Se si guarda all’attuale line up di Apple non dovrebbe essere difficile scegliere il miglior iPhone per le proprie esigenze. Purtroppo, come spesso succede, una proposta ridotta non semplifica la scelta di quale iPhone comprare ma, al contrario, complica ancora di più le cose.

Questo perché il listino ufficiale Apple, oltre a prezzi più alti rispetto a shop come Amazon, MediaWorld o altri, mette automaticamente fuori vendita ufficiale alcuni modelli ancor oggi molto validi andando a penalizzare l’utente obbligandolo ad acquistare un iPhone non troppo recente o comunque fuori fuoco per il prezzo richiesto. Ecco perché nasce questa guida per capire quali sono i migliori iPhone e qual è il migliori iPhone da comprare in base alla fascia di prezzo.

Come scegliere bene quale iPhone comprare: evitare il “listino Apple”

Per capire come scegliere bene il miglior iPhone per le proprie esigenze dobbiamo partire dalla proposta ufficiale di Apple, cioè tutto ciò che troviamo sullo store online Apple o fisicamente in un Apple store fisico. Ecco il listino ufficiale Apple per il 2024 da non considerare in fase d’acquisto, nel resto della guida troverete quelli che sono i veri migliori iPhone da acquistare spendendo bene i vostri soldi.

Tutti gli iPhone venduti ufficialmente da Apple iPhone SE : 64 GB a 549 €

: 64 GB a 549 € iPhone 14 : 128 GB a 759 €

: 128 GB a 759 € iPhone 14 Plus : 128 GB a 879 €

: 128 GB a 879 € iPhone 15 : 128 GB a 879 €

: 128 GB a 879 € iPhone 15 Plus : 128 GB a 979 €

: 128 GB a 979 € iPhone 16 : 128 GB a 979 €

: 128 GB a 979 € iPhone 16 Plus : 128 GB a 1129 €

: 128 GB a 1129 € iPhone 16 Pro : 128 GB a 1239 €

: 128 GB a 1239 € iPhone 16 Pro Max: 128 GB a 1489 €

Questa è la line up di Apple “ufficiale” e come vedete non è proprio il massimo per chi ha un budget limitato vista la presenza di un modello vecchissimo come iPhone SE che è da evitare sempre e comunque ma anche per chi ha un buon budget e non può arrivare alle cifre dell’ultimo iPhone Pro viene penalizzato. Ecco un esempio pratico:

Consiglio per scegliere bene il miglior iPhone Se il vostro budget è importante e si aggira intorno ai 1000 euro, è importante fare una scelta saggia. L’iPhone 15 a listino Apple, pur essendo un ottimo dispositivo, non supporterà gli aggiornamenti di Apple Intelligence. Ma cercando al di fuori del sito ufficiale Apple, è possibile trovare un iPhone 15 Pro a un prezzo simile, che invece supporterà Apple Intelligence. Se notate, Apple non vende più iPhone 15 Pro in maniera “ufficiale” anche se perfettamente supportato per anni e coperto da garanzia. In alternativa, una scelta più strategica e più semplice da attuare rimanendo sempre sotto i 1000 euro, è quella di acquistare un iPhone 16 a 849 euro su Amazon. Questo è l’ultimo modello disponibile, dotato di tutte le funzionalità hardware e software più recenti, rappresentando un investimento sicuro e duraturo per chi cerca il migliori iPhone per le proprie esigenze.

Risulta molto semplice capire che andare fuori dai confini ufficiali Apple non porta a nessuna rinuncia in termini di garanzia e permette di accedere ad una più vasta gamma di iPhone e dei prezzi scontati ed in offerta per un sacco dei migliori iPhone in circolazione. Questo è il vero errore da non fare per capire quale iPhone acquistare.

Quale iPhone comprare per fascia di prezzo

Quindi la premessa generale è una, questa non è una lista di tutti gli smartphone Apple ma una selezione accurata dei migliori iPhone da prendere per rapporto qualità-prezzo. Per districarsi tra le insidie del listino Apple, abbiamo diviso i migliori smartphone Apple per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali in base alla cifra spesa al netto della proposta ufficiale Apple per iPhone. Ecco le fasce di prezzo dei migliori iPhone in assoluto.

