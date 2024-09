Apple si appresta a rilasciare in forma stabile, per la prima volta, iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2, nuovi e attesi major update di tutti i propri sistemi operativi, presentati dalla mela morsicata in anteprima lo scorso 10 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC24.

È bene dunque fare un breve recap con tutte le novità e i dispositivi compatibili di tutti questi nuovi sistemi operativi, per prepararci al meglio al rilascio che, seppur in forma graduale, dovrebbe partire nella serata di oggi, lunedì 16 settembre 2024.

Apple si appresta a rilasciare iOS 18

Ad appena una settimana dall’annuncio dei nuovi iPhone 16 e dal rilascio delle Release Candidate, Apple sta per rilasciare ufficialmente e in forma stabile il nuovissimo iOS 18, ennesima iterazione di iOS, su tutti i dispositivi compatibili, al termine di un ciclo di sviluppo durato oltre 3 mesi, con otto beta e una Release Candidate.

In generale, iOS 18 vuole continuare a portare il lavoro intrapreso negli ultimi anni per quanto concerne la personalizzazione, senza sminuire però l’importanza di sicurezza e privacy degli utenti, la necessità di una maggiore accessibilità; il tutto viene condito con la riprogettazione e l’ottimizzazione di alcune app di sistema.

Ecco le novità di iOS 18

Tra le principali novità di iOS 18 rientrano le modifiche alla schermata Home, la riprogettazione del Centro di Controllo, la rinnovata app Foto, la nuova app Password, modifiche a tante altre app di sistema e tanto, tanto altro.

Tante novità per la schermata Home

Sin da iOS 16 il tema della personalizzazione è centrale nelle nuove iterazioni di iOS. Con iOS 18, il focus è stato spostato in gran parte sulla schermata Home, ora personalizzabile come non mai sotto molti aspetti. In primis, è possibile ora disporre le icone a piacimento all’interno della griglia.

Le icone, inoltre, sono personalizzabili dell’utente seguendo i colori dello sfondo o colori scelti a piacere, con modalità scura o con modalità chiara. È stata inoltre aggiunta una funzionalità che consente di bloccare e nascondere le app: per accedervi, sarà necessario usare il Face ID (o il Touch ID per gli iPhone SE); tutto ciò si pone l’obiettivo di proteggere app e dati sensibili quando l’iPhone viene usato da altre persone.

Il Centro di Controllo si rifà il look

Andando oltre rispetto alla schermata Home, Apple ha rinnovato profondamente il Centro di Controllo, rendendolo quanto mai completo e pieno di controlli e informazioni. La pagina è stata ora suddivisa in sezioni (ad esempio “Preferiti”, “Musica”, “Casa”, “Connettività”) e al suo interno può essere inserito qualsiasi “controllo”, ridimensionando anche il controllo aggiunto come se fosse un vero e proprio widget.

L’app Foto viene riprogettata da zero

Con iOS 18, apple ha riprogettato completamente l’app Foto in “raccolte” (Giorni recenti, viaggi, persone e animali) che organizzano automaticamente la libreria fotografica, dividendola per argomento. È presente anche una funzionalità “Raccolte in evidenza” che mostra, a colpo d’occhio, le raccolte o gli album più importanti per l’utente.

È stata aggiunta anche una sezione con vista a carosello che mostra i migliori scatti dell’utente in formato poster, fornendo una nuova serie di foto ogni giorno. È stato migliorato anche lo strumento interno di ricerca.

App Messaggi: formattazione del testo, messaggi programmabili, chat RCS

L’app di messaggistica predefinita sugli iPhone, utile per inviare SMS/MMS e per conversare tramite iMessage (disponibile tra iPhone e altri dispositivi della mela morsicata), sposa finalmente lo standard RCS (Rich Communication Services): gli utenti iPhone potranno ora condividere file multimediali e sfruttare molte delle potenzialità di iMessage anche nelle conversazioni con gli utenti Android. Le chat RCS saranno riconoscibili perché le “nuvolette” vengono evidenziate in verde (quelle di iMessage, invece, sono evidenziate in blu).

Messaggi guadagna inoltre nuovi effetti animati che si aggiungono ai già presenti strumenti di formattazione del testo (grassetto, corsivo, sottolineato, barrato), la possibilità di reagire con qualsiasi emoji/adesivo, la possibilità di programmare l’invio di un messaggio.

Novità per l’app Mail (arriveranno in seguito)

L’app Mail potrà presto guadagnare la classificazione in categorie che permetterà all’utente di avere una casella e-mail più ordinata: nella casella “principale” saranno presenti tutte le mail più importanti (ricevute da contatti o urgenti); le altre mail verranno suddivise in svariate categorie (Transazioni, Promozioni e Aggiornamenti).

Novità per Safari

Il browser che a lungo è stato il predefinito incontrastato sui dispositivi della mela morsicata, riceve due nuove funzionalità. La prima, chiamata “In evidenza”, va a rilevare le informazioni importanti di una pagina Web per fornire all’interno dati utili, indicazioni e link rapidi per approfondimenti sull’argomento. La seconda è la nuova modalità di lettura, decisamente più smart rispetto al passato e ora dotata anche di un breve riepilogo della pagina stessa.

Nuova app Password

Con iOS 18, Apple porta a debutto la nuova app Password, pensata per racchiudere in un unico posto le password, i codici di verifica e gli avvisi di sicurezza. L’app sarà sincronizzata tra dispositivi della mela morsicata (iPhone, iPad e computer Mac) e su Windows (sfruttando iCloud per Windows). Le password salvate potranno essere rapidamente inserite grazie alla funzione di inserimento automatico.

Novità per Mappe

L’app Mappe di Apple guadagna le nuove mappe topografiche e reti di sentieri, per aiutare l’utente a muoversi al meglio anche offline. L’utente potrà infatti salvare online le proprie escursioni per cercarle anche in zone dove non vi è internet a disposizione.

Sempre per coloro che fanno molte camminate ed escursioni, arriva la possibilità di creare percorsi personalizzati: l’utente potrà scegliere fra varie opzioni come percorsi di sola andata, percorsi di andata e ritorno o percorsi ad anello.

Novità sul fronte privacy e sicurezza

Sul fronte di privacy e sicurezza, Apple ha lavorato su tre aspetti:

In primo luogo, il colosso di Cupertino ha riprogettato le impostazioni dedicate, in modo da aiutare l’utente a “gestire la quantità di dati che condivide con le app“.

È stata poi data all’utente la possibilità di scegliere come condividere i contatti con le app: l’utente potrà decidere tra alcuni contatti specifici, i contatti frequenti o tutta la rubrica.

Infine, viene migliorata la privacy per il Bluetooth; chi sviluppa le app potrà offrire agli utenti una nuova modalità (“intuitiva ma in grado di tutelare i dati dei tuoi dispositivi Bluetooth presenti nei dintorni“) di abbinamento per gli accessori.

Altre novità

Accessibilità: arrivano nuove funzionalità di accessibilità come “tracciamento occhi”, “feedback aptici musica” e “abbreviazioni vocali”.

arrivano nuove funzionalità di accessibilità come “tracciamento occhi”, “feedback aptici musica” e “abbreviazioni vocali”. AirPods: con iOS 18 debuttano le funzionalità di “Isolamento vocale” sulle AirPods Pro e l’audio spaziale personalizzato per il gaming; sulle AirPods Pro 2, invece, arriva la possibilità di interagire con Siri senza mani, ad esempio scuotendo la testa per rispondere sì o no all’assistente.

con iOS 18 debuttano le funzionalità di “Isolamento vocale” sulle AirPods Pro e l’audio spaziale personalizzato per il gaming; sulle AirPods Pro 2, invece, arriva la possibilità di interagire con Siri senza mani, ad esempio scuotendo la testa per rispondere sì o no all’assistente. Apple TV: l’app del servizio streaming di contenuti visivi della mela morsicata guadagna la funzionalità “In scena” che mostra agli utenti maggiori informazioni sugli interpreti e sulla colonna sonora dei contenuti originali Apple; tale funzionalità è disponibile anche quando iPhone funge da telecomando per la Apple TV 4K; inoltre, su iPhone arriva la funzionalità “Migliora dialoghi”.

