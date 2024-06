Il giorno tanto atteso dagli appassionati di tecnologia e soprattutto dai fan dei prodotti Apple è finalmente arrivato: prende il via oggi la WWDC24, vale a dire l’annuale conferenza per gli sviluppatori con cui Cupertino offre al mondo una visione di insieme sulle principali novità in arrivo per i suoi prodotti: tra i primi annunci odierni troviamo quello di tvOS 18 con nuove esperienze di intrattenimento e degli aggiornamenti in arrivo per gli AirPods, con cui Apple promette di trasformeranno il modo in cui le persone interagiscono con le cuffie senza fili più famose in circolazione.

tvOS 18: come cambia l’esperienza di intrattenimento con Home

L’aggiornamento tvOS 18 era stato oggetto di non poche anticipazioni nel corso delle settimane precedenti: le novità della nuova versione di tvOS puntano a potenziare l’intrattenimento attraverso nuove esperienze come InSight e ad offrire una maggiore comodità (si pensi alla funzione Migliora dialoghi e i sottotitoli). L’aggiornamento porta in dote anche nuove funzionalità in Apple Fitness+, Apple Music e FaceTime; la stessa app Casa ottiene potenziamenti come l’accesso per gli ospiti e la possibilità di aprire la porta di casa senza usare le mani con le chiavi di casa.

Stan Ng, Vice President of Apple Watch, Audio, Health, and Home Product Marketing di Apple, ha presentato l’aggiornamento in questi termini: «I nostri prodotti Home sono progettati per migliorare la vita di chi li usa e gli ultimi aggiornamenti consolidano questo obiettivo offrendo ancora più comodità e opzioni di connessione. Quest’autunno, tvOS 18 e i nostri servizi porteranno l’intrattenimento domestico a un livello superiore, grazie alla possibilità di vedere all’instante informazioni pertinenti su personaggi e scene».

La novità più interessante per Apple TV si chiama InSight: questa funzione intelligente “mostra in tempo reale e al momento opportuno, informazioni su cast, personaggi e colonne sonore di film e serie Apple TV+”, consentendo così di apprendere curiosità interessanti, nonché di aggiungere brani alle proprie playlist di Apple Music. La funzione sarà accessibile anche su iPhone, ove usato come telecomando di Apple TV.

Passando oltre, Apple ricorre al machine learning e all’audio computazionale per rendere ancora più efficace la funzione “Migliora dialoghi”: sfruttabile con HomePod, con gli altoparlanti integrati della TV o collegati via HDMI, ma anche con AirPods e altri dispositivi Bluetooth e guardando i contenuti su iPhone e iPad, la funzione in discorso rende le voci più limpide e i contenuti più godibili. Inoltre, l’esperienza di fruizione è resa più comoda dai sottotitoli che compaiono automaticamente nel momento opportuno (ad esempio, quando il film è in lingua diversa da quella del dispositivo, l’audio è disattivato, oppure l’utente torna indietro per rivedere una scena).

Tra le altre novità di tvOS 18, Apple ricorda il supporto al formato 21:9 per guardare film e serie con i proiettori e i nuovi screensaver (Portraits, TV, Film e persino uno in cui Snoopy, insieme a Woodstock).

Il potenziamento delle esperienze di intrattenimento passa attraverso altri servizi Apple: dal prossimo autunno, tutti potranno condividere il controllo della musica diffusa su HomePod e HomePod mini usando SharePlay e Apple Music (è possibile partecipare alle sessioni anche senza avere un abbonamento); tvOS 18 include anche nuovi aggiornamenti di FaceTime con fotocamera Continuity che lo rendono più accessibile: è il caso della funzione Trascrizioni live (disponibile in lingua inglese negli Stati Uniti e in Canada); le novità di Apple Fitness+ includono uno spazio For You personalizzato, gli spazi Explore e Library, funzioni di ricerca e premi ottimizzati. Infine, non si può non segnalare l’arrivo dell’audio spaziale su AirPlay.

Per quanto riguarda l’app Casa, iOS 18 porta in dote funzioni come l’accesso per gli ospiti — tramite cui condividere con altre persone il controllo di serrature, porte di garage e sistemi di allarme —, un’opzione di programmazione degli accessi personalizzati e una funzione di apertura istantanea delle serrature compatibili senza usare le mani (basta arrivare a due metri dalla porta). Inoltre, l’app Casa facilita il monitoraggio dei consumi elettrici domestici: a patto che la funzione sia supportata (è il caso di Pacific Gas & Electric Company in California), sarà possibile collegare il proprio account di fornitura per tenere d’occhio i consumi direttamente dall’app. Infine, ora l’app Casa è compatibile con i robot aspirapolvere, controllabili tramite Siri.

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la beta per sviluppatori di tvOS 18, iOS 18 e della versione 18 del software per HomePod è già disponibile all’indirizzo developer.apple.com. Le beta pubbliche saranno disponibili il mese prossimo, mentre per il rilascio bisognerà attendere il prossimo autunno.

Gli AirPods si evolvono con Siri Interactions

A proposito di aggiornamenti in arrivo il prossimo autunno, Apple ha annunciato la trasformazione delle interazioni con gli AirPods attraverso Siri Interactions: gli utenti di AirPods Pro potranno rispondere a Siri in modo riservato, semplicemente facendo sì o no con la testa, senza usare le mani; gli stessi potranno beneficiare della nuova modalità “Isolamento vocale”, che promette di rendere le voci sempre nitide, persino in ambienti rumorosi e ventosi. Entrambe le novità descritte sfruttano il machine learning sul chip H2 degli AirPods Pro e sul dispositivo abbinato (iPhone, iPad o Mac che sia).

Quanti utilizzano gli AirPods per giocare apprezzeranno l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per il gaming, che sarà disponibile su AirPods (terza generazione), AirPods Pro e AirPods Max, e offrirà la stessa esperienza già disponibile per musica, film e serie TV. In aggiunta a questo, gli utilizzatori di AirPods Pro potranno beneficiare di una latenza audio ulteriormente ridotta in gaming. Per facilitare l’integrazione di questa esperienza di ascolto immersiva nei giochi con un sound design avanzato, è disponibile un’apposita API di sviluppo.

La developer beta per gli AirPods è disponibile da oggi ( developer.apple.com ). Le nuove funzioni AirPods saranno disponibili in autunno, tuttavia Siri Interactions, Isolamento vocale e qualità della voce migliorata saranno disponibili con AirPods Pro (seconda generazione)