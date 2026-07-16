Oltre ad aver esteso ai beta tester pubblici il ciclo di sviluppo verso gli OS 27, che sul ramo “per lo sviluppo” è già alla beta 3 (e qua vi abbiamo raccontato le principali novità), Apple sta lavorando per mettere a punto il firmware di prossima generazione per le AirPods.

Dopo un mesetto in beta “per lo sviluppo”, anche il firmware di prossima generazione per le AirPods è stato rilasciato sotto forma di beta pubblica e consente agli utenti, in possesso di cuffie compatibili e di un iPhone aggiornato ad iOS 27, di testare in anteprima alcune novità interessanti, a partire dal nuovo equalizzatore personalizzato. Scopriamo tutti i dettagli.

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Apple ha rilasciato la prima beta pubblica del nuovo firmware per le AirPods

Come anticipato in apertura, con la beta pubblica di iOS 27 (e degli altri OS 27), Apple ha rilasciato anche la prima versione beta pubblica del firmware per le AirPods ancora supportate:

La versione del firmware in distribuzione è la 9.0.314 (build 9A314b) che va a sostituire le precedenti build 8E258 (Max 2), 8B41 (Pro 3 e Pro 2), 8B39 (quarta generazione). Tutti gli altri modelli di cuffie del colosso di Cupertino non avevano ricevuto nemmeno la versione 8 (alcune erano rimaste alla versione 6) del firmware.

Arriva l’equalizzatore personalizzato

Coloro che decideranno di installare la beta pubblica del firmware delle AirPods potranno beneficiare di una novità tanto richiesta quanto attesa dagli utenti: Apple ha infatti introdotto l’equalizzatore personalizzato a livello di sistema.

Gli utenti possono quindi regolare con maggiore controllo il suono delle proprie cuffie, agendo su bassi, medi e alti per trovare l’equilibrio che rispecchia maggiormente i loro gusti. Non si tratta di un equalizzatore super completo (anzi, è piuttosto minimal) ma meglio averlo che non averlo. Il colosso di Cupertino suggerisce che:

“Le AirPods sono progettate e realizzate da Apple per riprodurre fedelmente musica, programmi TV, film e chiamate. Se preferisci un profilo audio diverso, puoi personalizzare il modo in cui gli AirPods riproducono qualsiasi contenuto audio.”

Su iOS 27 cambiano anche le impostazioni dedicate

Già con la Beta 1 di iOS 27, il colosso di Cupertino aveva ridisegnato le impostazioni dedicate alle AirPods, sempre più ricche di funzionalità con gli ultimi modelli, per renderle più chiare e facilmente “navigabili” dagli utenti.

Non cambia il posizionamento: la via d’accesso è sempre la stessa, in cima alle Impostazioni. Cambia l’organizzazione interna, con le varie opzioni suddivise in sotto-sezioni e non più proposte come elenco con svariati interruttori. Ogni voce è inoltre accompagnata da un’icona che rende ancor più semplice identificare le opzioni a colpo d’occhio.

Con la Beta 3, poi, Apple ha aggiunto un nuovo cursore che consente agli utenti di regolare la modalità di ascolto tra “più trasparenza” o “più cancellazione del rumore”, andando oltre rispetto alla modalità Adattiva di base.

Troviamo poi l’integrazione di Siri AI (solo con iPhone compatibili) e un paio di novità che riguardano esclusivamente il modello Pro di terza generazione: l’integrazione con GymKit (che non richiede più un Apple Watch per l’esperienza completa su iPhone) e la ricerca di precisione nell’app Dov’è.

Come ottenere la beta pubblica del firmware delle AirPods

Per ottenere la versione “beta pubblica” del firmware delle AirPods (sui modelli compatibili sopra-citati), è necessario accedere alle impostazioni di iPhone con le cuffie connesse, entrare nella sezione “Bluetooth”, effettuare un tap sulla “(i)” accanto al nome delle cuffie, scorrere in basso e attivare l’opzione “Aggiornamenti beta per AirPods”.