Un notebook gaming che pesa meno di due chili e mezzo, con GPU RTX 5070 dentro, che scende sotto i 1.350€. Non è un errore di stampa e nemmeno un miraggio. Acer Nitro V 16S AI con Ryzen AI 9 365 tocca ora il suo prezzo più basso di sempre, con un calo deciso rispetto alle cifre viste fino a poche settimane fa. Chi cerca prestazioni da gaming vero in un formato sottile farà bene a continuare a leggere.

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Acer Nitro V 16S AI, potenza sottile con RTX 5070 e Ryzen AI 9

La configurazione ANV16S-61 rappresenta il top della gamma Nitro V 16S AI, con una scocca sottile fino a 19,9 mm che rompe gli schemi del tradizionale notebook da gaming. Sotto la cover in metallo batte il cuore di AMD Ryzen AI 9 365, processore da 50 TOPS che unisce core veloci, gestione della memoria a bassa latenza e una NPU dedicata per le funzionalità Copilot+ PC di Windows 11.

Ad affiancarlo troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, GPU di nuova generazione basata su architettura Blackwell che supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, Ray Reconstruction e Super Resolution grazie ai Tensor core di quinta generazione. Il risultato è un frame rate elevato anche nei titoli più esigenti, senza dover rinunciare alla portabilità.

Il display IPS da 16 pollici WQXGA (2560×1600) con refresh rate fino a 180Hz garantisce fluidità visiva sia in gioco che durante il lavoro creativo. A completare il quadro ci sono 32GB di RAM DDR5 e 1TB di SSD NVMe, tagli generosi che assicurano multitasking senza intoppi e spazio sufficiente per librerie di giochi anche pesanti.

Non manca l’attenzione ai dettagli tipica della serie Nitro: connettività Wi-Fi 6E, Ethernet Intel Killer E2600, webcam FHD con otturatore fisico per la privacy e sistema di raffreddamento a doppia ventola gestibile tramite il software NitroSense. Le recensioni della gamma correlata hanno confermato un buon rapporto qualità-prezzo, prestazioni solide e un’autonomia superiore alla media della concorrenza.

Sconto minimo storico, i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino di Acer Nitro V 16S AI con questa configurazione si attesta sui 2.349€, ma il notebook era già sceso a 1.799€ su MediaWorld. Ora Amazon propone la stessa macchina a 1.349€, un calo che porta lo sconto reale rispetto al prezzo precedente al 25%, con un risparmio secco di 450€. Considerando il prezzo di listino originale, il taglio complessivo supera addirittura i 1.000€.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione top con Ryzen AI 9 365 e RTX 5070, un’occasione che difficilmente si ripresenta a breve viste le quotazioni recenti sul mercato italiano. La disponibilità è però limitata, quindi conviene muoversi in fretta prima che le scorte finiscano.

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