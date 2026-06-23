Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il ciclo di sviluppo principale verso i prossimi “OS 27”.

In attesa che arrivi la beta 2 anche per watchOS 27, in questo articolo ci concentreremo sulla seconda beta delle prossime versioni di iOS e macOS, raccontandovi le principali novità emerse. Abbiamo già avuto modo di raccontarvi che, con la nuova generazione dei sistemi operativi della Mela Morsicata, le principali novità sono legate ad Apple Intelligence e alla nuova versione di Siri, chiamata Siri AI, che però non arriverà su iOS e iPadOS dalle nostre parti, almeno all’inizio. Scopriamo tutti i dettagli.

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Per iOS 27 e soci sono già arrivate le Beta 2

A due settimane dalle precedenti Beta 1 che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo (e l’era degli OS 27), Apple ha rilasciato le nuove Beta 2 per tutti i sistemi operativi al netto di watchOS 27.

Prima di passare all’analisi delle novità emerse dalle nuove versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27: ecco le principali novità emerse dalla Beta 2

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27, secondo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per due mesi e mezzo, probabilmente fino alla parte iniziale (o al massimo la metà) del mese di settembre.

Storicamente, il ciclo di sviluppo principale per iPhone è sempre stato il più interessante in assoluto per svariati motivi. Abbiamo installato la Beta 2 su un iPhone 14 Pro e, al netto delle novità legate ad Apple Intelligence che non possiamo mostrarvi direttamente (ma che vi mostriamo prendendo “in prestito” immagini da colleghi e insider) e a Siri AI (che inoltre non arriva da noi), non sembrano finora esserci stati grossi stravolgimenti rispetto ad iOS 26.

Novità legate a Siri AI e Apple Intelligence

La Beta 2 di iOS 27 introduce alcuni miglioramenti (e alcune novità) legate al mondo di Apple Intelligence, a partire da Siri AI (che sembra essere diventato molto più veloce rispetto alla beta 1). Ecco le principali:

Nelle app di “scrittura” come Note, Mail, Messaggi (ma non solo), la tastiera predefinita mostra un nuovo pulsante “Scrivi con Siri” che semplifica l’individuazione dell’opzione per usare l’assistente durante la scrittura. Nella precedente beta questo strumento veniva mostrato solo selezionando del testo (via @aaronp613 su X).

Con iOS 27, ma solo sugli iPhone “più avanzati” (quelli con 12 GB di RAM), gli utenti potranno regolare velocità ed espressività della voce di Siri; la nuova Beta 2 aggiunge il badge “Coming soon” (lett. “In arrivo”) a queste due opzioni nella schermata per personalizzare la voce dell’assistente (via @aaronp613 su X).

Nell’app Siri è disponibile una nuova opzione che consente di selezionare più conversazioni da eliminare contemporaneamente (via MacRumors).

Nella sezione Siri delle impostazioni di sistema è stata aggiunta la nuova sotto-sezione Visual Intelligence che, al suo interno, include la sola opzione Highlight to Image Search, disattivata per impostazione predefinita; attivandola, le immagini verranno inviate automaticamente a servizi di terze parti quando si evidenziano soggetti al fine di trovare immagini simili (via MacRumors).

Novità di Apple Wallet

Con la Beta 2 di iOS 27 vengono implementate un paio di novità a Apple Wallet, il portafogli digitale predefinito del colosso di Cupertino:

Creazione manuale di un biglietto – Questa novità di iOS 27 è stata ottimizzata per dare agli utenti un ulteriore livello di personalizzazione rispetto al passato; oltre a scegliere il colore di sfondo del pass, gli utenti potranno regolare anche la “texture” sullo sfondo tra “Bagliori”, “Raggi” e “Vetro” o, in alternativa, optare per il solo colore (che si poteva modificare già con la Beta 1).

Nuova funzione “Informazioni dettagliate” – Questa nuova funzione (che non è ancora completamente implementata, almeno dalle nostre parti) permetterà agli utenti di collegare i propri conti a Wallet “per visualizzare informazioni sulle spese, transazioni ricorrenti , saldi e altro ancora“.

L’app AirPort Utility verrà dismessa con iOS 27

Nelle note di rilascio che accompagnano la Beta 2 di iOS 27 (e iPadOS 27), Apple ha informato circa la dismissione dell’app AirPort Utility che non sarà più disponibile al download da App Store (questa modifica coinvolge anche macOS 27).

L’app Utility AirPort non sarà più disponibile per il download sull’App Store. Se l’avete già scaricata, potete ancora scaricarla nuovamente. Quando si utilizza AirPort Utility su iOS 27 e versioni successive, il funzionamento non è garantito.

