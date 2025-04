Appena terminata la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon di lunedì, martedì 1° aprile MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino ricco di offerte “Tech Mania“. Oggi, giovedì 3 aprile è stata la volta di Unieuro, che dalla sua ha presentato il suo volantino “Le sorprese di primavera“. Ecco, in questo articolo, visto che ce ne sono a bizzeffe, vi riportiamo come al solito una selezione di prodotti tech in sconto che vale la pena tenere in considerazione.

Le migliori offerte del nuovo volantino di MediaWorld “Tech Mania”

Partiamo da MediaWorld, che nelle scorse ore ha lanciato il volantino “Tech Mania“, promozione ricca di offerte tech in vigore fino al 10 aprile compreso. È un’ottima occasione per comprare diversi prodotti a prezzi ribassati, visto che c’è un po’ di tutto: dagli smartphone ai computer, dai tablet a cuffie e smartwatch. Qui sotto, vi riportiamo la selezione con i prodotti più scontati che, a nostro avviso, vale la pena tenere d’occhio.

iPhone, tablet, smartwatch e cuffie in sconto

Notebook, PC desktop e periferiche in sconto

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta presenti nel volantino di MediaWorld “Tech Mania“, di cui trovate tutto nel link che segue, prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno acquistabili in sconto fino al 10 aprile compreso.

I prodotti più scontati della promozione “Le sorprese di primavera” di Unieuro

Voltiamo pagina e passiamo a Unieuro. Come anticipato il volantino in questione si chiama “Le sorprese di primavera” promozione altrettanto ricca di prodotti scontati in vigore fino al 17 aprile compreso. Anche qui, vale lo stesso discorso fatto sopra: le offerte riguardano diversi prodotti di elettronica di consumo, di cui qui sotto vi riportiamo un elenco dei più interessanti e convenienti.

Da sapere anche che acquistando alcune smart TV incluse nel volantino Unieuro regala uno smartwatch a marchio Ioplee con display IPS da 1,83″ (ovvero questo, che vale 39,99 euro). Per maggiori dettagli vi rimandiamo al regolamento relativo che trovate qui. Inoltre, i prodotti Apple compresi sono acquistabili online in 3 rate senza interessi con Klarna. Ma passiamo alla selezione.

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Notebook in offerta

Smart TV in offerta

Le altre offerte incluse nel volantino di Unieuro “Le sorprese di primavera” le trovate nel link che segue, offerte che vi ricordiamo essere in vigore fino al 17 aprile compreso.

