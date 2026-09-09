Il set LEGO PlayStation (set 72306) uscirà il 1° ottobre al prezzo di 159,99 €, ma la vera sorpresa è già dietro l’angolo: il team svizzero che ha trasformato il set LEGO Game Boy in una console funzionante con il BrickBoy sta preparando un kit simile per il nuovo set. Si chiama BrickStation, e promette di farvi giocare ai vostri classici PS1 direttamente dai mattoncini.

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BrickStation: come funziona il kit di modding

Il progetto è ancora in fase di sviluppo molto precoce il fondatore Thomas Bertani ha ammesso di non avere ancora il set fisico ma le idee sono già chiare. Il cuore del modding kit sarà un Raspberry Pi Zero 2 W, racchiuso in un involucro ABS che si inserisce nel vano del diorama di Ape Escape all’interno della riproduzione di LEGO PlayStation.

Insomma, al posto di uno dei diorama (che potrete comunque esporre a lato) troverete l’elettronica.

Il BrickStation supporterà l’emulazione PS1 con output HDMI, funzionerà con il pulsante di accensione del set originale e garantirà un’esperienza a piena risoluzione e pieno frame rate. Potrete collegare controller cablati via USB, ma anche usare controller wireless il DualSense (che in Italia costa circa 59,90 €) è perfettamente compatibile. Se avete un vecchio controller PlayStation cablato originale, potete anche acquistare il kit di modding 8BitDo per renderlo wireless.

Il team ha già anticipato che ci saranno funzionalità extra e “chicche” aggiuntive, da annunciare in futuro. E a differenza di molti kit amatoriali, il BrickStation punta a ottenere tutte le certificazioni necessarie, il che potrebbe influire sul prezzo finale, ma garantisce anche conformità normativa e sicurezza.

Prezzi e tempistiche del set LEGO e del kit

Il set LEGO PlayStation (72306) arriverà sugli scaffali il 1° ottobre al prezzo di 159,99 €. Con 1.911 pezzi, riproduce la console in scala quasi 1:1 (circa 26 cm di larghezza) e lascia molto spazio interno una benedizione per il modding, molto più semplice rispetto a quanto fu con il Game Boy.

Per il BrickStation, invece, la campagna Kickstarter è attesa entro fine mese (settembre 2026), probabilmente in concomitanza con l’uscita del set LEGO. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo, ma sicuramente costerà più dei tipici kit fan-made per via delle certificazioni. Potete già registrarvi sul sito ufficiale per ricevere aggiornamenti sullo sviluppo.

Se vi state chiedendo se l’esperienza sarà all’altezza del BrickBoy il kit per il LEGO Game Boy che ha finanziato con successo su Kickstarter a dicembre 2025 il team ha promesso di replicare lo stesso livello di qualità, aggiungendo il supporto per cartucce originali tramite un add-on opzionale (come già visto per il BrickBoy). In pratica, potrete giocare alle vostre ROM PS1 legalmente ottenute (o ai freeware/homebrew) con una console che sembra uscita direttamente dal 1994, ma con collegamenti moderni.