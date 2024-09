iPhone 16, Apple Watch 10 e AirPods 4 sono disponibili in preordine, anche su Amazon

Come da previsioni, da oggi, 13 settembre, anche la nuova serie iPhone 16 è disponibile in preordine, anticipata dalle altre novità che Apple ha presentato lunedì scorso all’Apple Park di Cupertino (California), Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 nero, Apple AirPods 4 e AirPods Max, novità già preordinabili da giorni. In questo articolo una panoramica con i prezzi, le varianti disponibili e le informazioni da sapere per acquistarli, prodotti che saranno effettivamente in vendita da venerdì prossimo, 20 settembre.

Via ai preordini degli Apple iPhone 16

Dalle ore 14:00 di oggi sono ufficialmente acquistabili in preordine tutti e quattro i nuovi smartphone di Apple: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Si possono preordinare sia sullo store di Apple che presso alcuni rivenditori autorizzati come Amazon.

L’uscita effettiva sul mercato è prevista per venerdì 20 settembre, sia che li acquistiate sull’Apple Store, che su e-commerce terzi. A seguire i prezzi di tutte le varianti e, più in basso, alcuni link alle pagine prodotto di Amazon per comprarli.

iPhone 16 – link per acquistarlo su Amazon Modello da 128 GB al prezzo di 979 euro Modello da 256 GB al prezzo di 1109 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1359 euro

– link per acquistarlo su Amazon iPhone 16 Plus – link per acquistarlo su Amazon Modello da 128 GB al prezzo di 1129 euro Modello da 256 GB al prezzo di 1259 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1509 euro

iPhone 16 Pro – link per acquistarlo su Amazon Modello da 128 GB al prezzo di 1239 euro Modello da 256 GB al prezzo di 1369 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1619 euro Modello da 1 TB al prezzo di 1869 euro

– link per acquistarlo su Amazon iPhone 16 Pro Max – link per acquistarlo su Amazon Modello da 256 GB al prezzo di 1489 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1739 euro Modello da 1 TB al prezzo di 1989 euro

Anche i nuovi Apple Watch e AirPods sono acquistabili in preordine

Lunedì scorso, insieme ai nuovi iPhone, Apple ha presentato anche nuovi modelli di smartwatch e di cuffie wireless, già acquistabili in preordine da alcuni giorni. Si tratta di Apple Watch Series 10 e della versione di colore nero di Apple Watch Ultra 2, oltre alle nuove cuffie true wireless Apple AirPods 4 e alla variante aggiornata di Apple AirPods Max, disponibile in nuovi colori e con una porta USB-C al posto della Lightning.

Come gli iPhone 16, saranno disponibili sul mercato a partire da venerdì 20 settembre, nonostante sia possibile già ordinarli sia sull’Apple Store che su Amazon. Qui sotto i prezzi, le varianti e i relativi link per comprarli.