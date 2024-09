In occasione dell’evento di lancio intitolato “It’s Glowtime” tenutosi nella serata di oggi, lunedì 9 settembre 2024, Apple ha presentato all’Apple Park di Cupertino, in California, la serie Apple iPhone 16 assieme alle nuove cuffie Apple AirPods e ad Apple Watch Series 10.

È una famiglia di smartphone composta ancora una volta da quattro modelli, due base (iPhone 16 e iPhone 16 Plus) e due Pro (iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max). In questo articolo, una panoramica con le caratteristiche chiave, le immagini, i prezzi e altre informazioni da sapere, comprese quelle sulla disponibilità italiana dei nuovi iPhone.

Apple iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Caratteristiche tecniche e novità principali

Partiamo dagli schermi. I due modelli “Pro” del 2024 sono dotati di display più grandi di 0,2″ rispetto ai modelli precedenti, con diagonali di 6,3″ (6,27″ effettivi) e di 6,9″ (6,88″ effettivi) per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, rispettivamente. A ciò corrispondono ulteriori ottimizzazioni delle relative cornici per evitare che gli ingombri aumentassero eccessivamente. Sono entrambi dei Super Retina XDR OLED con la stessa densità di pixel, pari a 460 PPI: 2622 x 1206 pixel per iPhone 16 Pro e 2868 x 1320 pixel per iPhone 16 Pro Max. Presente la tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, HDR, True Tone, e luminosità massima di 2000 nit all’aperto.

Capitolo fotocamere, non ci sono differenze fra i due modelli, il che già di per sé rappresenta una novità considerato che il teleobiettivo 5X sui modelli dello scorso anno era riservato al solo modello Pro Max. La fotocamera principale, denominata Fusion, una 24 mm da 48 megapixel con apertura f/1,78 con sensore quad-pixel, è affiancata da una nuova grandangolare ora da 48 megapixel, con apertura f/2,2 e campo di visione di 120°. C’è poi il citato sensore tele con lenti a tetraprisma, un 5X da 12 megapixel e 120 mm, con apertura f/2,2 e campo di visione di 20°. La fotocamera frontale è invece una 12 megapixel con apertura f/1,9, il solito sensore con scanner 3D dei modelli precedenti. Una delle novità più importanti riguarda la registrazione video, che ora supporta il Dolby Vision 4K a 120 FPS, disponibile sia nella modalità video standard che in slow motion.

L’altra caratteristica chiave degli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max è meno visibile, benché si prospetti percepibile. Risponde al nome di Apple A18 Pro, un SoC realizzato con processo produttivo a 3 nm (come il precedente A17 Pro), chip composto da una CPU con 6 core (di cui 2 performance e 4 efficiency), da una GPU a 6 core e da un Neural Engine a 16 core. Rispetto al citato A17 Pro montato su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, Apple parla di un incremento del 15% in termini di velocità della CPU e del 20% della GPU (fino a 2 volte più veloce il ray tracing con accelerazione hardware).

Migliora anche l’autonomia rispetto agli iPhone della generazione precedente:

iPhone 16 Pro: fino a 27 ore (invece di 23) di riproduzione video, fino a 85 ore (invece di 75) di riproduzione audio;

(invece di 23) di riproduzione video, fino a (invece di 75) di riproduzione audio; iPhone 16 Pro Max: fino a 33 ore (invece di 29) di riproduzione video, fino a 105 ore (invece di 95) di riproduzione audio.

Pesano su questi risultati, forse, anche delle batterie un po’ più grandi (Apple non dichiara mai i dati relativi) che si ricaricano in maniera rapida via cavo, tramite la porta USB-C, fino a 30 W, o tramite ricarica wireless MagSafe a 25 W (invece di 15 W dei precedenti) o Qi a 7,5 W.

Per il resto, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max arrivano in tre o quattro tagli di memoria (da 128 GB il primo, da 256 GB in secondo, per poi passare entrambi a 512 GB e a 1 TB), sono dotati di un comparto connettività completo (con Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3 e audio stereo (doppio altoparlante). Proprio relativamente all’audio Apple parla di un importante miglioramento grazie ai microfoni (quattro) che, con i mix audio, sfruttano l’intelligenza evoluta e la registrazione audio spaziale per regolare meglio il suono delle voci nei video registrati con i nuovi iPhone.

Questi nuovi smartphone arrivano con a bordo iOS 18, la più recente versione del sistema operativo mobile sviluppato da Apple, che oltre ad alcune novità e ottimizzazioni, si contraddistingue per la presenza delle nuove funzioni di Apple Intelligence, che arriveranno via via nei prossimi mesi. L’azienda di Cupertino si è soffermata molto su questo aspetto, che considera una delle novità chiave dei nuovi iPhone, che ricordiamo essere tuttavia compatibile anche con i precedenti modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Design e immagini

C’è innanzitutto un nuovo colore Titanio sabbia, che prende il posto del Titanio blu dei modelli precedenti, per il titanio di grado 5 con una finitura microsabbiata di cui sono ricoperti i due iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, che presentano un nuovo pulsante denominato Controllo fotocamera. Si tratta di un tasto capacitivo che permette di regolare varie impostazioni come l’esposizione, la profondità di campo, di passare da un obiettivo all’altro o di usare lo zoom. Entro la fine dell’anno permetterà anche di utilizzarlo a mo’ di otturatore a due fasi per bloccare esposizione e messa a fuoco prima dello scatto.

Ancora presente il tasto Azione, sempre posizionato sul lato sinistro appena sopra i tasti volume, come pure la Dynamic Island che ospita la fotocamera frontale e la componentistica legata al Face ID. Non si segnalano altre differenze significative, a parte le dimensioni e il peso:

iPhone 16 Pro : 149,6 mm di altezza, 71,5 mm di larghezza, 8,25 mm di spessore; pesa 199 grammi;

: 149,6 mm di altezza, 71,5 mm di larghezza, 8,25 mm di spessore; pesa 199 grammi; iPhone 16 Pro Max: 163 mm di altezza, 77,6 mm di larghezza, 8,25 mm di spessore; pesa 227 grammi.

Per un confronto, questi sono gli ingombri dei modelli precedenti:

Dimensioni: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm (iPhone 15 Pro) e 159,9 x 76,7 x 8,25 mm (iPhone 15 Pro Max)

Peso: 187 grammi (iPhone 15 Pro) e 221 grammi (iPhone 15 Pro Max)

Apple iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Caratteristiche tecniche e novità

Se per i display dei modelli Pro i cambiamenti hanno un certo peso, il discorso è diverso per gli schermi dei modelli più economici, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, che non migliorano nemmeno in termini di frequenza di aggiornamento dei display rimanendo sui 60 Hz, nonostante le previsioni. Anche le diagonali rimangono le solite, 6,1″ per iPhone 16 e 6,7″ per iPhone 16 Plus, con cornici meno ottimizzate rispetto ai modelli Pro ma con un nuovo picco di luminosità che eguaglia questi ultimi: 2000 nit.

Il comparto fotografico di iPhone 16 e iPhone 16 Plus è composto da due sensori posteriori: un principale, denominato Fusion, da 48 megapixel da 26 mm con apertura f/1,6 con possibilità di scattare foto 2x da 12 megapixel, sensore affiancato a una grandangolare da 12 megapixel da 12 mm con apertura f/2,2, campo di visione di 120° e, ora, con autofocus. La fotocamera frontale è invece una 12 megapixel con apertura f/1,9 e autofocus.

Sotto il cofano di iPhone 16 e iPhone 16 Plus c’è Apple A18, un SoC a 3 nanometri dotato di una CPU con 6 core (di cui 2 performance e 4 efficiency), una GPU a 5 core e un Neural Engine a 16 core, un SoC meno potente di quello dei cugini Pro, ma in grado di garantire un importante passo in avanti in termini di performance e di efficienza energetica, stando a quanto dichiarato dall’azienda di Cupertino in fase di presentazione. Rispetto a iPhone 15 e 15 Plus la CPU è del 30% più veloce, del 40% la GPU. Anche l’autonomia dei nuovi iPhone è leggermente maggiore rispetto ai precedenti:

iPhone 16 : fino a 22 ore (invece di 20) di riproduzione video e fino a 80 ore (non cambia) di riproduzione audio;

: fino a (invece di 20) di riproduzione video e fino a (non cambia) di riproduzione audio; iPhone 16 Plus: fino a 27 ore (invece di 26) di riproduzione video e fino a 100 ore (non cambia) di riproduzione audio.

