In occasione del keynote di apertura della WWDC26, come da programma, Apple ha presentato iOS 27, sistema operativo che arriverà sugli iPhone supportati in autunno e che non va a stravolgere (ma ad affinare) il linguaggio di design introdotto lo scorso anno, ovvero il Liquid Glass Design.

Andando oltre l’estetica, il colosso di Cupertino si è concentrato principalmente su miglioramenti e ottimizzazioni, oltre che sull’introduzione di nuove funzionalità, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente a 360 gradi. Scopriamo tutte le novità.

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Apple presenta iOS 27 alla WWDC26

Il keynote di apertura della WWDC26 si apre, come di consueto, con l’annuncio da parte di Apple della nuova generazione dei propri sistemi operativi. Niente sorprese, a differenza dello scorso anno: le nuove versioni sono iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27.

In questo articolo ci preoccupiamo del sistema operativo per iPhone che mantiene, seppur con affinamenti, il design introdotto lo scorso anno e introduce un sacco di novità, sia sotto il cofano che non. Protagonista principale del keynote è stata l’IA, con Apple Intelligence e Siri AI. Ecco le parole di Craig Federighi, vicepresidente senior della divisione Software Engineering presso Apple:

“I prodotti Apple sono una parte essenziale della vita delle persone, e quest’anno introduciamo nuove, potenti funzioni per aiutare l’utente in ancora più modi”, ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Stiamo integrando l’ultima generazione di Apple Intelligence in tutte le nostre piattaforme. Stiamo introducendo Siri AI, una Siri profondamente più intelligente, capace e con conoscenze più vaste. Stiamo espandendo le nostre funzioni di sicurezza per i minori, mettendo a disposizione nuovi strumenti intuitivi per le famiglie. Infine, stiamo rendendo tutte le nostre piattaforme ancora più veloci, affidabili e piacevoli”.

Nuove funzioni di Apple Intelligence e Siri AI

Apple Intelligence è stata (quasi) ri-progettata da zero sfruttando fondendo i modelli di Apple e i modelli Gemini di Google: l’unica “certezza” rimane l’occhio verso la salvaguardia della privacy degli utenti; tutte le funzioni girano on-device o, al limite, con il Private-cloud computing del colosso di Cupertino.

Dopo tantissime promesse disattese, con iOS 27 e soci debutta finalmente la nuova versione di Siri realmente potenziata dall’intelligenza artificiale. La nuova versione dell’assistente digitale di Apple, potenziata da Apple Intelligence, cambia nome: ora si chiama Siri AI.

L’assistente guadagna nuove capacità, un’app dedicata e un nuovo design. Tra le nuove capacità rientra una maggiore comprensione della richiesta dell’utente, ora davvero compatibile con il linguaggio naturale e con le richieste complesse, una maggiore comprensione del contenuto presente sullo schermo e la capacità di attingere al contesto personale dell’utente.

Le risposte fornite diventano decisamente più complete e dettagliate. La nuova app dedicata, disponibile su tutti i sistemi operativi, raccoglie tutte le conversazioni che l’utente ha avuto con l’assistente.

Siri AI guadagna inoltre un nuovo modello vocale di livello decisamente superiore, messo a punto per trasmettere feedback da persona “reale”: l’assistente è più espressivo ma la voce può essere personalizzata finemente dall’utente per quanto concerne tono, velocità ed espressività.

Write with Siri è molto più di un semplice compagno di scrittura: corregge le bozze, fornisce agli utenti uno strumento di creazione delle bozze da zero, può scrivere un intero messaggio (o una mail) direttamente seguendo le indicazioni fornite dall’utente.

In ultimo, nella Fotocamera degli iPhone arriva la nuova Siri Mode, funzione che consente all’assistente di sfruttare “gli occhi” dello smartphone per aiutare gli utenti a comprendere cosa stanno guardando, con annessa possibilità di approfondire ulteriormente.

Nuovi controlli parentali e aggiornamenti per Tempo di utilizzo

Andando oltre rispetto alle nuove funzioni IA, Apple ha presentato strumenti, intuitivi e facili da usare, che aiutano i genitori a gestire i contenuti che i loro figli possono vedere, le persone con cui possono interagire e i momenti in cui possono accedere alle app.

