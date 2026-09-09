A oltre un mese dal rilascio del sesto aggiornamento intermedio e quando ormai manca pochissimo al rilascio in forma stabile di tutti i sistemi operativi di nuova generazione, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.6.2 e iPadOS 26.6.2 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

L’aggiornamento si configura come patch correttiva per un bug molto importante che avrebbe potuto penalizzare il colosso di Cupertino nel primo periodo dopo il rilascio di iOS 27 e iPadOS 27. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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iOS 26.6.2 e iPadOS 26.6.2 arrivano su iPhone e iPad

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.6.2 e iPadOS 26.6.2 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

Questi nuovi aggiornamenti equivalgono alla seconda patch correttiva per la versione stabile del sesto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS e arriva a tre settimane esatte dalla precedente patch.

La build che porta con sé iOS 26.6.2 e iPadOS 26.6.2 è la 23G90 (sostituisce la 23G83 rilasciata come versione stabile di iOS 26.6.1 e iPadOS 26.6.1 lo scorso 17 agosto). L’aggiornamento a iOS 26.6.2 ha un peso di 704,6 MB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 26.6.1).

Le novità dell’aggiornamento

Abbiamo già detto poco sopra che questo aggiornamento minore si configura come seconda patch correttiva per il sesto aggiornamento intermedio di iOS 26 e iPadOS 26. Mentre la prima patch correttiva rilasciata a metà agosto si preoccupava di risolvere problemi sul fronte della sicurezza, questa nuova patch va a risolvere un bug critico.

Questo aggiornamento risolve un problema che impediva il download di un aggiornamento software tramite connessione cellulare.

Considerando che iOS 27, iPadOS 27 e tutti gli OS di nuova generazione dovrebbero essere rilasciati in forma stabile la prossima settimana (domani sera sono attese le Release Candidate), senza questo fix gli utenti iPhone e iPad non avrebbero potuto installare il nuovo aggiornamento nel caso in cui non avessero avuto una rete Wi-Fi a disposizione.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento sugli smartphone e sui tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26.6.2 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.4.2 sugli iPad.