo al tema impostato sul dispositivo, al tema chiaro o al tema scuro), Dinamico (varia automaticamente in base all’ora del giorno) e Colore (offre agli utenti la possibilità di scegliere un colore personalizzato che pervade l’intero sfondo).

Arrivano i widget “extra-large”

Con iOS 27 gli utenti hanno a disposizione un nuovo formato di widget sia per la vista “Oggi” che per la schermata Home. Fino a iOS 26, gli utenti potevano scegliere tra widget 2×2 (quadrati piccoli), widget 4×2 (rettangolari) e widget 4×4 (quadrati grandi).

Adesso, gli utenti hanno a disposizione il nuovo formato “extra-large” che si traduce in widget 4×6 (rettangolari grandi): questi widget possono mostrare ancora più informazioni rispetto al widget 4×4 (ad esempio, sul Meteo mostra le previsioni di quattro giorni in più).

iOS 27 rende indipendenti i volumi delle suonerie

Con iOS 27, Apple ha fatto in modo di rendere indipendenti i volumi di sveglie e timer e i volumi di avvisi e suoni di sistema dal volume della suoneria. Al percorso “Impostazioni > Suoni e feedback aptico” sono presenti le nuove opzioni dedicate che, di default, sono impostate con “Usa il volume della suoneria” attivo.

L’utente può disattivare queste opzioni per far comparire due cursori dedicati che consentono di regolare il volume di sveglie e timer e il volume di avvisi e suoni di sistema in maniera indipendente.

iOS 27 consente di nascondere il widget “In riproduzione” dalla schermata di blocco

Un’altra novità di iOS 27, anch’essa già disponibile con la Beta 1, è la possibilità di nascondere il widget “In riproduzione” dalla schermata di blocco; per farlo, basta effettuare uno swipe da destra verso sinistra come se volessimo cancellare una notifica.

Attualmente, però, non c’è un modo immediato per farlo ricomparire: l’unico modo che funziona è interrompere la riproduzione, chiudere l’app, attendere qualche minuto e avviare nuovamente la riproduzione.

Possibilità di salvare un fotogramma di un video come foto

Con iOS 27, durante la riproduzione di un video nell’app Foto, gli utenti avranno la possibilità di salvare un fotogramma del video come foto senza bisogno di effettuare uno screenshot e ritagliare l’immagine. Per sfruttare questa potenzialità, basta selezionare il pulsante con i tre pallini e scegliere la nuova opzione “Salva fotogramma video come foto”.

iOS 27 ridisegna le impostazioni delle AirPods (più recenti)

Il colosso di Cupertino ha ridisegnato le impostazioni dedicate alle AirPods, sempre più ricche di funzionalità con gli ultimi modelli, per renderle più chiare e facilmente “navigabili” dagli utenti (via 9to5Mac).

Non cambia il posizionamento: la via d’accesso è sempre la stessa, in cima alle Impostazioni. Cambia l’organizzazione interna, con le varie opzioni suddivise in sotto-sezioni e non più proposte come elenco con svariati interruttori. Ogni voce è inoltre accompagnata da un’icona che rende ancor più semplice identificare le opzioni a colpo d’occhio.

Anche l’app Dov’è si rifà il trucco

Con iOS 27, l’app Dov’è guadagna finalmente il vero redesign in ottica Liquid Glass: come potrete notare dalla seguente immagine di confronto, la barra di navigazione in basso è ora flottante e semi-trasparente, rispecchiando i canoni del più recente linguaggio di design.

Alla prima apertura dell’app, inoltre, Dov’è informa gli utenti di un paio di novità:

Condivisione della posizione “flessibile” – Gli utenti potranno condividere la loro posizione per una durata temporale personalizzata o fino a una certa data/ora; inoltre, gli utenti potranno mettere in pausa la condivisione della posizione con le singole persone in qualsiasi momento.

– Gli utenti potranno condividere la loro posizione per una durata temporale personalizzata o fino a una certa data/ora; inoltre, gli utenti potranno mettere in pausa la condivisione della posizione con le singole persone in qualsiasi momento. App per Apple Watch ridisegnata – L’app per Apple Watch verrà ridisegnata con un’interfaccia “mappa-centrica” che include azioni rapide e la localizzazione di precisione.