Al centro di tutto c’è l’account per i minori che, una volta configurato, permette di attivare immediatamente protezioni specifiche a seconda della fascia d’età nell’intero sistema. I genitori potranno anche richiedere l’approvazione per ogni nuovo contatto aggiunto dai propri figli e impostare interventi automatici nel caso in cui venissero condivisi contenuti espliciti o violenti con loro.

Su Tempo di utilizzo, invece, si fanno spazio nuovi strumenti che vogliono aiutare l’utente ad adottare abitudini più sane nel tempo trascorso davanti allo schermo: limiti di utilizzo giornaliero per i giochi, le app di intrattenimento e i social; i genitori possono gestire le app a cui figli e figlie hanno accesso nei diversi momenti della giornata.

In aggiunta Tempo di utilizzo ha un nuovo design più intuitivo per i genitori e per tutti, permettendo di visualizzare a colpo d’occhio l’utilizzo medio del dispositivo e quali app sono state usate principalmente dai figli.

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Gli utenti hanno maggiore libertà sulla gestione del Liquid Glass

Uno degli obiettivi di Apple con tutti gli OS 27, e quindi anche con iOS 27, è quello di rendere i propri prodotti più reattivi, affidabili e piacevoli da usare. In tal senso, il design diventa ancor più curato.

Tra le impostazioni è stato introdotto un nuovo cursore che offre all’utente la possibilità di regolare l’aspetto del Liquid Glass tra “ultra-trasparente” e “completamente colorato”. In aggiunta, le icone delle app sono state aggiornate in modo da risultare più nitide e definite.

Altre novità di iOS 27

In generale, iOS 27 diventa molto più veloce della versione precedente: Apple parla di avvio delle app più veloce nell’ordine del 30%, caricamento di nuove foto nella galleria più veloce nell’ordine del 70% e trasferimento di file con AirDrop più veloce nell’ordine dell’80%.

Con la prossima versione di iOS, gli iPhone sono in grado di scegliere in modo più automatico la connessione a Internet più veloce e affidabile disponibile tra quella Wi-Fi e la rete cellulare a seconda del contesto.

Il nuovo aggiornamento punta poi su accessibilità e integrazione con VoiceOver che diventa più intelligente, può fornire descrizioni dettagliate delle immagini e può essere richiamato direttamente dal pulsante Azioni. Abbiamo anche i sottotitoli automatici (e tradotti) per qualsiasi video oltre a nuovi strumenti per l’app Lente. Queste novità erano state anticipate lo scorso 20 maggio.

Andando oltre, l’app Salute introduce il monitoraggio e il supporto informativo per la perimenopausa e la menopausa. L’app Mappe ora include una visualizzazione “flyover iper-realistica” grazie ai modelli di intelligenza visiva. Le cuffie AirPods guadagnano un equalizzatore personalizzato a tre bande. La tecnologia GymKit sbarca direttamente su iPhone e sulle AirPods Pro 3 per sincronizzare i dati degli allenamenti con i macchinari cardio compatibili.

Modelli di iPhone compatibili con iOS 27

Nonostante alcuni rumor della vigilia suggerissero la probabile dipartita dei modelli più datati, Apple ha invece mantenuto in blocco l’elenco dei dispositivi supportati nel passaggio da iOS 26 a iOS 27. Di seguito riportiamo la lista completa degli iPhone compatibili con iOS 27:

Quando uscirà iOS 27?

iOS 27 è stato annunciato da Apple durante il keynote di apertura della WWDC26, lunedì 8 giugno 2026. Il rilascio della versione stabile è previsto per la prima metà di settembre 2026 in concomitanza con la presentazione della prossima serie di smartphone di Apple: quest’anno dovrebbe cambiare qualcosa e potremmo conoscere solo gli iPhone 18 Pro, oltre al primo iPhone pieghevole del colosso di Cupertino, all’evento settembrino.

Per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program, la prima versione in anteprima di iOS 27 sarà disponibile al download a brevissimo (attraverso il portale degli sviluppatori di Apple o il canale dedicato nella sezione Aggiornamenti) mentre la prima beta pubblica sarà rilasciata già durante il mese di luglio nel canale dedicato.