Per chi non lo sapesse, AirPort Utility è un’applicazione ufficiale di Apple progettata per configurare, gestire e monitorare le basi Wi-Fi della linea AirPort (come AirPort Express, AirPort Extreme e Time Capsule), dispositivi che non sono più in produzione da parecchi anni.

Altre novità dalla Beta 2 di iOS 27

Al netto di queste novità “principali”, dalla Beta 2 di iOS 27 sono emerse altre novità “minori” che meritano comunque di essere menzionate.

Widget “In riproduzione” della schermata di blocco – Nella prima implementazione, quella della Beta 1, il nuovo widget “In riproduzione” che può essere rimosso dalla schermata di blocco aveva un grosso limite: non c’era un modo immediato per farlo ricomparire se non chiudere l’app di riproduzione musicale e attendere qualche minuto; con la Beta 2 basterà interrompere la riproduzione e riprenderla per farlo comparire nuovamente.

Novità nell’app Fotocamera – Con la Beta 2 di iOS 27, quando gli utenti attivano uno strumento “nascosto” nell’app Fotocamera (regolando l’esposizione, scegliendo uno stile o un filtro), l’area intorno al pulsante degli strumenti viene evidenziata in giallo.

Novità nell’app Messaggi coi messaggi RCS – gli utenti possono ora rispondere a uno specifico messaggio RCS (via @aaronp613 su X) semplicemente effettuando una pressione prolungata su di esso e selezionando l’opzione “Rispondi”; in aggiunta, se un utente iPhone reagisce a un’immagine ricevuta tramite messaggistica RCS, gli utenti Android vedranno correttamente la reazione invece di una dicitura testuale (via @aaronp613 su X).

Apple TV si può aggiornare da remoto con l’app Casa – A partire dalla Beta 2 di iOS 27, gli utenti in possesso di un dispositivo Apple TV possono usufruire della nuova funzionalità di aggiornamento da remoto del dispositivo che è stata aggiunta all’app Casa (via MacRumors).

Novità legate a HomeKit – Tenendo premuto a lungo sulle notifiche in arrivo dalle telecamere HomeKit Secure Video, è possibile visualizzare il video dell’avviso di movimento e accendere le luci che si trovano nelle vicinanze della telecamera di sorveglianza; in aggiunta sono stati risolti alcuni bug legati agli accessori HomeKit (via MacRumors).

Notifiche di backup iCloud – Il codice sorgente della Beta 2 di iOS 27 suggerisce che, nel caso in cui iCloud non funzioni correttamente (ad esempio per un disservizio), l’iPhone mostrerà agli utenti un avviso quando tenteranno di eseguire il backup o il ripristino del dispositivo (via @aaronp613 su X).

Un paio di novità dalla Beta 2 di macOS 27 Golden Gate

Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati anche della Beta 2 di macOS 27, chiamato Golden Gate, la prima generazione del sistema operativo che fa fuori del tutto i computer Mac con CPU Intel: sono adesso supportati tutti i Mac con Apple Silicon M1 e chip successivi.

Anche con macOS 27 stanno debuttando un sacco di novità, soprattutto sul fronte di Apple Intelligence, ma le varie beta del ciclo di sviluppo sono meno “in evoluzione” di quelle per iOS; c’è comunque qualcosa che vale la pena discutere. Vediamo due novità.

Addio al supporto a Time Capsule

Come abbiamo raccontato poco sopra in merito a iOS 27, anche le note di rilascio della Beta 2 di macOS 27 Golden Gate raccontano della dismissione dell’app AirPort Utility: gli utenti che hanno già installato questa funzione potranno continuare a utilizzarla ma sarà impossibile effettuare nuove installazioni.

Con macOS Golden Gate, inoltre, Apple sta eliminando il supporto per AirPort Proximity: ciò significa che la funzione Time Machine sui Mac non funzionerà più con AirPort Time Capsule; la fine del supporto (che arriva dopo quasi due decenni dall’introduzione, avvenuta nel 2008) è dovuta, in primis, a limitazioni hardware legate alla sicurezza.

La Beta 2 aggiunge l’icona di Golden Gate alle impostazioni

La Beta 2 di macOS 27 Golden Gate aggiunge l’icona corretta del sistema operativo di nuova generazione alle impostazioni di sistema (via @aaronp613 su X).

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27 e macOS 27 Golden Gate. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando poi la mole di annunci alla WWDC26 e la solita politica di Apple di procedere con implementazioni graduali e di affinare le varie novità introdotte con ogni nuova versione in anteprima, immaginiamo che le prossime Beta 3 possano includere ulteriori novità.