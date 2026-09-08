In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da quasi un anno).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di settembre 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Windows 11: arriva il Patch Tuesday di settembre 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha appena avviato il rilascio del Patch Tuesday di settembre 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11, incluse le più recenti 25H2 e 26H1 (quella riservata ai PC basati su architettura Arm).

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per i PC “Windows on ARM” che eseguono la più recente versione 26H1, arriva la build 28000.2954 (codice di aggiornamento KB5124012); per coloro che eseguono la versione 25H2 arriva la build 26200.9445 (codice aggiornamento KB5124008); per coloro che eseguono la versione 24H2 arriva la build 26100.9445 (codice aggiornamento KB5124008); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.7582 (codice aggiornamento KB5122880).

Le novità sul fronte della sicurezza (settembre 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di settembre 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte ben 999 vulnerabilità (di cui 974 scovate da Microsoft e 25 scovate da terzi). Di queste, due risultano contrassegnata come critiche e sfruttate attivamente da malintenzionati:

CVE-2026-85880 (sfruttata attivamente) Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2026-81963 (sfruttata attivamente) Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability



Le altre novità del Patch Tuesday di settembre 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di settembre 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con i seguenti aggiornamenti l’aggiornamento facoltativo del 27 agosto 2026, rilasciato tramite la build 28000.2804 (codice KB5120996) per la versione 26H1 e tramite le build 26200.9278 e 26100.9278 (codice KB5120998) per le versioni 25H2 e 24H2. La versione meno recente del sistema operativo (23H2) non riceve più da qualche tempo aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Il seguente riepilogo illustra i principali miglioramenti qualitativi introdotti da questo aggiornamento. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area interessata dalla modifica. [Aggiornamenti di sicurezza] Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla sicurezza. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità di sicurezza risolte da questo aggiornamento, consultare la Guida agli aggiornamenti di sicurezza .

Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla sicurezza. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità di sicurezza risolte da questo aggiornamento, consultare la Guida agli aggiornamenti di sicurezza . [Avvio protetto] Questo aggiornamento include ulteriori dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di Avvio protetto . La distribuzione dei certificati tramite gli aggiornamenti di Windows continuerà nei prossimi mesi su PC supportati e dispositivi aziendali non gestiti.

Questo aggiornamento include ulteriori dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di Avvio protetto . La distribuzione dei certificati tramite gli aggiornamenti di Windows continuerà nei prossimi mesi su PC supportati e dispositivi aziendali non gestiti. [Mouse] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che impediva la corretta visualizzazione delle impostazioni personalizzate del cursore del mouse, inclusi stile e colore del puntatore. Le opzioni e i colori del cursore selezionati ora funzionano come previsto.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che impediva la corretta visualizzazione delle impostazioni personalizzate del cursore del mouse, inclusi stile e colore del puntatore. Le opzioni e i colori del cursore selezionati ora funzionano come previsto. [Personalizzazione] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui lo sfondo del desktop e altre impostazioni di personalizzazione potrebbero non caricarsi correttamente, causando la visualizzazione di uno sfondo del desktop nero.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui lo sfondo del desktop e altre impostazioni di personalizzazione potrebbero non caricarsi correttamente, causando la visualizzazione di uno sfondo del desktop nero. [Teams e Outlook su PC Arm64] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che poteva causare la chiusura imprevista di Microsoft Teams e Microsoft Outlook sui PC basati su architettura Arm64.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che poteva causare la chiusura imprevista di Microsoft Teams e Microsoft Outlook sui PC basati su architettura Arm64. [Data e ora] Questo aggiornamento adegua l’ora standard del Marocco per riflettere la transizione del Marocco al fuso orario UTC+00:00 permanente, in vigore dal 20 settembre 2026. Questa modifica garantisce che venga visualizzata l’ora locale corretta dopo la transizione.

Questo aggiornamento adegua l’ora standard del Marocco per riflettere la transizione del Marocco al fuso orario UTC+00:00 permanente, in vigore dal 20 settembre 2026. Questa modifica garantisce che venga visualizzata l’ora locale corretta dopo la transizione. [Reindirizzamento audio di Desktop remoto] Questo aggiornamento risolve un problema relativo al reindirizzamento audio di Desktop remoto che, in determinate configurazioni, potrebbe impedire la riproduzione dell’audio di una sessione remota sul dispositivo locale.

Questo aggiornamento risolve un problema relativo al reindirizzamento audio di Desktop remoto che, in determinate configurazioni, potrebbe impedire la riproduzione dell’audio di una sessione remota sul dispositivo locale. [Registrazione del client OMA-DM] Questo aggiornamento migliora la registrazione diagnostica per il client OMA-DM, fornendo informazioni aggiuntive utili per la risoluzione dei problemi di connessione al server di gestione dei dispositivi. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (26H1, 25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Security Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi mesi, la storia si ripete anche a settembre 2026.

Microsoft sta distribuendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.7725 (per la versione 21H2) e la 19045.7725 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5122878 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: