Amazfit T-Rex 3, il più recente smartwatch rugged a marchio Amazfit annunciato a IFA 2024 di Berlino lo scorso 6 settembre, sta ricevendo un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp.

Questo aggiornamento, di cui parleremo più dettagliatamente di seguito, è molto importante perché porta con sé il più recente Zepp OS 4.5 e rende lo smartwatch più smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

Amazfit T-Rex 3 diventa più smart con Zepp OS 4.5

Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi: tramite un pacchetto da 19,57 MB, la versione software passa alla 3.6.5.9 e porta sullo smartwatch Zepp OS 4.5 (annunciato a febbraio da Zepp Health).

Zepp OS 4.5 non è l’unica novità. Di seguito riportiamo le altre novità (via gadgetsandwearables.com) del nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3:

Più dati per gli allenamenti di corsa (trail running): è stato aggiunto il nuovo campo “Real-time Performance” (performance in tempo reale) che consente di monitorare lo stato fisico a colpo d’occhio durante una sessione di corsa in pista. Al termine dell’allenamento, fornisce maggiori informazioni per migliorare le performance (ritmo e sforzo) su varie tipologie di terreno. L’opzione è raggiungibile tramite il percorso “Trail Running > Assistente > Altro > Real-time Performance”.

è stato aggiunto il nuovo campo “Real-time Performance” (performance in tempo reale) che consente di monitorare lo stato fisico a colpo d’occhio durante una sessione di corsa in pista. Al termine dell’allenamento, fornisce maggiori informazioni per migliorare le performance (ritmo e sforzo) su varie tipologie di terreno. L’opzione è raggiungibile tramite il percorso “Trail Running > Assistente > Altro > Real-time Performance”. Monitoraggio delle gare HYROX: come altri smartwatch della casa (ad esempio il nuovo Amazfit Bip 6), anche Amazfit T-Rex 3 supporta ora gli allenamenti HYROX.

come altri smartwatch della casa (ad esempio il nuovo Amazfit Bip 6), anche Amazfit T-Rex 3 supporta ora gli allenamenti HYROX. Rendering delle mappe più preciso: sono stati implementati maggiori dettagli del terreno, inclusi segnali visivi per ghiacciai, arbusti e zone umide.

sono stati implementati maggiori dettagli del terreno, inclusi segnali visivi per ghiacciai, arbusti e zone umide. Altri miglioramenti: tracciamento col GPS più stabile (specie nelle aree con elementi di disturbo), migliore precisione della distanza nell’escursionismo (in modalità Long Battery Life), supporto del download di mappe tramite Bluetooth, algoritmo Readiness aggiornato.

Questo aggiornamento è in fase di rollout graduale (abbastanza lenta) per tutti i possessori di un Amazfit T-Rex 3. Di conseguenza, potrebbero volerci giorni (o settimane) affinché possa effettivamente raggiungere tutti gli smartwatch.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.