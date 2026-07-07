Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il ciclo di sviluppo principale verso i prossimi “OS 27”.

In questo articolo ci concentreremo sulla terza beta delle prossima versione di iOS, raccontandovi le principali novità emerse; c’è spazio anche per un paio di cose interessanti che riguardano le prossime versioni di macOS e watchOS. Abbiamo già avuto modo di raccontarvi che, con la nuova generazione dei sistemi operativi della Mela Morsicata, le principali novità sono legate ad Apple Intelligence e alla nuova versione di Siri, chiamata Siri AI, che però non arriverà su iOS e iPadOS dalle nostre parti, almeno all’inizio. Scopriamo tutti i dettagli.

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Per iOS 27 e soci sono già arrivate le Beta 3

A nemmeno un mese dalle Beta 1 che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo (e l’era degli OS 27) e a un paio di settimane dal rilascio delle precedenti Beta 2, Apple ha da qualche ora rilasciato le nuove Beta 3 per tutti i sistemi operativi di prossima generazione.

Prima di passare all’analisi delle novità emerse da queste versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27: ecco le principali novità emerse dalla Beta 3

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27, terzo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per un paio di mesi, probabilmente fino alla parte iniziale (o al massimo la metà) del mese di settembre.

Storicamente, il ciclo di sviluppo principale per iPhone è sempre stato il più interessante in assoluto per svariati motivi. Abbiamo installato la Beta 3 su un iPhone 14 Pro e, al netto delle novità legate ad Apple Intelligence che non possiamo mostrarvi direttamente (ma che vi mostriamo prendendo “in prestito” immagini da colleghi e insider) e a Siri AI (che inoltre non arriva da noi), non sembrano finora esserci stati grossi stravolgimenti rispetto ad iOS 26.

Nuova animazione per lo sfondo della schermata di blocco

La Beta 3 di iOS 27 porta al debutto una nuova animazione in pieno stile Apple che si concretizza quando l’utente accede al centro delle notifiche (quindi alla schermata di blocco) da qualsiasi altra schermata dell’iPhone. Come potrete notare dal video sottostante, durante lo scorrimento inizieranno a comparire gli elementi che compongono i soggetti dello sfondo; solo quando il il pannello occuperà l’intera schermata, allora verrà mostrato lo “sfondo” dello sfondo.

A proposito di schermata di blocco, segnaliamo inoltre che le due scorciatoie presenti in basso sono ora in nero su un maggior numero di sfondi, probabilmente con l’obiettivo di migliorare il contrasto e favorirne l’individuazione.

Novità tra le impostazioni di sistema con la Beta 3 di iOS 27

La Beta 3 di iOS 27 porta poi alcune novità (più o meno interessanti) tra le Impostazioni di sistema degli iPhone. La prima è reperibile al percorso “Impostazioni > Accessibilità”: qua è stata introdotta la nuova sezione Riconoscimento in tempo reale dedicata alla funzione omonima, pensata per gli utenti ciechi o ipovedenti.

Si tratta di una funzione che sfrutta l’IA on device (ma è disponibile anche su iPhone piuttosto datati) per rilevare e descrivere gli oggetti che il dispositivo vede attraverso la Fotocamera. Gli utenti possono anche porre domande su ciò che è inquadrato. Vi è il supporto ad attività personalizzate.

Al percorso “Impostazioni > App > Foto > Opzioni vista”, è stato aggiunta la nuova opzione “Mostra controlli di valutazione” la cui descrizione non è stata ancora tradotta in italiano (sintomo dei lavori non ancora ultimati): “Display star ratings on photos and videos, and show the rating badge on thumbnails” (lett. “Visualizza le valutazioni a stelle su foto e video e mostra il badge di valutazione sulle miniature“). Quando attivata, questa opzione aggiunge a Foto un sistema di valutazione a stelle (da uno a cinque) che permette agli utenti di dare un voto a foto e video.

La terza e ultima novità che sembra essere stata implementata tra le impostazioni di sistema riguarda le AirPods e, più nello specifico, i modelli più recenti. Già la Beta 1, il team di sviluppo aveva messo a disposizione dei beta tester una nuova interfaccia che rende più chiare e facilmente navigabili le impostazioni delle cuffie.