Tutte le nuove funzioni dell’app Apple Music

L’app Apple Music guadagna nuove funzioni con iOS 27. Innanzitutto è stata completamente ridisegnata la pagina dell’artista e adesso, nella parte alta, è presente un pulsante (ben visibile) che avvia la riproduzione casuale dei brani (via 9to5Mac). Oltre al redesign della pagina dell’artista, Apple ha affermato di aver aggiornato le pagine degli album (anche se questa modifica è assente dalla Beta 1).

Andando oltre, il colosso di Cupertino ha aggiornato AutoMix di Apple Music, una funzione che sfrutta l’IA per creare transizioni “sofisticate” nel passaggio tra brani. I nuovi algoritmi dovrebbero generare transizioni più fluide. In aggiunta, l’app dovrebbe risultare più veloce e reattiva, offrire un’esperienza di streaming più affidabile e integrarsi alla perfezione con Siri AI.

Ci sono novità in salsa IA per il Wallet di Apple

Con iOS 27, Apple ha introdotto nuove funzioni per Apple Wallet. La prima funzione si chiama Crea un biglietto ed è pensata per consentire agli utenti di aggiungere al portafogli digitale di aggiungere praticamente qualsiasi cosa. Per sfruttarla, basta effettuare un tap sull’icona “+” nella barra degli strumenti in alto e poi selezionare “Crea un biglietto”.

Crea un biglietto Crea biglietti per eventi, abbonamenti e altro ancora. Ti basta inserire alcuni dettagli personalizzati.

Effettivamente, selezionando Crea biglietto manualmente, gli utenti possono scegliere tra tre versioni: “Standard” (pensata per biglietti generici), “Abbonamento” (pensata per le tessere di abbonamento) e “Evento” (pensata per i biglietti di un evento). Gli utenti potranno compilare i vari campi disponibili e salvare il biglietto nel Wallet.

In alternativa, sui dispositivi che supportano Apple Intelligence, è possibile creare un biglietto scansionando la versione cartacea tramite la fotocamera dello smartphone. Sarà la Visual Intelligence a fare il resto.

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di dividere un conto con Apple Cash (non ci riguarda direttamente). Essa si attiva inquadrando una ricevuta con la modalità Siri dalla Fotocamera: l’opzione si manifesta direttamente nell’interfaccia della fotocamera; l’utente potrà richiedere un pagamento da altri o pagare la propria quota (via 9to5Mac).

Gli abbonati ad iCloud+ guadagnano nuovi vantaggi con iOS 27

Con iOS 27 debutteranno tantissime nuove funzioni di Apple Intelligence e, un po’ come tutti i provider IA, anche il colosso di Cupertino proporrà le varie funzioni con limiti per gli utenti non abbonati. Dal comunicato stampa diffuso da Apple:

Alcune funzioni di Apple Intelligence, tra cui la generazione di immagini, hanno limiti di utilizzo giornaliero perché sfruttano potenti modelli basati su server. È possibile estendere il limite di utilizzo con la maggior parte dei piani di abbonamento iCloud+, che includono anche il supporto di Apple Intelligence per le videocamere compatibili nell’app Casa.

Parlando di “maggior parte dei piani di abbonamento iCloud+”, è praticamente certo che il colosso di Cupertino escluda il piano più economico (quello da 0,99 euro al mese) dalla partita. Le funzioni IA saranno incluse coi piani più costosi.

Per l’accesso a Siri AI (che non arriva da noi) c’è una lista d’attesa

Abbiamo avuto già modo di raccontarvi che Siri AI non arriverà, almeno all’inizio, su iPhone e iPad dalle nostre parti (più in generale, in Europa). Con la Beta 1 di iOS 27, nei Paesi supportati, per accedere alla nuova versione di Siri è necessario iscriversi a una lista d’attesa dalla sezione Siri delle impostazioni di sistema. Questo processo è simile a quello adottato da Apple con iOS 18.1, quando arrivò Apple Intelligence in beta per la prima volta.

