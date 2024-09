L’atteso evento “It’s Glowtime” di Apple si è aperto con la nuova serie di smartwatch, Apple Watch Series 10, che porta un nuovo design, più sottile rispetto ai modelli delle generazioni precedenti, insieme a schermi di maggiori dimensioni. Era dal 2021 che Apple non introduceva novità in tema di design sui propri smartwatch e i due modelli che compongono la serie portano delle novità attese e che saranno apprezzate.

Delusione per chi si aspettava anche un nuovo modello Ultra, visto che il colosso di Cupertino si è “limitato” ad annunciare una nuova colorazione di Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 10

Lo schermo dei nuovi Apple Watch Series 10 è più grande del 30% rispetto a quello della serie 6 e risulta anche leggermente più grande rispetto ad Apple Watch Ultra. Il nuovo pannello OLED offre inoltre un angolo di visione superiore del 40% rispetto alla generazione precedente e si aggiorna ogni secondo, mostrando la lancetta dei secondi anche in Ambient Mode.

La nuova serie di smartwatch utilizza il nuovo chipset Apple S10 con 4 core per il calcolo neurale, è racchiuso da un frame in alluminio e il nuovo retro metallico integra di verse antenne per mantenere più pulito il design. Resta la resistenza alle immersioni fino a 50 metri ed è stata introdotta una ricarica più veloce, tanto che bastano 30 minuti per portare la batteria all’80%. Arriva anche l’app Depth, esclusiva finora dei modelli Ultra, visto che il nuovo smartwatch è certificato per funzionare anche con sport acquatici ad alta velocità, fino a 6 metri di profondità.

Una delle novità più interessanti è il riconoscimento delle apnee notturne (anche se manca ancora l’approvazione della FDA americana), una novità assoluta per gli Apple Watch ma già vista su altri modelli della concorrenza. La funzione sfrutta l’accelerometro dello smartwatch per monitorare il respiro dell’utente e rilevare quando il respiro viene interrotto troppo a lungo. Le eventuali apnee notturne vengono segnalate attraverso il report mattutino, permettendo di fornire maggiori dettagli al proprio medico curante. La funzione arriverà, attraverso un aggiornamento software, anche sugli Apple Watch 9 e su Apple Watch Ultra 2.

Il sistema operativo è ovviamente watchOS 11, che aggiunge la possibilità di mettere in pausa e personalizzare gli obiettivi, insieme a una nuova app Vitals che controlla alcuni parametri durante la notte, dati sulla gravidanza e carichi di allenamento. Per ricevere indicazioni corrette, sia in merito alle apnee notturne sia in merito ai nuovi dati vitali, sarà necessario indossare lo smartwatch per alcuni giorni, così da permettere allo smartwatch di acquisire una quantità sufficiente di dati.

Il nuovo chipset consente, secondo quanto riporta Apple, di aumentare l’autonomia di ben 18 ore, grazie anche a un nuovo System in Package più efficiente anche dal punto di vista delle prestazioni. Nuovi anche gli speaker, più piccoli del 30% rispetto ai modelli precedenti senza che però sia sacrificata la qualità. audio. E per la prima volta è possibile ascoltare la proprio musica, ma anche i podcast, direttamente dallo smartwatch , senza dover utilizzare un paio di cuffie.

Da segnalare anche l’attenzione per l’ambiente: Apple Watch Series 10 utilizza il 95% di alluminio riciclato ed è prodotto utilizzando il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Apple Watch Series 10 partirà da 399 dollari per la versione GPS da 44 millimetri, mentre la versione con connettività cellulare partirà da 499 dollari. Tre i colori a disposizione, Jet Black (in alluminio lucido), Rose Gold e Silver Aluminium. A breve aggiorneremo l’articolo con i prezzi per il mercato italiano. La versione in acciaio è invece stata sostituita da una in titanio lucido.

Niente Apple Watch Ultra 3

Le anticipazioni in merito erano state vaghe, ma alla fine Apple non ha annunciato nessuno Apple Watch Ultra 3. Al suo posto invece una nuova versione in titanio nero satinato di Apple Watch Ultra 2, che secondo quanto afferma Apple dovrebbe essere ancora più resistente ai graffi e all’usura.

Insieme alla nuova versione dello smartwatch arriva anche un nuovo cinturino, realizzato in titanio in maglia Milanese, per dare un tocco di stile allo smartwatch insieme a una maggior resistenza alla corrosione. Anche in questo caso Apple ha curato la sostenibilità, utilizzando il 95% di titanio riciclato per ridurre l’impatto sull’ambiente.

I prezzi del nuovo smartwatch partono da 799 dollari, a breve i dettagli per la versione italiana.