l’app del servizio streaming di contenuti visivi della mela morsicata guadagna la funzionalità “In scena” che mostra agli utenti maggiori informazioni sugli interpreti e sulla colonna sonora dei contenuti originali Apple; tale funzionalità è disponibile anche quando iPhone funge da telecomando per la Apple TV 4K; inoltre, su iPhone arriva la funzionalità “Migliora dialoghi”. Calcolatrice: arrivano la calcolatrice scientifica con orientamento verticale, la conversione dellen unità, la funzione “note matematiche” e la cronologia dei calcoli.

arrivano la calcolatrice scientifica con orientamento verticale, la conversione dellen unità, la funzione “note matematiche” e la cronologia dei calcoli. Casa: l’app Casa guadagna nuovi controlli specifici per consentire il controllo di alcuni dispositivi smart agli ospiti; viene implementato anche lo sblocco automatico delle porte (“Express Mode”); presto verrà aggiunta la compatibilità con i robot aspirapolvere (funzionalità come accensione/spegnimento, pulizia, aspirazione, lavaggio dei pavimenti e ricarica).

l’app Casa guadagna nuovi controlli specifici per consentire il controllo di alcuni dispositivi smart agli ospiti; viene implementato anche lo sblocco automatico delle porte (“Express Mode”); presto verrà aggiunta la compatibilità con i robot aspirapolvere (funzionalità come accensione/spegnimento, pulizia, aspirazione, lavaggio dei pavimenti e ricarica). Calendario: debutta una nuova vista mensile per offrire una panoramica più chiara del mese seguente; inoltre, all’interno dell’app viene implementata la possibilità di modificare i promemoria dell’app Promemoria.

debutta una nuova vista mensile per offrire una panoramica più chiara del mese seguente; inoltre, all’interno dell’app viene implementata la possibilità di modificare i promemoria dell’app Promemoria. Diario: nel Diario è ora possibile registrare lo stato d’animo; vengono implementate le statistiche (anche come widget per schermata Home o schermata di blocco) e uno strumento per la ricerca delle vecchie voci registrate sul Diario stesso.

nel Diario è ora possibile registrare lo stato d’animo; vengono implementate le statistiche (anche come widget per schermata Home o schermata di blocco) e uno strumento per la ricerca delle vecchie voci registrate sul Diario stesso. Freeform: l’app Freeform guadagna la possibilità di organizzare la lavagna in sezioni, sfruttando le “scene”; viene aggiunta la possibilità di personalizzare il layout della lavagna (allineamento degli elementi alla griglia); viene migliorata la modalità di creazione dei diagrammi.

l’app Freeform guadagna la possibilità di organizzare la lavagna in sezioni, sfruttando le “scene”; viene aggiunta la possibilità di personalizzare il layout della lavagna (allineamento degli elementi alla griglia); viene migliorata la modalità di creazione dei diagrammi. Fitness: Nuovo design per l’app Apple Fitness+ ; novità per il pannello “Per te”, nuova funzione di ricerca.

Nuovo design per l’app ; novità per il pannello “Per te”, nuova funzione di ricerca. Modalità di gioco: da un paio d’anni, Apple sta cercando di spingere iOS anche per quanto concerne il gaming mobile; con iOS 18 viene migliorata la modalità di gioco per massimizzare il numero di frame al secondo: per farlo, è stata ridotta al minimo l’attività in background; inoltre, è stata potenziata la “collaborazione” con AirPods e controller, ora drasticamente più reattivi (minori latenza audio e input lag).

da un paio d’anni, Apple sta cercando di spingere iOS anche per quanto concerne il gaming mobile; con iOS 18 viene migliorata la modalità di gioco per massimizzare il numero di frame al secondo: per farlo, è stata ridotta al minimo l’attività in background; inoltre, è stata potenziata la “collaborazione” con AirPods e controller, ora drasticamente più reattivi (minori latenza audio e input lag). Note: con la nuova versione, gli utenti potranno scrivere un’equazione matematica per ottenere all’istante il risultato; vengono aggiunte anche l’evidenziatore del testo e la possibilità di comprimere le varie sezioni di una nota.