La selezione dei migliori iPhone è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi iPhone sono stati recensiti (iPhone 16 Pro Max recensione e iPhone 16 recensione) ed analizzati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo i migliori Phone con schede tecniche aggiornate, autonomie affidabili e scenari di utilizzo all’altezza.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori iPhone è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, anche Apple offre un ottimo servizio post vendita ma sul sito Apple o negli AppleStore ci sono sempre i prezzi di listino e non si riuscirà mai a risparmiare oltre a non vendere più alcuni modelli molto, molto interessanti.

Migliori iPhone sotto 600 Euro

Apple iPhone 13

Mettendo da parte il listino Apple, dove l’iPhone SE risulta poco consigliabile, chi dispone di un budget limitato per un iPhone dovrebbe puntare su un iPhone 13, da acquistare su Amazon a meno di 600 euro. Questo modello rappresenta un'opzione decisamente più moderna rispetto all'iPhone SE, che Apple stessa sostituirà a breve con una versione aggiornata. Meglio quindi non perdere troppo tempo nella scelta.

Migliori iPhone sotto 800 Euro

Apple iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro è molto difficile da trovare in giro ma su Amazon seconda mano o ricondizionato, è ancor oggi una scelta validissima. Non supporterà Apple Intelligence ma vi portate a casa un ottimo display ProMotion ed una terza camera zoom davvero molto interessante.

Compralo su amazon in offerta a 680 euro.

Apple iPhone 15

Su iPhone 15 arriva la Dynamic Island, ereditata dalle versioni Pro dell'anno precedente, la certificazione IP68, una dual camera da 48 megapixel ed il chip A16 Bionic che lo fa viaggiare spedito ma che non gli permetterà di ricevere Apple Intelligence. Sicuramente una buona scelta per chi vuole spendere poco. Ulteriori dettagli nella recensione di Apple iPhone 15

Migliori iPhone sotto 1000 Euro

Apple iPhone 16

iPhone 16 è il modello best buy da consigliare a tutti con pieno supporto ad Apple Intelligence. Ha un design rinnovato con Action Button e Camera Control, ha il chip A18 potentissimo, ottime capacità foto e video ed un prezzo imbattibile. Lui è il miglior iPhone da acquistare per tutti al prezzo a cui è proposto. Ulteriori dettagli nella recensione di Apple iPhone 16

Compralo su amazon in offerta a 841.99 euro.

Apple iPhone 15 Pro

Quasi introvabile, iPhone 15 Pro è ancora una grande affare per tutti. Pienamente compatibile con Apple Intelligence, ha un chip A17 Pro velocissimo, un set di fotocamere di livello superiore, un design in titanio fantastico ed una qualità elevatissima in ogni suo aspetto.

Compralo su amazon in offerta a 899.99 euro.

Migliori iPhone oltre 1000 Euro

Apple iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro è il top gamma Apple compatto. Scocca in vetro e titanio super premium, chip A18 Pro con supporto Ray Tracing velocissimo ma anche efficiente, display con cornici ridottissime con ProMotion ed un set up fotocamere per foto e video da primo della classe. Se non dovesse bastare, Action Button, Camera Control e supporto ad Apple Intelligence. Ulteriori dettagli nella recensione di Apple iPhone 16 Pro

Compralo su amazon in offerta a 1169 euro.

Apple iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max è per chi non vuole compromessi di nessun tipo. Parte direttamente da 256 GB, ha un display ProMotion con cornici invisibili da 6.9", una super durata della batteria. Ovviamente ci sono tutti i vantaggi di un iPhone Pro come scocca in titanio, chip A18 Pro con supporto Ray Tracing ed un set up fotocamere per foto e video imbattibili. Se non dovesse bastare, Action Button, Camera Control e supporto ad Apple Intelligence. Se cercate il miglior iPhone, lo avete trovato.

Compralo su amazon in offerta a 1399 euro.

Migliori iPhone in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori iPhone, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori smartphone Apple che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari iPhone 16, iPhone 14 e iPhone 15 con versioni Pro, in futuro potrebbe essere aggiunto anche lo smartphone che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere l’iPhone perfetto per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori iPhone in assoluto da prendere per le varie fasce di prezzo: