L’attesa edizione 2024 della Worldwide Developers Conference ha preso il via e, così come previsto, Apple ha sfruttato l’occasione per annunciare iOS 18, la nuova versione del sistema operativo di iPhone.

Ed insieme ad iOS 18 è arrivato anche iPadOS 18, ossia la nuova versione del sistema operativo dell’azienda dedicata alla gamma iPad, release con la quale il colosso di Cupertino mira a garantire agli utenti un’esperienza ancora più piacevole e ricca di funzionalità e possibilità di personalizzazione.

iPadOS 18 introduce anche Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale pensato dal colosso statunitense per iPhone, iPad e Mac con l’obiettivo di unire la potenza dei modelli generativi al contesto specifico dell’utente, in modo da offrire un’intelligenza utile e pertinente, il tutto con grande attenzione per la privacy.

Apple Intelligence è capace di comprendere e generare linguaggio e immagini, eseguire azioni nelle app e attingere dal contesto personale dell’utente per semplificare e velocizzare le normali attività della vita di tutti i giorni.

Le principali novità di iPadOS 18

Una delle novità più importanti è rappresentata dalla nuova calcolatrice con Math Notes, soluzione che permette di digitare o scrivere espressioni matematiche e vederle risolte all’istante. Inoltre, è possibile assegnare i valori alle variabili quando si imparano nuovi concetti in classe, si calcola il budget e molto altro ancora. E le Math Notes sono accessibili automaticamente nell’app Note, all’interno della relativa nuova cartella.

Con iPadOS18 migliora anche Apple Pencil, che con Smart Script è in grado di rendere gli appunti scritti a mano più fluidi, flessibili e facili da leggere, il tutto conservando la grafia personale di ciascun utente (con la possibilità di modificare il testo scritto a mano in modo semplice ed immediato).

Con iPadOS 18 migliora anche l’app Note, che consente ora agli utenti di organizzare i contenuti delle note racchiudendo le sezioni sotto titoli o sottotitoli e di scegliere tra cinque nuovi colori per evidenziare il testo per mettere in risalto le informazioni più importanti.

Non mancano novità per quanto riguarda l’aspetto grafico, come l’aumento delle possibilità di personalizzazione della schermata Home e delle icone delle app anche nel Centro di Controllo (gli utenti potranno posizionare widget e icone delle app in qualsiasi punto della schermata Home per creare il layout preferito, mettendo in risalto l’immagine di sfondo e potranno anche scegliere di visualizzare tutte le icone e i widget in un formato più grande) o il nuovo design del Centro di Controllo, studiato per semplificare l’accesso alle cose più importanti e per garantire più flessibilità.

Con iPadOS 18 cambia anche la barra dei pannelli, che fluttua sui contenuti delle app e si aggiunge alla barra laterale per aiutare l’utente a mantenere la concentrazione su ciò che conta, il tutto con la possibilità di avere i propri pannelli preferiti sempre a portata di mano.

Con iPadOS 18 viene introdotto per l’app Foto quello che viene definito il “redesign più importante di sempre”, grazie al quale gli utenti potranno sfruttare il display più ampio di iPad. L’app Foto è in grado di organizzare le librerie in automatico, riducendo così il tempo necessario per cercare i contenuti desiderati e una vista semplificata riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte, in modo da consentire agli utenti di sfogliare le immagini per tema. C’è anche una nuova vista a carosello, che si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti. Inoltre, la riproduzione automatica dei contenuti consente alle librerie di animarsi, permettendo così agli utenti di rivivere i ricordi più belli.

Ed ancora, con iPadOS 18 ci sono novità per Messaggi (che si arricchisce della formattazione del testo, come grassetto, sottolineato e corsivo, di effetti animati, della possibilità di reagire con qualsiasi emoji o adesivo e della programmazione dell’invio di un messaggio), Safari (che semplifica la ricerca di informazioni sul web con gli Highlights e la nuova modalità Lettura e sfrutta il machine learning per evidenziare le informazioni chiave di una pagina) e la Privacy (ci sono più modi di controllare chi può vedere le proprie app, con la possibilità nasconderle e spostarle in un’apposita cartella e di gestire i permessi delle applicazioni alle informazioni personali).

Con iPadOS 18 gli utenti potranno contare anche su Apple Intelligence, sistema di intelligenza personale che offre nuovi modi per ottimizzare la scrittura e comunicare con maggiore efficacia. E così con i Writing Tools, disponibili a livello di sistema, gli utenti potranno rielaborare, revisionare e sintetizzare il testo in qualsiasi app, anche di terze parti. Con Image Playground sarà invece possibile creare immagini divertenti in pochi secondi, scegliendo fra tre stili diversi (animazione, illustrazione e schizzo) mentre Ricordi in Foto permetterà di creare la storia che si preferisce semplicemente inserendo una descrizione. Ed anche Siri migliorerà, diventando ancora più personale, naturale e contestualmente pertinente (con inclusa l’integrazione a ChatGPT).

Con iPadOS 18 vi sono anche miglioramenti per Calendario, SharePlay, Promemoria, Mappe, accessibilità e per gli appassionati di gaming.

Quando sarà disponibile

La developer beta di iPadOS 18 è già disponibile attraverso l’Apple Developer Program (trovate la pagina dedicata qui) mentre la beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite l’Apple Beta Software Program.

La versione stabile di iPadOS 18 sarà rilasciata in autunno e sarà supportata dai seguenti modelli: