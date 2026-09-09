Apple annuncerà il primo iPhone pieghevole della storia alle 19:00 di oggi: il dispositivo verrà presentato assieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max ma catalizzerà assolutamente l’attenzione di tutti per svariati motivi. L’ultimo potrebbe essere il nome: iPhone Duo.

Sembra infatti che l’iPhone pieghevole sia destinato a non chiamarsi iPhone Ultra o iPhone Fold come ipotizzato in precedenza ma possa essere fregiato di un nome che richiami inequivocabilmente la presenza di due schermi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e fare un recap di cosa aspettarci all’evento.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

E alla fine arriva iPhone Duo

Mancano poche ore all’evento L’alba di nuove sorprese con cui Apple presenterà ufficialmente i nuovi dispositivi della gamma iPhone e i nuovi dispositivi della gamma wearable, ovvero Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 e AirPods 5.

Poche ore fa, il solito Mark Gurman di Bloomberg ha diffuso le ultime indiscrezioni attorno all’evento suggerendo che il primo iPhone pieghevole del colosso di Cupertino si chiamerà iPhone Duo e non iPhone Fold o iPhone Ultra come ipotizzato in precedenza.

Diverse fonti, inclusi alcuni produttori di accessori presenti a IFA, hanno confermato che il design del dispositivo sarà esattamente quello che ci si aspettava, con fattore di forma simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold8 e due colorazioni, bianco/argento e blu scuro (come mostrato nei vari render di AppleTrack che trovate nell’articolo).

iPhone Duo sarà l’assoluto protagonista della nuova gamma iPhone e, come anticipato in apertura, dovrebbe chiamarsi così per via della presenza di due display. Non è la prima volta che un dispositivo si chiama in questo modo: nell’autunno del 2019, Microsoft presentò Surface Duo, dispositivo che venne poi immesso sul mercato l’anno dopo.

Il concetto è però molto diverso: il pieghevole del colosso di Redmond disponeva di due display interni; il pieghevole del colosso di Cupertino sarà in linea con gli standard del settore, disponendo di un display esterno e di un display interno pieghevole.

Prezzo più contenuto del previsto per il pieghevole

Mentre le indiscrezioni circolate finora, facendo leva sulla crisi delle memorie e l’aumento generale dei prezzi, suggerivano prezzi esorbitanti per i nuovi iPhone e soprattutto per il modello pieghevole, Gurman ha un po’ ridimensionato la faccenda.

Secondo il giornalista, iPhone Duo dovrebbe costare 1.999 dollari negli Stati Uniti, con Apple che a questo punto potrebbe farsi carico di parte degli aumenti di prezzi per far sì che il dispositivo abbia un prezzo competitivo.

A questo punto è lecito attendersi che gli aumenti previsti per gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max siano molto più contenuti del previsto. A confermare ulteriormente l’estetica di tutti e tre i dispositivi ci ha pensato Dbrand che, sul suo portale, vende già skin e cover per i tre dispositivi.

Essi vengono mostrati nella colorazione “flagship”, quella scelta dal colosso di Cupertino in rappresentanza del dispositivo: Dark Cherry per i modelli Pro, blu scuro per il pieghevole.

Disponibilità di iPhone Duo e degli iPhone 18 Pro

Sempre Gurman ha suggerito che iPhone Duo sarà in vendita già a partire da ottobre, senza però specificare una data precisa: ciò va un po’ in controtendenza con la solita tempistica che intercorre tra lancio e disponibilità effettiva dei nuovi iPhone.

Gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero invece debuttare sul mercato tra la metà della prossima settimana e l’inizio della settimana successiva, un po’ come le altre novità attese per l’evento (i nuovi Apple Watch e le nuove AirPods).

Ultima nota riguarda il supporto alla Apple Pencil di cui potrebbe godere iPhone Duo: se così fosse, a schermo aperto il pieghevole sarebbe decisamente più simile a un iPad che a un iPhone.

Come seguire l’evento Apple di stasera

C’è quindi molta curiosità attorno al lancio dei nuovi dispositivi della Mela morsicata e alle nuove funzionalità esclusive per il pieghevole che verranno mostrate da John Ternus (nuovo CEO di Apple) e soci a partire dalle 19:00 (ore italiane) di oggi.

Al netto del solito privilegio di cui potranno godere i pochi eletti che saranno presenti allo Steve Jobs Theatre, Apple trasmetterà (come di consueto) l’evento in streaming sul proprio sito Web, su YouTube (trovate la live condivisa poco sotto) e tramite Apple TV, dando l’opportunità a tutti gli interessati di seguire l’evento “in diretta”.

Noi di TuttoTech.net seguiremo la diretta dell’evento e vi forniremo una copertura totale su tutti i nuovi dispositivi che verranno annunciati dalla Mela Morsicata. Oltre alla copertura sul fronte delle notizie, vi consigliamo di seguirci sul nostro canale YouTube “TuttoTech” perché approfondiremo i nuovi dispositivi quando saranno disponibili.