In aggiunta, arrivano chiarimenti sui dispositivi “più recenti” che supporteranno i modelli vocali personalizzabili di Siri AI. Sul fronte degli iPhone, abbiamo quindi gli iPhone 17 Pro e iPhone Air; sul fronte degli iPad abbiamo i modelli con almeno chip M4 e 12 GB di memoria unificata; sul fronte dei Mac abbiamo i modelli con almeno chip M3 e 12 GB di memoria unificata; sul fronte dei visori, il tutto è limitato ad Apple Vision Pro M5.

La Beta 1 di iOS 27 include riferimenti all’iPhone pieghevole

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche ora fa, la Beta 1 di iOS 27 nasconde nuovi indizi sul futuro iPhone pieghevole, noto fin qui come iPhone Fold o iPhone Ultra.

Nello specifico, alcuni framework presenti nella beta includono termini come “foldState” e “angleDregrees”, oltre a informazioni sul numero di display integrati nel dispositivo su cui ruota il sistema operativo. Questi riferimenti non erano presenti nel codice di iOS 26.

Nella sessione State of the Union dedicata agli sviluppatori, inoltre, Apple ha annunciato nuove funzioni per il ridimensionamento delle app per iPhone all’interno del mirroring su macOS (ne parleremo poco sotto) e su iPad: l’adattamento dinamico delle interfacce dovrebbe rappresentare un aspetto fondamentale per far sì che la stessa app funzioni a dovere su dispositivi con schermi dal form factor differente.

Un paio di novità dalla Beta 1 di macOS 27 Golden Gate

Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati anche della Beta 1 di macOS 27, chiamato Golden Gate, la prima che fa fuori del tutto i computer Mac con CPU Intel: sono adesso supportati tutti i Mac con Apple Silicon M1 e chip successivi.

Anche per macOS 27 le novità attese sono tantissime, soprattutto sul fronte di Apple Intelligence, ma c’è comunque qualcosa di interessante che vale la pena discutere. Ecco alcune delle novità.

Ecco gli sfondi ufficiali della nuova versione di macOS

Come ogni anno, anche con la nuova versione di macOS debutta una collezione di sfondi dedicata. Contrariamente alla tradizione, Apple non ha chiamato il sistema operativo con il nome di un parco nazionale, di un lago o di un altro luogo naturale: quest’anno, la scelta è ricaduta sull’iconico Golden Gate Bridge di San Francisco. I nuovi sfondi sono caratterizzati da forme curve che compongono un “27” stilizzato.

macOS 27 Golden Gate consente di ridimensionare la finestra di mirroring dell’iPhone

Con macOS 27, Apple migliora l’esperienza con il mirroring di iPhone sui computer Mac, consentendo agli utenti di ridimensionare la finestra con nuovi fattori di forma che vanno oltre rispetto alle proporzioni originali dello schermo dell’iPhone.

New in macOS 27: You can now resize iPhone mirroring to look like an iPad display pic.twitter.com/8rVy7aTCYd — Aaron (@aaronp613) June 8, 2026

Gli utenti possono inoltre accedere al Centro di controllo dell’iPhone direttamente dal computer Mac aggiornato a macOS 27. Questa possibilità non era presente in macOS 26 Tahoe e i suoi aggiornamenti intermedi.

New in macOS 27: You can now open Control Center in iPhone Mirroring pic.twitter.com/mfosIFIiKU — Aaron (@aaronp613) June 8, 2026

macOS 27 indicherà agli utenti quali delle app installate non funzioneranno con macOS 28

Con macOS 27, Apple ha interrotto definitivamente il supporto ai pochi computer Mac superstiti dell’era Intel: adesso, è necessario avere un Mac con almeno il chip Apple Silicon M1. Nel 2028, invece, sarà la volta dell’interruzione del supporto alle app sviluppate per i Mac con CPU Intel.

In tal senso, macOS 27 aggiunge una nuova impostazione “App basate su Intel” che mostra agli utenti quali app smetteranno di funzionare con macOS 28 (via @aaronp613 su X).

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27 e macOS 27 Golden Gate. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando poi la mole di annunci alla WWDC26 e la solita politica di Apple di procedere con implementazioni graduali e di affinare le varie novità introdotte con ogni nuova versione in anteprima, immaginiamo che le prossime Beta 2 possano includere ulteriori novità.