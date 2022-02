Apple ha rilasciato la quarta versione beta del sistema operativo per i suoi dispositivi iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac. Il rilascio è avvenuto il giorno 22 febbraio, una settimana dopo aver ricevuto la terza beta dei sistemi operativi iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3. Si tratta di aggiornamento software incrementali destinati agli sviluppatori, ma che permettono di conoscere in anticipo le novità che saranno presenti poi nelle versioni stabili, una volta che saranno rilasciate al pubblico.

Le novità di iOS 15.4 e iPadOS 15.4

Una delle feature più attese che troviamo in questa versione è la possibilità di utilizzare il Face ID mentre si indossa una mascherina. Nonostante in Italia ci si avvia verso la fine dello stato di emergenza, previsto per la fine di marzo, questa opzione risulterà utile in futuro e in tutti quei casi in cui sarà consigliato o obbligatorio utilizzare una mascherina. Il riconoscimento con mascherina non prevede l’utilizzo di un Apple Watch per l’autenticazione: la scansione concentra il riconoscimento soltanto nella zona visibile intorno agli occhi, ignorando la parte del volto nascosta dalla mascherina.

Oltre all’introduzione di 37 nuove emoji e i caratteri Emoji 14, sugli iPhone dotato di NFC compatibile viene introdotta la modalità di pagamento “Tap to Pay on iPhone” che trasforma lo smartphone in un POS mobile – simile a SumUp o Nexi Mobile . Tramite Apple Pay, carte di credito contactless – sia di debito che di credito – e altri portafogli digitali è possibile ricevere pagamenti semplicemente facendo “toccare” i dispositivi. L’implementazione di Tap to Pay on iPhone è lasciata agli sviluppatori di terze parti: questo significa che saranno le aziende o i singoli sviluppatori a decidere se inserire o meno questa possibilità di pagamento nei propri applicativi.

I possessori di uno dei modelli Pro di ultima generazione, ovvero iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, ricevono il supporto ProMotion a 120 Hz per le animazioni delle app di terze parti, mentre gli utenti europei ed italiani potranno finalmente visualizzare il Green Pass direttamente sull’app Wallet, senza la necessità di dover utilizzare metodi alternativi. Nessuna novità per il supporto a documenti di identità e patenti di guida in questa beta: le informazioni su questa nuova funzione sono ferme dalla seconda beta di iOS 15.4.

Se però siete interessati ad aggiungere il Green Pass sull’app Wallet di iPhone, fino al rilascio di iOS 15.4 potete utilizzare la nostra guida per farlo in una manciata di secondi. A queste novità si aggiungono anche quelle già segnalate da noi in passato, come un nuovo widget personalizzato per Apple Card e la possibilità di aggiungere note alle password presenti nel portachiavi iCloud. Gli utenti che utilizzano la lingua Inglese (US) sul proprio iPhone potranno beneficiare di un’ulteriore voce aggiuntiva per Siri, l’assistente digitale di Apple. In totale, con questa nuova aggiunta, le voci selezionabili per anglofoni sono quattro, di cui due aggiunte lo scorso anno con l’aggiornamento iOS 14.5.

Per i dispositivi iPad la più grande novità è l’introduzione della modalità Universal Control, che permette ai computer e tablet dell’azienda di Cupertino di utilizzare un solo set di periferiche se utilizzati con lo stesso Apple ID. Non c’è bisogno di attivare alcun toggle, in quanto Universal Control è abilitato per impostazione predefinita non appena terminato l’aggiornamento: si tratta di un modo semplice ed intuitivo per gestire più dispositivi Mac e iPad con un solo mouse o tastiera, ed è una delle novità più attese dagli utenti non appena arriverà in versione stabile con l’aggiornamento iPadOS 15.4.

Misure anti-stalking per AirTag

La polemica sull’utilizzo dei dispositivi di tracciamento AirTag non sembra avere fine: nonostante il rilascio di nuove linee guida e consigli utili per proteggere gli utenti da tentativi di tracciamento, Apple è intenzionata a debellare il fenomeno una volta per tutte. Durante la fase di impostazione preliminare di un tracker AirTag o simile con supporto per la rete Find My (Dov’è) un messaggio avvertirà gli utenti che utilizzare tali strumenti per tracciare una persona senza il suo consenso è un reato in molti paesi del mondo.

Contemporaneamente, nella quarta beta di iOS 15.4 viene risolto un bug importante che poteva essere causato da accessori audio come AirPods Pro, AirPods 3 e AirPods Max. I suddetti accessori possono visualizzare un messaggio di avviso simile a quello degli AirTag: nelle prossime versioni software, Apple differenzierà il modo in cui gli accessori inviano messaggi così da identificarli più facilmente ed evitare confusione, che potrebbe scatenare ansia o preoccupazione.

L’applicazione Find My (Dov’è) inoltre ora integra nuove impostazioni per le notifiche che permettono agli utenti di cambiare opzioni in modo granulare per differenti casi d’uso, come le notifiche di tracciamento e l’utilizzo degli accessori della rete Find My.

Le novità di tvOS 15.4 e HomePod 15.4

Con il supporto Wi-Fi captive chi utilizza un dispositivo Apple TV o HomePod potrà collegarsi alle reti Wi-Fi che necessitano di passaggi aggiuntivi per il collegamento: in pratica le reti che si trovano in luoghi pubblici come stazioni ferroviarie, bar e hotel. Utilizzando un iPhone o iPad come intermediario, sarà possibile collegarsi al Wi-Fi completando la procedura su uno di questi dispositivi.

Su Apple TV ora c’è una nuova coda “Up Next” che permette di passare direttamente ad un nuovo contenuto senza dover tornare nella schermata principale. Torna anche “Tap to Navigate” nel menu dedicato, assente dallo scorso agosto. E per concludere, i nuovi comandi per l’audio spaziale su Apple TV fanno un uso migliore del grande spazio messo a disposizione, diventando più intuitivi e pratici da utilizzare.

Le novità di watchOS 8.5 e macOS Monterey 12.3

Se l’aggiornamento per i dispositivi Apple Watch include soltanto il supporto alle nuovi emoji e ai caratteri Emoji 14, per i computer Apple la nuova beta software è molto più corposa. Tra tutte le novità quella più attesa è sicuramente Universal Control, una funzionalità svelata durante la scorsa conferenza sviluppatori dell’azienda che consente di controllare più dispositivi Mac e iPad con un solo set di periferiche, come mouse e tastiera.

I dispositivi dovranno avere la versione software macOS Monterey 12.3 per computer e portatili Mac, mentre su iPad sarà necessario aggiornare a iPadOS 15.4. La funzione Universal Control è attiva per impostazione predefinita, per cui gli utenti non dovranno effettuare alcun passaggio aggiuntivo nel menu Impostazioni. Oltre al già citato supporto per Emoji 14, il nuovo aggiornamento per Mac e Macbook elimina il supporto a Python 2 – Python 3 sarà l’unico linguaggio di scripting presente su macOS – e alcune estensioni del kernel utilizzate da Dropbox e OneDrive.

