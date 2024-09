Esattamente una settimana fa il colosso di Cupertino ha presentato al mondo gli ultimi smartphone della famiglia Apple iPhone 16, i dispositivi hanno già riscosso l’interesse degli appassionati del brand grazie ad alcune novità introdotte dall’azienda, tuttavia c’è un aspetto che potrebbe far storcere il naso ad alcuni.

La società ha infatti aggiornato la sua pagina web ufficiale per la riparazione e l’assistenza degli iPhone e, a quanto pare, ha deciso di aumentare i prezzi per la sostituzione della batteria per alcuni dei nuovi modelli.

Costa di più sostituire la batteria di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Come molti di voi sapranno negli Apple Store è possibile effettuare la sostituzione della batteria del proprio iPhone, sappiamo bene come con il passare del tempo questa componente tenda a perdere parte della propria capacità e non è raro che ad un certo punto l’utente necessiti di sostituirla.

A quanto pare Apple ha deciso di aumentare il costo dell’intervento di sostituzione della batteria per alcuni dei nuovi modelli di smartphone dell’azienda, nello specifico iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max richiedono un esborso di 135 euro per effettuare questa operazione, un aumento non da poco considerando il prezzo per la stessa sostituzione sugli smartphone analoghi della precedente generazione, ovvero 109 euro.

Per quanto riguarda invece Apple iPhone 16 e iPhone 16 Plus il prezzo per la sostituzione della batteria rimane invariato rispetto a quello dei modelli dello scorso anno, ovvero 109 euro; è bene sottolineare che questi sono i prezzi richiesti presso i centri ufficiali dell’azienda che includono il costo di una nuova batteria e del servizio, i fornitori di servizi Apple autorizzati di terze parti potrebbero applicare tariffe differenti. Inoltre i clienti con AppleCare+ possono comunque ottenere la sostituzione gratuita della batteria, ma solo se questa conserva meno dell’80% della sua capacità originale.

L’azienda giustifica l’aumento di prezzo sottolineando come tutti e quattro i modelli di iPhone 16 siano dotati di batterie più grandi e tutti i dispositivi abbiano ricevuto una riprogettazione interna per una migliore dissipazione del calore, si tratta del secondo aumento di prezzo per questa tipologia di intervento negli ultimi anni, l’ultimo infatti risale alla serie iPhone 14.