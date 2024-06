Durante la WWDC 2024, il colosso di Cupertino ha annunciato l’arrivo di Apple Vision Pro in nuovi Paesi e territori a partire dalla fine di giugno. Contestualmente, la conferenza è stata anche teatro di presentazione di visionOS 2, il primo major update per il visore della realtà aumentata, in arrivo in forma stabile nei prossimi mesi e che introdurrà tante novità sia per gli utenti che per gli sviluppatori.

A partire dal 13 giugno, sarà possibile preordinare Apple Vision Pro in Cina continentale, Hong Kong, Giappone e Singapore, mentre dal 28 giugno sarà la volta di Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito. L’arrivo effettivo sul mercato avverrà poi il 28 giugno per i Paesi asiatici e il 12 luglio per il secondo gruppo.

Al momento non si hanno ancora conferme sull’arrivo del visore anche nel nostro Paese: il CEO di Apple, Tim Cook, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Vision Pro in nuovi mercati, affermando come desideri che sempre più persone possano scoprire le infinite possibilità offerte da questa tecnologia, dunque possiamo ipotizzare che si tratta solo di attendere ancora qualche mese per l’arrivo del visore anche in Italia.

Nel frattempo, però, Apple Vision Pro si prepara all’arrivo di visionOS 2, il primo major update che sarà disponibile a partire dal prossimo autunno e che promette di implementare tantissime novità e funzioni per migliorare l’esperienza di tutti gli utenti.

visionOS 2 arriva in autunno, ecco tutte le novità

Il primo grande aggiornamento per Apple Vision Pro, visionOS 2, arriva a distanza di pochi mesi dall’arrivo sul mercato del visore di realtà aumentata di Apple e introduce diverse novità che vanno a migliorare l’esperienza di utilizzo del software, oltre a portare maggiori opportunità per gli sviluppatori di sfruttare il calcolo spaziale.

La novità più grande introdotta da visionOS 2 è la possibilità di creare foto spaziali utilizzando le immagini già presenti nella libreria. Grazie all’uso dell’apprendimento automatico avanzato, potremo trasformare un’immagine bidimensionale in una foto spaziale che prende vita su Apple Vision Pro. Gli utenti potranno poi condividere le loro creazioni con i propri cari per visualizzarle all’interno del visore, o utilizzare SharePlay nell’app Foto per condividere i risultati con altri utenti, creando l’illusione di trovarsi tutti nello stesso spazio fisico.

A questo proposito Apple ha annunciato una collaborazione con Canon, con lo scopo di sviluppare un nuovo obiettivo per fotocamere mirrorless per creare video spaziali da visualizzare sul visore. Il nuovo obiettivo sarà disponibile per la Canon EOS R7 e permetterà di catturare video spaziali anche in condizioni di scarsa luminosità. Sarà poi possibile modificare i video sul proprio Mac grazie ad un aggiornamento per Final Cut Pro, che arriverà nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo aggiornamento a visionOS 2 introduce anche nuovi gesti manuali e funzionalità di produttività per semplificare la navigazione su Apple Vision Pro. Tramite i nuovi gesti sarà possibile accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate, come per esempio il Centro di Controllo o il pannello del volume, e di visualizzare informazioni importanti come l’ora corrente o il livello della batteria.

Le nuove funzionalità di produttività includono anche un Mac Virtual Display con una risoluzione e una dimensione maggiore, pari a circa due monitor in 4K affiancati, oltre al supporto per il mouse e la visualizzazione della tastiera Magic Keyboard anche quando si è completamente immersi in un’applicazione. Sarà possibile anche personalizzare l’interfaccia, spostando le icone a piacimento all’interno della schermata principale.

Per gli sviluppatori, invece, visionOS 2 offre nuovi strumenti per sfruttare al meglio il calcolo spaziale e creare esperienze più coinvolgenti. Attualmente ci sono più di 2000 app spaziali progettate per Apple Vision Pro e più di 1,5 milioni di app iOS e iPadOS compatibili: con queste nuove risorse sarà possibile creare app e giochi più volumetrici e immersivi.

L’arrivo di HealthKit, per esempio, consentirà agli sviluppatori di creare più facilmente app ed esperienze innovative nel campo della salute e del fitness, mentre TabletopKit semplificherà lo sviluppo di applicazioni in realtà aumentata che sfruttano l’utilizzo di un tavolo, come può essere un gioco di scacchi o altri giochi da tavolo.

Altre novità minori di visionOS 2, ma non meno importanti, includono infine la visualizzazione di video in un ambiente su Safari o il supporto per la multivisione nell’app Apple TV, che consentirà di guardare fino a cinque stream sportivi contemporaneamente. L’app Mindfulness si aggiornerà invece con nuove funzionalità per favorire la concentrazione, mentre l’adozione dei sottotitoli a livello di sistema semplificherà la comprensione dei dialoghi in tempo reale per gli utenti non udenti.

Il nuovo aggiornamento a visionOS 2 è attualmente disponibile in anteprima per i membri del programma Apple Developer. L’arrivo in forma stabile è previsto per il prossimo autunno, anche se una data di rilascio precisa non è stata ancora comunicata.