Come per i modelli Pro, anche per queste versioni base c’è un miglioramento per la ricarica wireless, che tramite MagSafe ora arriva a 25 W invece di 15 W. Non cambia invece la velocità di ricarica cablata (20 W) o wireless Qi, fino a 7,5 W. Da segnalare poi la presenza dei soliti tre tagli di memoria per entrambi i telefoni (128 GB, 256 GB e 512 GB), del Wi-Fi 7, e del Bluetooth 5.3, fra le altre cose.

Anche i nuovi iPhone base del 2024 hanno a bordo iOS 18, e le nuove funzioni di Apple Intelligence, in arrivo nei prossimi mesi a seconda dei mercati. Purtroppo, inizialmente sarà solo in lingua inglese; la disponibilità dell’italiano non è prevista nemmeno per il prossimo anno.

Design e immagini

Salta subito agli occhi degli appassionati la “nuova” disposizione delle due fotocamere posteriori di iPhone 16 e iPhone 16 Plus, posizionati in verticale come sui vecchi iPhone 12 e iPhone 12 mini. Una novità estetica che si fa notare assieme alla presenza del tasto Azione e del nuovo tasto Controllo fotocamera di cui sopra.

C’è anche una nuova colorazione bianca (anche il verde acqua al posto del verde) che sostituisce il giallo dei precedenti modelli, colori che sono tutti più accesi rispetto a quelli degli iPhone 15. Meno visibile invece la Ceramic Shield di nuova generazione posta nella parte frontale di iPhone 16 e iPhone 16 Plus, telefoni che non sono realizzati in titanio come i Pro, ma conservano il design in alluminio aerospaziale, telefoni (tutti e quattro) realizzati con una maggiore attenzione nei confronti dell’impatto ambientale.

Qui sotto le dimensioni e i pesi di entrambi:

iPhone 16: 147,6 mm di altezza, 71,6 mm di larghezza e 7,8 mm di spessore; pesa 170 grammi;

iPhone 16 Plus: 160,9 mm di altezza, 77,8 mm di larghezza e 7,8 mm di spessore; pesa 199 grammi.

Per inciso, le dimensioni sono le stesse dei modelli precedenti, di poco inferiori i pesi: di uno e due grammi, rispettivamente.

Disponibilità e prezzi della serie Apple iPhone 16

Iniziamo da Apple iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max che arrivano in quattro colori (Titanio bianco, Titanio naturale, Titanio nero e Titanio sabbia) e in vari tagli di memoria, proposti sul mercato italiano ai seguenti prezzi di listino:

iPhone 16 Pro Modello da 128 GB al prezzo di 1239 euro Modello da 256 GB al prezzo di 1369 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1619 euro Modello da 1 TB al prezzo di 1869 euro

iPhone 16 Pro Max Taglio da 256 GB al prezzo di 1489 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1739 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1989 euro



A seguire, invece gli Apple iPhone 16 e iPhone 16 Plus che arrivano entrambi in cinque colorazioni (nero, bianco, verde acqua, rosa e blu oltremare) e in tre tagli di memoria, in vendita in Italia ai seguenti prezzi di listino:

iPhone 16 Modello da 128 GB al prezzo di 979 euro Modello da 256 GB al prezzo di 1109 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1359 euro

iPhone 16 Plus Modello da 128 GB al prezzo di 1129 euro Modello da 256 GB al prezzo di 1259 euro Modello da 512 GB al prezzo di 1509 euro



Tutti e quattro i nuovi modelli della serie Apple iPhone 16 saranno acquistabili in pre-ordine dalle ore 14:00 di venerdì 13 settembre 2024, con la disponibilità effettiva sul mercato italiano dal venerdì seguente, 20 settembre.