con la nuova versione, gli utenti potranno scrivere un’equazione matematica per ottenere all’istante il risultato; vengono aggiunte anche l’evidenziatore del testo e la possibilità di comprimere le varie sezioni di una nota. Telefono: viene introdotta la possibilità di registrare le chiamate in tempo reale; migliorata la ricerca nella cronologia; aggiunto il riconoscimento dei nomi dei contatti tramite tastierino numerico; nuova opzione per switchare tra SIM ed eSIM.

viene introdotta la possibilità di registrare le chiamate in tempo reale; migliorata la ricerca nella cronologia; aggiunto il riconoscimento dei nomi dei contatti tramite tastierino numerico; nuova opzione per switchare tra SIM ed eSIM. Wallet: il portafoglio digitale della mela morsicata guadagna una riprogettazione per quanto concerne il modo in cui vengono mostrati i biglietti degli eventi; ora, infatti, l’utente troverà una guida con informazioni utili sulla location dell’evento e altri suggerimenti presi in prestito da altre app dell’ecosistema.

Modelli di iPhone compatibili con iOS 18

I modelli di iPhone supportati da iOS 18, rimangono gli stessi supportati dal precedente iOS 17. Ai modelli dal 2018 in poi, tra i dispositivi compatibili, si aggiungono i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Ecco la lista completa:

È giunto il momento anche di iPadOS 18

Anche con la nuova versione di iPadOS, il team di sviluppo non ha voluto stravolgere l’esperienza utente, limitandosi a donare agli iPad maggiori possibilità di personalizzazione, tante nuove funzionalità in ambito produttività, molte delle quali mutuate da iOS 18, e alcune novità per chi utilizza una Apple Pencil. La novità più eclatante di iPadOS 18 rimane comunque l’attesissima introduzione dell’app Calcolatrice. Potete trovare qua tutte le novità che Apple ha annunciato in fase di presentazione.

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 18

Rispetto allo scorso anno, Apple ha fatto fuori dal supporto alcuni iPad del 2017 e del 2018. Di seguito riportiamo la lista completa dei dispositivi compatibili con iPadOS 18:

iPad Pro 12.9 7 a generazione – OLED con chip M4 (2024) 6 a generazione (2022) 5 a generazione (2021) 4 a generazione (2020) 3 a generazione (2018)

iPad Pro 11 5 a generazione – OLED con chip M4 (2024) 4 a generazione (2022) 3 a generazione (2021) 2 a generazione (2020) 1 a generazione (2018)

iPad Air 6 a generazione – 11″ e 13″ con chip M2 (2024) 5 a generazione, 2022 4 a generazione, 2020 3 a generazione, 2019

iPad mini 6 a generazione (2021) 5 a generazione (2019)

iPad 10 a generazione (2022) 9 a generazione (2021) 8 a generazione (2020) 7 a generazione (2019)



Gli Apple Watch attendono watchOS 11

watchOS 11 è l’undicesima iterazione del sistema operativo da polso della mela morsicata, ovvero watchOS. Giunto dopo quello che è stato definito da Apple come l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni, si pone l’obiettivo di affinare ulteriormente l’esperienza utente e mettere al primo posto lo stato di salute quotidiano dell’utente. Potete trovare qua tutte le novità di watchOS 11 annunciate in fase di presentazione da Apple.

Apple Watch compatibili con watchOS 11

Nel passaggio a watchOS 11, Apple ha fatto alcuni “tagli” per quanto concerne gli Apple Watch compatibili, eliminando tutti gli smartwatch precedenti al 2020 ancora supportati (Series 4 e Series 5) e il primo Watch SE. Ai modelli rimasti, si aggiunge il nuovo Apple Watch Series 10 annunciato lo scorso 9 settembre. Di seguito, riportiamo la lista dei dispositivi compatibili con watchOS 11:

Apple sta per rilasciare macOS 15 Sequoia

macOS 15 “Sequoia” è la nuova versione del sistema operativo macOS che punta a portare l’intelligenza artificiale sui computer della mela morsicata ma non solo: nessuno stravolgimento di facciata, ma passi in avanti per quanto riguarda la interoperabilità (già ottima) tra tutti i dispositivi dell’ecosistema Apple.