Con la Beta 3 di iOS 27, Apple ha aggiunto un nuovo cursore che consente agli utenti di regolare la modalità d’ascolto tra “più trasparenza” o “più cancellazione del rumore” rispetto alla modalità adattiva di base (via @aaronp613 su X).

Arriva la possibilità di regolare velocità ed espressività della voce di Siri

Con iOS 27, ma solo sugli iPhone “più avanzati” (quelli con 12 GB di RAM, ovvero iPhone Air e gli iPhone 17 Pro), gli utenti potranno regolare velocità ed espressività della voce di Siri; la Beta 2 aveva aggiunto il badge “Coming soon” (lett. “In arrivo”) alle due opzioni, collocate nella schermata per personalizzare la voce dell’assistente. La nuova Beta 3, invece, rende queste due opzioni pienamente operative. Il seguente video (via @aaronp613 su X) le mostra in azione.

New on iOS 27 beta 3: Customize Your Siri Voice pic.twitter.com/e8y3LRHNcI — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

Altre novità minori dalla Beta 3 di iOS 27

Al netto di queste novità “principali”, dalla Beta 3 di iOS 27 sono emerse altre novità “minori” che meritano comunque di essere menzionate.

Nuova icona per l’app Promemoria – Apple ha aggiornato l’icona per far sì che i “punti dell’elenco” rispecchino i canoni del Liquid Glass Design.

– Apple ha aggiornato l’icona per far sì che i “punti dell’elenco” rispecchino i canoni del Liquid Glass Design. C’è stata una riorganizzazione nell’app Mappe – Apple ha aggiunto un disclaimer all’app Mappe per suggerire agli utenti che le preferenze per la pianificazione di un itinerario non sono state eliminate ma semplicemente riorganizzate; esse sono ora accessibili dalle opzioni.

– Apple ha aggiunto un disclaimer all’app Mappe per suggerire agli utenti che le preferenze per la pianificazione di un itinerario non sono state eliminate ma semplicemente riorganizzate; esse sono ora accessibili dalle opzioni. Una piccola novità per il Centro di Controllo – il Centro di Controllo degli iPhone è ora in grado di mostrare la tipologia di connessione alla rete mobile (EDGE, 4G/LTE, 5G) anche quando il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Nuovi sfondi e screensaver per macOS 27 Golden Gate dalla Beta 3

Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati anche della Beta 3 di macOS 27, chiamato Golden Gate, la prima generazione del sistema operativo che fa fuori del tutto i computer Mac con CPU Intel: sono adesso supportati tutti i Mac con Apple Silicon M1 e chip successivi.

Con la terza versione in anteprima del ciclo di sviluppo, il colosso di Cupertino ha introdotto nuovi sfondi e nuovi screensaver per i computer Mac che richiamano proprio il nome del sistema operativo: Golden Gate Sunset e Golden Gate Night (via 9to5Mac). Poco sotto, trovate un video che mostra l’anteprima dello screensaver Golden Gate Sunset.

New in macOS 27 beta 3: macOS Golden Gate screensaver pic.twitter.com/IqZte1BCbA — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

La Beta 3 di watchOS 27 “sblocca” Siri AI sugli Apple Watch

A differenza della precedente tornata di beta, la Beta 3 di watchOS 27 è arrivata in contemporanea con le altre. Essa si configura (almeno al di fuori dell’Europa) come la versione in anteprima più interessante del ciclo di sviluppo per i possessori di Apple Watch perché porta al polso degli utenti Siri AI e l’app dedicata all’assistente (via 9to5Mac).

Gli utenti che eseguono questa versione in anteprima e che sfruttano il loro smartwatch in accoppiata con uno degli iPhone che supporta Apple Intelligence (dagli iPhone 15 Pro in avanti), possono godere dell’integrazione della nuova versione di Siri potenziata dall’IA e troveranno l’app Siri direttamente nella griglia (o nell’elenco) delle app.

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27, macOS 27 Golden Gate e watchOS 27. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando poi la mole di annunci alla WWDC26 e la solita politica di Apple di procedere con implementazioni graduali e di affinare le varie novità introdotte con ogni nuova versione in anteprima, immaginiamo che le prossime Beta 4 possano includere ulteriori novità.