Apple Intelligence, mirroring dell’iPhone, novità per Safari e per il gaming, sono solo alcune delle novità del corposo aggiornamento. Potete trovare qua tutte le novità di macOS 15 Sequoia annunciate da Apple in fase di presentazione.

Quali sono i computer Mac compatibili con macOS 15 Sequoia?

Tra il 2022 e il 2024, Apple ha completato il processo di transizione dai processori Intel ai chip proprietari Apple Silicon, riducendo drasticamente il numero di computer compatibili con le più recenti versioni del sistema operativo, sempre più indirizzato verso l’ottimizzazione per le piattaforme basate su architettura ARM.

Con il passaggio a macOS 15 Sequoia, sono stati fatti fuori dal supporto altri computer Mac basati su processori Intel, nello specifico tutti i MacBook Air senza chip Apple Silicon. Di seguito, riportiamo la lista dei computer compatibili con la nuova versione del sistema operativo:

Apple TV e HomePod attendono tvOS 18 e audioOS 18

Apple si appresta a rilasciare anche la nuovissima versione di tvOS, ovvero tvOS 18, e di audioOS (il software per gli HomePod), ovvero audioOS 18. In generale, la nuova versione non vuole stravolgere l’esperienza utente su Apple TV ma punta ad affinarla tramite nuove funzionalità.

Tra le tante citiamo “In scena” (mostra agli utenti maggiori informazioni sugli interpreti e sulla colonna sonora dei contenuti originali Apple), il “Migliora dialoghi” (tramite HomePod, altoparlanti integrati della TV o altoparlanti HDMI), migliorate esperienze di intrattenimento tramite i servizi Apple e molto altro. Potete trovare qua tutte le novità di tvOS 18 annunciate in fase di presentazione.

I dispositivi compatibili con tvOS 18 e audioOS 18 rimangono gli stessi già compatibili con i precedenti tvOS 17 e audioOS 17. Essi sono: Apple TV HD e Apple TV 4K o modelli successivi, HomePod (prima e seconda generazione) e HomePod mini.

visionOS 2 sta per sbarcare su Apple Vision Pro

Per visionOS, sistema operativo del visore Apple Vision Pro (non ancora disponibile in Italia), è tempo della seconda iterazione: è in arrivo infatti visionOS 2. Con esso, Apple ha voluto portare nuove esperienze di spatial computing sul proprio visore.

La principale novità dell’aggiornamento risiede nella possibilità di creare foto spaziali sfruttando immagini (2D) già presenti nella libreria. Vengono introdotti anche nuovi gesti e funzioni di produttività, la possibilità di personalizzare l’interfaccia utente spostando le icone a piacimento sulla schermata iniziale e molto altro. Potete trovare qua tutte le novità di visionOS 2 annunciate da Apple in fase di presentazione.

Quando inizierà il rilascio dei nuovi sistemi operativi targati Apple?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi quando in Italia scoccano le ore 19:00. Al netto di problematiche o cambiamenti dell’ultimo minuto, iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia e tvOS 18 inizieranno ad essere distribuiti dalle 19:00 di oggi, lunedì 16 settembre 2024.

Per queste nuove versioni dei sistemi operativi, mobili e non, di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

Con riferimento a iOS 18 e iPadOS 18, è molto probabile che, come avviene ormai da un paio d’anni, in un primo momento sarà possibile scegliere tra effettuare il major update o installare un nuovo aggiornamento intermedio per iOS 17 e iPadOS 17: stasera, infatti, arriveranno anche iOS 17.7 e iPadOS 17.7 (oltre ad aggiornamenti minori per vecchie versioni di macOS).